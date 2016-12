Audi Hungaria übertrifft die Millionen Marke

Bei Audi Hungaria fuhr das 1 millionste Auto vom Band, angetrieben vom 30 millionsten Győrer Motor, einem Fünfzylinder TFSI mit 294 kW (400 PS). Die Mitarbeiter von Audi Hungaria begrüßten das Jubiläumsauto, einen Audi TT RS Coupé in Catalunyarot, im Beisein von Zsolt Borkai, Oberbürgermeister der Stadt Győr und Peter Kössler, Vorsitzender der Geschäftsführung von Audi Hungaria.

sagt Peter Kössler, Vorsitzender der Geschäftsführung von Audi Hungaria.

Ich bin stolz, dieses Jubiläum gemeinsam mit mittlerweile 11.400 Mitarbeitern von Audi Hungaria begehen zu können. Auch in Zukunft setzen wir auf das Engagement und die hervorragende Leistung unserer Mannschaft. Sie produzieren unsere Motoren und Autos in Premiumqualität und begeistern damit unsere Kunden in aller Welt.