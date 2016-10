München/ Paris – Mit dem BMW Concept X2 präsentiert die BMW Group auf dem Autosalon Paris 2016 die Neuheit im Kompaktsegment. Das Fahrzeug hat ein eigenständiges, von den anderen X-Modellen differenziertes Design, das sich auch aus der Coupé Historie der BMW Group bedient. Das Ergebnis ist ein sportliches, urbanes und kompaktes Konzept.

Das BMW Concept X2 ist das Fahrzeug für aktive Menschen, die die Verbindung von Freude und Funktion suchen,

erklärt Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design.

Das Concept zeigt eine neue, spannende Facette der Marke BMW im Kompaktsegment.

Das Design

Im Design des BMW Concept X2 verschmelzen scheinbare Widersprüche zu einem Statement. „Das BMW Concept X2 verbindet die schnelle Gestik und flache Proportion eines Coupés mit dem robusten Aufbau eines X-Fahrzeugs. Es ist ein sportliches Fahrzeug mit markantem Charakter, mit dem wir der Marke BMW faszinierende neue Möglichkeiten im Design eröffnen“, sagt Karim Habib, Leiter BMW Design.

Bereits in den Proportionen zeigt sich der eigenständige Charakter des BMW Concept X2. Während die großen Räder und das typische Zweiboxdesign den funktionalen X Charakter unterstreichen, lassen ein langer Radstand, die langgezogene Dachlinie, kurze Überhänge und die stark in Fahrtrichtung geneigte C-Säule den Fahrzeugkörper sportlich flach wirken. Das Zusammenspiel von den dunkleren Claddingflächen und der ausdruckstarken Wagenfarbe „Luminous Red“ lässt die Silhouette nochmals schlanker erscheinen.

Zwei Facetten, ein Charakter – die Seite

© BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2

Im oberen Bereich der Fahrzeugseite dominieren sportliche Gestaltungselemente. Die langgezogene Dachlinie und die flache Fenstergrafik sorgen für eine gestreckte Anmutung. In ihrem Verlauf in Richtung Heck verjüngt sich das Greenhouse und formt dadurch eine athletische Schulterpartie. Die Einfassung der Fenstergrafik sowie der integrierte zweiteilige Spiegelfuß, jeweils aus gebürstetem Aluminium, setzen hochwertige Akzente. Die Stärke des Aluminiumprofils sorgt dabei für einen intensiven Kontrast. Die Fenstergraphik endet im dynamisch interpretierten Hofmeisterknick. Gemeinsam mit dem Logo in der C-Säule – einem klassisch-sportlichen Coupé-Merkmal der BMW Historie – ein unverkennbares Detail. Der große, durchströmte Dachspoiler in Wagenfarbe spannt sich flach über die schwarze Heckscheibe. Aus den C-Säulen kommend verleiht er dem BMW Concept X2 im Heckbereich seine sportliche Kontur.

Im unteren Bereich der Seite stehen X typische Elemente im Fokus. Kraftvolle Flächen, große Radhäuser und ein angedeuteter Unterfahrschutz im Schweller bilden einen spannenden Kontrast zu den dynamischen Elementen darüber. Im Detail kombinieren die Flächen der Seite große, weich modellierte Volumen mit präzisen Kanten und bringen damit athletische Präsenz zum Ausdruck. Die markante Flächenarbeit betont zudem die beinahe quadratischen Radhäuser, die typisch für BMW X Modelle sind. Darin sitzen große 21“-Leichtmetallräder. Ihr markantes Doppelspeichendesign mit starker Dreidimensionalität und Bicolor-Optik führt den Kontrast zwischen Dynamik und Solidität im Detail fort. Reifen mit starkem Profil deuten Fahrspaß auch abseits befestigter Straßen an. Der Schweller in Wagenfarbe mit einmodellierten, hexagonalen Elementen rundet das robuste Erscheinungsbild der Seite zur Straße hin ab.

Dynamik und Präsenz – die Front

© BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2

Auch die Frontgestaltung des BMW Concept X2 verbindet dynamische Elemente mit robuster Formensprache. Klar gezeichnete Volumen und subtile Kanten formen einen ebenso präsenten wie sportlichen Fronteindruck. Die flache Windschutzscheibe geht scheinbar nahtlos in das dunkle Panoramadach über und sorgt in Kombination mit der neu interpretierten Doppelniere und den großen Lufteinlässen für eine niedrige Frontwahrnehmung. Die Nieren liegen etwas tiefer als die Scheinwerfer, ebenso sitzt der zentrale Lufteinlass tiefer als die beiden äußeren. Dies rückt den mittleren Fahrzeugbereich optisch näher an die Straße und unterstreicht damit die Dynamik der Front.

Die Doppelniere im Zentrum der Front kehrt die bisher bekannte Trapezform um und wird nach unten hin breiter. Als markantes Statement betont sie damit ebenso die Eigenständigkeit des BMW Concept X2 wie die Breite der Front und den soliden Stand. Innerhalb der Niere formen plastisch modellierte und stark angeschrägte Nierenstäbe eine deutliche Sharknose. Sie verleihen diesem Bereich Tiefe und Skulptur.

Die flach konturierten Scheinwerfertuben zeigen das klassische BMW Doppelrunderscheinungsbild in einer hexagonalen Interpretation. Die verwendete Laserlicht-Technologie ermöglicht nicht nur eine sehr flache Darstellung der Leuchtengraphik. Das blaue X in der Mitte der hexagonalen Tuben setzt zudem einen technischen Akzent.

Die Frontschürze wird dominiert vom großen zentralen Lufteinlass, der unterhalb der Niere für ausreichend Kühlluft sorgt. Links und rechts davon betont je ein kleinerer, dreieckiger Lufteinlass den breiten Stand. Die robusten, horizontalen Lamellen darin setzen einen soliden Kontrapunkt zur dynamischen Frontschürzengestaltung und unterstreichen den X-Charakter der Front im Detail.

Ein kraftvolles Statement – das Heck

© BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2 © BMW Group _ BMW Concept X2

Das Heck des BMW Concept X2 schließt das Exterieurdesign mit einer charakterstarken Ansicht ab. Breitenbetonende Elemente wie die schlanke Heckscheibe und die horizontale Linienführung reduzieren die wahrgenommene Höhe und unterstreichen die Sportlichkeit des BMW Concept X2. Aus dieser Perspektive lässt sich auch erkennen, wie die Heckscheibe elegant unter dem durchströmten Spoiler durchtaucht und den sportlichen Charakter unterstreicht. Gleichzeitig fällt der starke seitliche Einzug des Greenhouses ins Auge. Er formt eine starke Schulter und betont damit den breiten, kraftvollen Stand. Unterhalb des Greenhouses vermitteln die scharf gezeichneten Heckleuchten Dynamik. Die Neuinterpretation der charakteristischen L-Leuchtenform zeigt das LED-Element als leuchtende dreidimensionale Skulptur, die markant aus dem Heck herausragt.

Zwischen den Heckleuchten sitzt das BMW Logo. Darunter sorgt ein nahezu bündiger Anschluss von Heckklappe an Heckschürze für ein geschlossenes Gesamtbild, das die klare Flächensprache besonders zum Ausdruck bringt. Das dunkle Cladding darunter hebt das gesamte Heck optisch an, gleichzeitig lässt es den oberen Bereich schlanker wirken. Die Heckschürze in Wagenfarbe formt einen dynamischen Abschluss zur Straße hin: Zwei große, außen liegende Endrohre betonen den breiten Stand, während die umgebenden Flächen die Dreiteilung und Formgebung der vorderen Lufteinlässe zitieren.

© BMW Group _ BMW Concept X2