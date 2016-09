München – Brüssel – DriveNow, das Premium Carsharing Joint Venture der BMW Group und der Sixt SE, erweitert pünktlich zu seinem fünfjährigen Jubiläum mit Brüssel sein Geschäftsgebiet in Europa um die zehnte Stadt. Das Angebot basiert auf dem bewährten Free-Floating-Carsharing mit verschiedenen BMW- und MINI-Modellen. Seit Juni ist stationsloses Carsharing in Brüssel gesetzlich zugelassen.

Fünf Jahre Premium Carsharing

Bereits mehr als 600.000 Kunden

Carsharing wichtiger Treiber der Elektromobilität

Über drei Millionen elektrische Kilometer seit 2013 zurückgelegt

Konsequente Umsetzung der Strategie NUMBER ONE > NEXT

Peter Schwarzenbauer, Mitglied des Vorstands der BMW AG für MINI, BMW Motorrad, Rolls-Royce, Aftersales und Mobilitätsdienstleistungen, sagte anlässlich des fünfjährigen DriveNow Jubiläums:

Willkommen Brüssel! Wir sind stolz auf die zehnte DriveNow Stadt und auf fünf Jahre Premium Carsharing in Europa. In Deutschland sind wir bereits Marktführer beim Carsharing, die Anzahl der Kunden betreffend. Das streben wir auch für Europa an. Wir sind überzeugt, dass unser Premium-Angebot rund um individuelle Mobilität ein zentraler Erfolgsfaktor für die Zukunft ist. Dienstleistungen werden nicht das Automobilgeschäft ersetzen. Aber sie ergänzen unsere Geschäftsfelder um eine wichtige Facette. Deshalb arbeiten wir auch kontinuierlich daran, DriveNow in weitere Städte zu bringen.

© BMW Group / Brüssel ist die zehnte europäische DriveNow Metropole © BMW Group / Brüssel ist die zehnte europäische DriveNow Metropole

Im Juni 2011 in München gestartet, hat DriveNow sein Mobilitätsangebot in Europa kontinuierlich erweitert und zählt heute mehr als 600.000 Kunden. Zu den DriveNow Städten zählen neben den deutschen Standorten Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Köln auch europäische Metropolen wie London, Wien, Kopenhagen, Stockholm und seit diesem Monat auch Brüssel. In Deutschland verzeichnet DriveNow durchschnittlich mehr als eine halbe Million Fahrten pro Monat. Eine Fahrt ist im Durchschnitt zwischen 8 und 15 Kilometer lang und dauert ca. 20 bis 40 Minuten.

Seit Sommer 2013 gibt es Elektrofahrzeuge in der DriveNow Flotte. Seitdem hat das Joint Venture in fast jeder seiner Städte elektrische BMW i3 im Einsatz. 20 Prozent der Gesamtflotte ist elektrifiziert, über 150.000 Kunden haben bereits ihre erste elektrische Fahrt mit DriveNow gemacht. Insgesamt wurden mehr als drei Millionen Kilometer bei DriveNow elektrisch zurückgelegt.

Für die BMW Group ist Carsharing mit Elektrofahrzeugen ein wichtiger Schritt, um auf einfache Weise vielen Menschen Zugang zur Elektromobilität zu eröffnen, den Verkehr und die Emissionen in den Städten zu reduzieren und dort einen Beitrag zu mehr Lebensqualität zu leisten.

Der weitere Ausbau von Carsharing steht im Einklang mit der Unternehmens-strategie NUMBER ONE > NEXT, die im März von Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, vorgestellt wurde. In der Strategie wird die Weiterentwicklung der kundenorientierten Mobilitätsdienstleistungen als eines der zentralen Geschäftsfelder der Zukunft benannt.

Mit Angeboten wie DriveNow, ParkNow oder ChargeNow hat sich das Unternehmen frühzeitig auf die steigende Bedeutung digitaler Services ausgerichtet und darin einen wichtigen Faktor seines künftigen Geschäftserfolgs erkannt.

In Seattle, USA, hat die BMW Group in diesem Zusammenhang im April unter der neuen Marke „ReachNow“ ein weiterentwickeltes Carsharing-Angebot eingeführt. Neben einem Chauffeurservice und einem Zustellservice für Fahrzeuge werden hier auch Carsharing für geschlossene Nutzergruppen, die Vermietung des Privatfahrzeugs in die ReachNow Flotte sowie die Langzeitnutzung pilotiert. Nordamerika ist für die BMW Group zunächst Pilotmarkt für den weiteren Ausbau urbaner und nachhaltiger Mobilität. Nach Seattle soll ReachNow auch in weiteren Städten der USA den Betrieb aufnehmen.

