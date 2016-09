Erste Fotos des neuen Kia Rio

Kia hat erste offizielle Fotos und nähere Details zum neuen Kia Rio veröffentlicht, der seine Weltpremiere auf dem Pariser Autosalon 2016 (Publikumstage: 1. bis 16. Oktober) feiert. Die vierte Generation des B-Segment-Kompaktwagens präsentiert sich mit einem markant veränderten, selbstbewussten Außendesign und einem modernen, stilvollen Interieur.

Neuer Kia Rio feiert Weltpremiere Ende September in Paris

Kraftvolles Außendesign, modernes Interieur

Erste offizielle Fotos zeigen den Kia-Weltbestseller mit neuem, selbstbewusstem Auftritt und stilvollem, hochwertigem Innenraum

Marktstart in Österreich Februar 2017

In Produktion gehen wird die europäische Ausführung der neuen Generation Ende 2016. Der Marktstart in Österreich wird für Februar 2017 erwartet. Der Kia Rio ist das meistverkaufte Modell der Marke, der weltweite Absatz lag im Jahr 2015 bei 473.000 Einheiten.

© Kia_Erste Fotos des Kia Rio4th Generation Kia Rio_front © Kia_Erste Fotos des Kia Rio4th Generation Kia Rio_side © Kia_Erste Fotos des Kia Rio4th Generation Kia Rio_rear

Prägende Elemente der Frontansicht sind der Kühlergrill in der Kia-typischen „Tigernasen“-Form und die neuen Scheinwerfereinheiten. Sie beinhalten das LED-Tagfahrlicht, das die Projektionsscheinwerfer U-förmig einfasst und dem Kia Rio eine charakteristische Lichtsignatur gibt. Obwohl sich die Karosseriebreite nur geringfügig verändert hat (plus 5 mm auf 1.725 mm), wirkt die Front des neuen Modells breiter und stabiler als beim Vorgänger. Dazu tragen vor allem der etwas breitere Grill, die schlankeren Scheinwerfer und die weiter außen platzierten Nebelscheinwerfer bei.

Der neue Charakter des Kia Rio wird im Profil besonders deutlich. Die Verlängerung von Motorhaube, Frontüberhang und Radstand (plus 10 mm auf 2.580 mm) führt zu ausgewogeneren Proportionen, während die aufrechtere Position von C-Säule und Heckscheibe sowie der kürzere Hecküberhang für einen kraftvollen Abschluss sorgen. Geprägt wird die Seitenansicht des neuen Modells auch durch die klar definierten, geraden Linien. Dazu gehört neben der Schulterlinie – die ihren Ursprung in der Oberkante des Kühlergrills hat und sich quasi um das gesamte Fahrzeug zieht – auch die markante Linie oberhalb der Sicke in den Türen. Der neue Kia Rio ist etwas länger (4.065 mm, plus 15 mm) und flacher (1.450 mm, minus 5 mm) als der Vorgänger.

Wie aus jeder Perspektive strahlt das neue Modell auch in der Heckansicht Stabilität aus. Die verlängerte Schulterlinie setzt sich hier in den Rücklichteinheiten und an der Heckklappe fort. Und die pfeilförmigen LED-Muster der Rückleuchten setzen bei Dunkelheit einen auffälligen Lichtakzent.

Ergonomisches Cockpit mit großformatigem Touchscreen

Das moderne Innendesign der vierten Modellgeneration wird ebenfalls von klar strukturierten Formen dominiert. Besonders auffällig sind die horizontalen Linien, die sich über das gesamte Armaturenbrett ziehen und die den Eindruck der Großzügigkeit und Weite des Innenraums unterstreichen.

© Kia_Erste Fotos des Kia Rio4th Generation Kia Rio_interior

Zur guten Ergonomie des Cockpits trägt die neue Zentralkonsole bei, die jetzt deutlich zum Fahrer geneigt ist. Hier befindet sich der großformatige, hochauflösende Touchscreen des neuen Infotainment-Systems, über den das Radio, die Navigation und Connectivity-Elemente bedient werden. Da weitere Funktionen ebenfalls in den Touchscreen integriert wurden, konnte die Zahl der Bedienelemente an der Zentralkonsole reduziert werden.

Je nach Markt und Ausführung werden für den neuen Kia Rio schwarze und graue Stoffbezüge sowie schwarze, graue und schwarz-rote Kunstlederbezüge angeboten. Zum stilvollen Ambiente tragen darüber hinaus zahlreiche Metall-Akzente und Oberflächen in Hochglanzschwarz bei.

Entwickelt wurde das neue Außen- und Innendesign des Kia Rio von den Kia-Designzentren in Frankfurt und Irvine (Kalifornien) in enger Zusammenarbeit mit dem Hauptdesignzentrum der Marke im koreanischen Namyang.

© Kia / Erste Fotos des Kia Rio