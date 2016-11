„Goldenes Lenkrad” – Alfa Romeo Giulia gewinnt Designpreis

Die neue Alfa Romeo Giulia gibt es jetzt auch mit Lenkrad aus Edelmetall, natürlich nur im übertragenen Sinne. Beim renommierten Wettbewerb „Goldenes Lenkrad” wurde die viertürige Sportlimousine zum „Schönsten Auto” gewählt. Mit diesem erstmals vergebenen Preis erweitert die Alfa Romeo Giulia ihre bereits ansehnliche Sammlung internationaler Auszeichnungen um eine besonders aussagekräftige Trophäe. Denn das Urteil beim „Goldenen Lenkrad” wird von zwei Gruppen mit durchaus unterschiedlichen Ansätzen gefällt – von Lesern, in diesem Fall von Bild am Sonntag und Auto Bild, und einer 29-köpfigen Expertenjury. Zu den Automobil-Fachleuten zählten unter anderem die Rallye-Weltmeister Walter Röhrl und Sébastien Ogier, DTM-Champion Mattias Ekström und Designer Andrea Zagato sowie in der Riege der Prominenten Moderatorin Barbara Schöneberger, Schauspieler Richy Müller und Eislauf-Olympiasiegerin Katarina Witt.

Das Design der Alfa Romeo Giulia wurde im hauseigenen Centro Stile Alfa Romeo entwickelt. Mit unfehlbarem Gespür für Proportionen, stilistischer Geradlinigkeit und hochwertigen Oberflächen steht die Sportlimousine in der Tradi­tion italienischen Designs. Es kombiniert harmonische Proportionen, stilistische Geradlinigkeit, hohe Materialqualität und liebevoll gefertigte Details mit Materialien wie Aluminium, Holz und Leder. Hinzu kommen Elemente, die ihren Ursprung in der über 100jährigen Historie der Marke haben. Markantestes Beispiel ist der trapezförmige Kühlergrill, die vielleicht berühmteste Designikone von Alfa Romeo.

Das „Goldene Lenkrad” wird seit 1976 vergeben, dieses Jahr in insgesamt sieben Wertungskategorien. Alfa Romeo gehörte bereits 2011 zu den Gewinnern mit der Werbekampagne „Ich bin Giulietta”. Im Jahr 2000 siegte der Alfa Romeo 147 in seiner Klasse. Und 1995 ging das „Goldene Lenkrad” in der Kategorie „Coupés” an den Alfa Romeo GTV.

Verbrauchswerte Alfa Romeo Giulia

Verbrauchswerte Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 100 kW (136 PS) 4,2 l/100 km* 109 g/km* Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 110 kW (150 PS) 4,2 l/100 km* 109 g/km* Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 110 kW (150 PS) AT8 4,2 l/100 km* 109 g/km* Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 132 kW (180 PS) 4,2 l/100 km* 109 g/km* Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 132 kW (180 PS) AT8 4,2 l/100 km* 109 g/km* Alfa Romeo Giulia Super 2.0 Turbo 16V 147 kW (200 PS) AT8 5,9 l/100 km* 138 g/km* Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V 154 kW (210 PS) AT8 4,7 l/100 km* 122 g/km* Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo 375 kW (510 PS) 8,5 l/100 km* 198 g/km* Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo 375 kW (510 PS) AT8 8,2 l/100 km* 189 g/km* *Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO 2 -Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO 2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO 2 -Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.



© FCA _ „Goldenes Lenkrad” – Alfa Romeo Giulia gewinnt Designpreis