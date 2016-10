ŠKODA Digital Lab – Zukunftswerkstatt für digitale Technologien

ŠKODA stärkt seine Innovationskraft und digitale Entwicklungskompetenz mit dem Aufbau eines Digital Lab in Prag. In der innovativen Ideenwerkstatt werden Kreativteams neue Geschäftsmodelle erforschen und entwickeln. Dabei geht es um die stärkere Einbindung digitaler Technologien in das bisherige ŠKODA Kerngeschäft und die Entwicklung innovativer Konnektivitäts- und Mobilitätsdienste. Mit modernen Dienstleistungen für die individuelle Mobilität will sich ŠKODA neue Geschäftsfelder erschließen. Die Pilotphase für den Aufbau des Digital Lab läuft bis Ende 2016. Danach wird das Digital Lab seine Arbeit als eigene ŠKODA Geschäftseinheit aufnehmen.

ŠKODA gründet Ideenwerkstatt in Prag – Pilotphase gestartet

Mobilität der Zukunft – neue mobile Dienstleistungen und Geschäftsmodelle

Digitalisierung und Konnektivität wichtigste Säulen der ŠKODA Strategie 2025

Die Entwicklung neuer digitaler Technologien und Lösungen ist von zentraler Bedeutung für die künftige Entwicklung von ŠKODA,

sagt ŠKODA Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier.

Mit unserem Digital Lab stellen wir uns für das digitale Zeitalter auf. Digitalisierung, Konnektivität und neue mobile Dienstleistungen gehören zu den Eckpfeilern unserer Strategie 2025. Es ist unser Ziel, für unsere Kunden völlig neue Mobilitätsangebote zu entwickeln. Das Auto bleibt dabei der Kern unseres Angebots. Wir ergänzen es künftig mit Dienstleistungen, die das Leben im täglichen Verkehr einfacher, effizienter, komfortabler und sicherer machen. ŠKODA wird damit vom reinen Automobilhersteller zum Mobilitätsanbieter,

so Maier weiter.

Innovative Konnektivitäts- und Mobilitätsdienste werden künftig einen nennenswerten Teil zum Umsatz des Unternehmens beitragen. Die Voraussetzungen dafür werden mit dem ŠKODA Digital Lab geschaffen. Kundenorientierte Ideen und Lösungen können dort schnell generiert, erprobt und marktfähig gemacht werden.

Zusätzlich wird das ŠKODA Digital Lab neue Arbeitsmethoden und Formen der Zusammenarbeit auch mit externen Partnern entwickeln. Dabei kommt es unter anderem auf Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität an. Die Erfahrungen aus dem Digital Lab werden im weiteren Verlauf in die ŠKODA Unternehmenskultur einfließen.Dem grundlegenden Wandel der Automobilindustrie folgend wird sich das Unternehmen den Anforderungen einer modernen Industriekultur öffnen.

Wir möchten Signale für die Mobilität der Zukunft aussenden – nach außen und nach innen,

betont Andre Wehner, Leiter Unternehmensentwicklung und Digitalisierung bei

ŠKODA.

Das Digital Lab schafft die Voraussetzungen für Innovationskraft bei ŠKODA und wird die automobile mit der digitalen Welt verbinden,

so Wehner weiter.

Der Austausch mit anderen Zukunftswerkstätten des Volkswagen Konzerns wird dabei großgeschrieben. So wird das ŠKODA Digital Lab eng mit den Digitalisierungsverantwortlichen des Volkswagen Konzerns und der Marken zusammenarbeiten. Der Erfahrungsaustausch und die entstehenden Ergebnisse kommen so dem gesamten Volkswagen Konzern zugute.

Im ŠKODA Digital Lab sollen kreative Köpfe aus den unterschiedlichsten Fachgebieten, unabhängig vom Stammhaus, wie in einem Gründerzentrum oder Inkubator Ideen und Lösungen entwickeln, die der tschechische Automobilhersteller dann in die Praxis umsetzen kann.

Mit dem Digital Lab geht ŠKODA einen neuen Weg bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Es kommt hier darauf an, die gelernten Arbeitsweisen der Automobilindustrie mit den Anforderungen der jungen digitalen Welt optimal miteinander zu verbinden,

erklärt Wehner.

Derzeit läuft die Pilotphase des ŠKODA Digital Labs. Hierbei arbeitet der tschechische Automobilhersteller in einer strategischen Partnerschaft mit zahlreichen Entwicklungsunternehmen zusammen. Das heißt, Experten von ŠKODA und Entwicklungsunternehmen entwickeln gemeinsam neuartige Technologien und Lösungen.

Als mögliche Standorte für das Digital Lab hat ŠKODA drei pulsierende Prager Stadtviertel ins Auge gefasst, die sich durch ihr kreatives Umfeld auszeichnen. Die tschechische Hauptstadt bietet zudem die Vorteile der Nähe zum ŠKODA Stammsitz in Mladá Boleslav und zu führenden Technologieunternehmen des Landes. Der Zeitplan für den Hochlauf des Digital Labs sieht vor, dass die Zukunftswerkstatt 2017 als eigenständige ŠKODA Geschäftseinheit ihre Arbeit aufnimmt.

© Skoda _ ŠKODA Digital Lab – Zukunftswerkstatt für digitale Technologien