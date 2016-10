ŠKODA hat seinen Bestseller umfangreich überarbeitet. Der ŠKODA OCTAVIA fährt ab Jahresende mit einer neu gestalteten Front- und Heckpartie, hochmodernen Lösungen für Fahrerassistenzen, Infotainment und Connectivity sowie neuen Ausstattungen vor. Das Kompaktmodell präsentiert sich sowohl als Limousine als auch als Combi in Top-Form und unterstreicht erneut seine einzigartige Stellung in seiner Fahrzeugklasse.

© Skoda _ SKODA OCTAVIA – Produktaufwertung © Skoda _ SKODA OCTAVIA – Produktaufwertung © Skoda _ SKODA OCTAVIA – Produktaufwertung

Seit jeher ist der ŠKODA OCTAVIA im Kompaktsegment eine Klasse für sich,

sagt ŠKODA Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier.

Als ‘Herz der Marke’ hat der OCTAVIA von Anfang an die herausragende Entwicklung von ŠKODA entscheidend geprägt und das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist: ein international erfolgreicher Automobilhersteller mit einer Präsenz in über 100 Märkten weltweit. Mit dem jetzt umfangreich überarbeiteten ŠKODA OCTAVIA wollen wir diese Entwicklung nachhaltig fortsetzen,

so Maier weiter.

Der ŠKODA OCTAVIA ist das mit Abstand absatzstärkste Modell des tschechischen Autoherstellers. Der ŠKODA Bestseller hat im oberen Bereich seines Segments neue Maßstäbe bei Raumangebot, Funktionalität, Sicherheits- und Komfort-Technik, Design und Preis-/Wert-Verhältnis gesetzt. In den 20 Jahren seit der Neuvorstellung des ŠKODA OCTAVIA im Jahr 1996 haben sich fünf Millionen Kunden aus aller Welt für eine der Modellversionen der OCTAVIA-Familie entschieden. Mit der umfangreich überarbeiteten Version des ŠKODA OCTAVIA will die Marke die Erfolgsgeschichte seiner Vorgänger mit Nachdruck fortsetzen und die Position von ŠKODA in den internationalen Märkten weiter stärken.

© Skoda _ SKODA OCTAVIA – Produktaufwertung © Skoda _ SKODA OCTAVIA – Produktaufwertung © Skoda _ SKODA OCTAVIA – Produktaufwertung

Die Linienführung des neuen ŠKODA OCTAVIA ist weiter kraftvoll gestrafft, vor allem an der Front. Die je zwei benachbarten Scheinwerfer bilden das Vier-Augen-Gesicht mit kristallinem Look. Auf Wunsch strahlen sie in Voll-LED-Technologie. Das Markenlogo hat noch mehr Präsenz gewonnen, die ganze Front wirkt kraftvoller, charaktervoller und breiter.

© Skoda _ SKODA OCTAVIA – Produktaufwertung

Das Raumangebot des überarbeiteten ŠKODA OCTAVIA bleibt eines der größten in seiner Klasse. Die Limousine und der Combi bieten jeweils 1.782 Millimeter Innenraumlänge und 73 Millimeter Beinfreiheit im Fond. Ihre Kofferräume messen 590 beziehungsweise 610 Liter, mit geklappten Rücksitzlehnen bis zu 1.580 beziehungsweise 1.740 Liter. Für die Kombi-Version gibt es optional eine elektrische Heckklappe.

Mit der Überarbeitung ziehen neue Infotainmentsysteme in den ŠKODA OCTAVIA ein. Alle vier – Swing und Bolero sowie die Navigationssysteme Amundsen und Columbus – haben jetzt kapazitive Displays im Glas-Design, die bereits auf leichte Berührung reagieren. Beim Navigationssystem Columbus misst die Diagonale volle 9,2 Zoll; das Top-System besitzt einen WLAN-Hotspot und auf Wunsch ein SIM-Card-Modul mit LTE-Geschwindig-keit für die superschnelle Verbindung ins Internet.

Auch bei der Konnektivität bietet der überarbeitete ŠKODA OCTAVIA modernste Lösungen. ŠKODA Connect teilt sich auf in Infotainment Online und Care Connect. Care Connect steht allen Ausstattungenvarianten (außer G-TEC) des überarbeiteten ŠKODA OCTAVIA zur Verfügung.

Der überarbeitete ŠKODA OCTAVIA bietet bei den Assistenzsystemen Technologien, die es bislang nur in der Mittelklasse gab:als Zugfahrzeug beispielsweise übernimmt der Anhängerrangierassistent bei langsamer Rückwärtsfahrt das Lenken.

Der vorausschauende Fußgängerschutz ergänzt den Frontassist. Zudem präsentiert sich der Parklenkassistent in einer weiter verbesserten Ausbaustufe. Der Blind Spot Detect und der Rear Traffic Alert sichern den Spurwechsel per Heckradar ab und helfen beim rückwärts Ausparken. Die Rear View Camera zeigt das direkte Umfeld des Autos auf dem Bordmonitor.

Zu den zahlreichen ,Simply Clever`-Lösungen, die es bereits zuvor im ŠKODA OCTAVIA gab, kommen neue Features hinzu: ein personalisierbarer Schlüssel, auf dem mehrere Benutzer ihre individuellen Fahrzeugeinstellungen abspeichern können sowie ein beheizbarer Lenkradkranz, Klapptische an der Lehne des Vordersitzes, Flaschenhalter, die das Öffnen von PET-Flaschen erleichtern, und beim Combi eine herausnehmbare Lampe im Gepäckraum.

Die fünf TSI und vier TDI, die das Motorenprogramm bilden, vereinen starke Leistung mit geringem Verbrauch. Ihre Hubraumspanne reicht von 1,0 bis 2,0 Liter, das Leistungs-Angebot beginnt bei 63 kW (84 PS) und endet bei 135 kW (184 PS). Für fast alle Motoren im überarbeiteten ŠKODA OCTAVIA steht neben der Handschaltung ein DSG-Getriebe mit sechs oder sieben Gängen bereit. Für den 1,8 l TSI und den 2,0 l TDI liefert ŠKODA den Allradantrieb 4×4. Ein Highlight im Fahrwerk ist die optionale Dynamic Chassis Control (DCC) – sie erlaubt es, den Charakter von Lenkung und Dämpfung in den Modi Comfort, Normal und Sport zu regeln. Die Leichtmetallräder-Palette reicht von 16 bis 18 Zoll und wird mit zahlreichen neuen Designs angeboten.

Der überarbeitete ŠKODA OCTAVIA ist ab Jahresende 2016 in den ersten Märkten bestellbar. In Österreich werden die ersten Modelle ab März 2017 ausgeliefert.

© Skoda _ SKODA OCTAVIA – Produktaufwertung