Volkswagen Konzern und SOVAC fertigen Fahrzeuge in Algerien

Der Volkswagen Konzern hat heute einen Vertrag für eine Fahrzeug-Montage in Algerien unterschrieben. In Anwesenheit des algerischen Industrieministers Abdessellam Bouchouareb unterzeichneten Dr. Josef Baumert, Markenvorstand Volkswagen Nutzfahrzeuge für den Bereich Produktion und Logistik, und Andreas Lauenroth, Leiter Produktion Ausland Marke Volkswagen, stellvertretend für die Marken des Volkswagen Konzerns einen Joint Venture Vertrag mit Mourad Oulmi, CEO SOVAC S.P.A. Ab Frühjahr 2017 produziert das Gemeinschaftsunternehmen SOVAC Production S.P.A. ausgewählte Konzernmodelle.

Lokale Montage in Relizane ab Frühjahr 2017 Tägliche Fertigungskapazität von über 100 Fahrzeugen der Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, SEAT und ŠKODA

Der Volkswagen Konzern hat sich für eine Beteiligung an der SOVAC Production S.P.A entschieden, da wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit unserem Vertriebspartner SOVAC zusammenarbeiten. Dieser Schritt ist für uns die logische Konsequenz, um den Fahrzeugabsatz in Algerien langfristig zu steigern,

sagte Baumert bei der Vertragsunterzeichnung in Algier.

Die lokale Montage ist für uns ein sinnvoller Einstieg in eine Fertigung in Algerien. Dafür werden wir gezielt lokale Mitarbeiter qualifizieren, in dem wir sie in unseren europäischen Produktionsstandorten der Marken zu den Themen Qualität, Produktion und Logistik schulen. Damit erreichen wir in Algerien einen Qualitätsstandard made in Europe,

sagte Lauenroth.

Auf 150 Hektar entsteht eine neue Montagehalle in der Region Relizane, 220 Kilometer westlich von Algier. Ab dem Frühjahr 2017 wird die SOVAC Production S.P.A. die Fertigungskapazität sukzessive aufbauen und auf über100 Fahrzeuge am Tag ausbauen. Dann werden in Relizane die neusten Konzernmodelle Volkswagen Golf, SEAT Ibiza, ŠKODA Octavia und der Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge montiert. Der Volkswagen Konzern hält eine Minderheitsbeteiligung am Joint Venture. Seit 2001 ist SOVAC Vertriebspartner für die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT, ŠKODA und Porsche. Das Händlernetz des Volkswagen Konzerns in Algerien umfasst über 100 Händlerbetriebe mit mehr als 1.600 Mitarbeitern. Im Jahr 2015 hat der Volkswagen Konzern 30.000 Neufahrzeuge über den Importeur SOVAC an Kunden ausgeliefert.

