Weltpremiere der visionären VW Studie I.D.

Think New! Mit diesem Leitgedanken und einem visionären Elektrofahrzeug gibt Volkswagen auf dem Pariser Automobilsalon (1. bis 16. Oktober) einen faszinierenden Ausblick auf die Mobilität von morgen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Welt-premiere des I.D.. Das Zero-Emission-Vehicle wird bereits 2020 in Serie gehen und bildet den Auftakt für eine neue Generation innovativer Elektrofahrzeuge.

Der I.D. ist der erste Volkswagen einer komplett neuen Generation hochinnovativer Elektrofahrzeuge

Das Zero-Emission-Vehicle soll bereits 2020 auf den Markt kommen

Vollautomatisierter Fahr-Modus „I.D. Pilot” ab 2025

Der I.D. legt den Grundstein, um internationale Marktführerschaft in der Elektromobilität zu übernehmen

Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen, erklärte:

Im Jahr 2020 werden wir beginnen, eine ganze Familie elektrischer Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Alle werden auf einer neuen Fahrzeugarchitektur basieren, die speziell und ausschließlich für rein elektrische Fahrzeuge entwickelt wurde. Nicht für Verbrenner, nicht für Plug-In Hybride. Der I.D. steht für diese neue Ära von Elektroautos, für ein neues automobiles Zeitalter: Elektrisch, vernetzt, automatisch fahrend.

Der Messeauftritt von Volkswagen in Paris vereint drei Phasen, die zusammen den Weg von der Gegenwart in die Zukunft weisen: Der I.D. präsentiert die Welt von übermorgen.

Der e-Golf der neuesten Generation erschließt mit seiner Weltpremiere im November die Welt von morgen. Ausgestattet mit Gestensteuerung und einer emissionsfreien Reichweite bis zu 300 Kilometern wird der neue e-Golf Maßstäbe setzen. Die Welt von heute verkörpern hochmoderne Volkswagen wie der neue Tiguan. Er garantiert dem Kunden mit Technologien wie dem Active-Info- und Head-up-Display bereits in der aktuellen Modellgeneration ein faszinierendes digitales Erlebnis.

Mit dem I.D. gibt Volkswagen eine neue Richtung vor. Er wird als erster Volkswagen auf Basis des neuen Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) auf den Markt kommen. Positioniert ist der I.D. als kompaktes Elektromodell, mit dem Volkswagen parallel zu Bestsellern wie dem Polo, Golf, Tiguan und Passat das Spektrum seiner Volumenmodelle erweitern wird. Angetrieben wird der I.D. von einem 125 kW / 170 PS starken Elektromotor. Mit seiner Reichweite bis zu 600 Kilometern und einem Preis auf dem Niveau eines vergleichbar stark motorisierten Golf wird der I.D. das Thema „Zero Emission” zur Selbstverständlichkeit werden lassen.

Der I.D. zeigt eine vollkommen neue Volkswagen Design-Sprache für Elektrofahrzeuge der kompakten Klasse. Erstmals wurde im Interieur das sogenannte Open-Space-Concept realisiert: Etwas kürzer als ein Golf bietet der I.D. im Innenraum die Großzügigkeit eines Passat. Möglich wurde dies durch die neue Architektur des Antriebskonzepts mit einem Elektromotor an der Hinterachse und einer Hochvoltbatterie im Fahrzeugboden, die mehr Raum und Flexibilität zulässt. Gleichzeitig schlägt der I.D. bereits eine Brücke in das Jahr 2025: Als erste Volkswagen Studie fährt der I.D. im Modus „I.D. Pilot” vollautomatisiert. Aktiviert wird „I.D. Pilot” durch das Berühren des VW-Zeichens im Lenkrad, das daraufhin in die Instrumententafel eintaucht und dem Fahrer ein völlig neues Raumgefühl vermittelt.

Ausgedient hat an Bord des I.D. der konventionelle Autoschlüssel. Vielmehr wird das Smartphone als „Digital Key” den Wagen öffnen und das Fahrzeug startbereit schalten. Die Idee dahinter: Wer in naher Zukunft einen Volkswagen fährt, erhält seine eigene „Volkswagen ID”. Diese ID ist ein individuelles Profil, in dem zum Beispiel persönliche Sitz- und Klimaeinstellungen, favorisierte Radiosender und Media-Playlists, Einstellungen des Soundsystems, Kontaktdaten von Freunden und Geschäftspartnern und die Konfiguration des Navigationssystems gespeichert sind. Abgerufen wird dieses Profil von der Volkswagen Automotive Cloud.

Der I.D. ist Botschafter der neuen Volkswagen Produktstrategie, deren Basis vier Innovationsfelder bilden:

Smart Sustainability – Volkswagen forciert die Entwicklung innovativer Elektroauto-Volumenmodelle

Automated Driving – Volkswagen wird Autos durch das automatisierte Fahren noch sicherer und komfortabler machen

Intuitive Usability – Volkswagen setzt auf intuitiv bedienbare Fahrzeuge mit neuen Anzeige- und Bedienkonzepten

Connected Community – Volkswagen wird Mensch, Auto und Umfeld künftig über eine Volkswagen User-ID vernetzen

© Volkswagen AG _ Weltpremiere der visionären VW Studie I.D.