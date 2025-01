750 km Autonomie: DS N°8, die führende Elektro-Limousine aus Frankreich.

Die kürzliche Präsentation der DS N°8 stellt einen bedeutenden Wendepunkt in der französischen Automobilindustrie dar. Diese hochwertige Elektro-Limousine setzt neue Maßstäbe in Bezug auf die Reichweite mit einer außergewöhnlichen Leistung von 750 Kilometern im WLTP-Zyklus, wodurch DS Automobiles an die Spitze der Hersteller in Bezug auf Energieeffizienz aufsteigt.

Eine Elektrofahrzeugserie mit beeindruckenden Leistungen

Die DS N°8-Serie besteht aus zwei Hauptversionen, die beide mit modernster Technologie ausgestattet sind. Die Basisausführung verfügt über eine 73-kWh-Batterie und bietet eine Reichweite von 571 Kilometern. Das Spitzenmodell mit einer 98-kWh-Batterie erreicht die sagenhaften 750 Kilometer Reichweite.

Die sportliche Allradversion leistet 350 PS, was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,4 Sekunden ermöglicht. Diese Leistungsdaten bringen die DS N°8 in direkte Konkurrenz zu den bekanntesten Modellen im Premium-Segment.





Eine strategische Preispolitik

Version mit 73 kWh: 58 025,99 Euro

Version mit 98 kWh: 62 337,99 Euro

Sportversion AWD: 73 901,99 Euro

Die Preispositionierung der DS N°8 spiegelt eine aggressive Geschäftsstrategie gegenüber deutschen Premium-Konkurrenten wider. Die französische Marke bietet ein besonders wettbewerbsfähiges Verhältnis von Reichweite zu Preis, insbesondere im Vergleich zu Modellen wie dem Audi A6 e-tron oder der BMW i4.

Ausstattung würdig des Premium-Segments

Die DS N°8 ist in zwei verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich: Pallas und Étoile. Die Pallas-Version bietet bereits eine gehobene Ausstattung mit 19-Zoll-Felgen, einer edlen Kunstledersitzbezüge und einem 16-Zoll-Zentraldisplay, das mit der neuesten Verbindungstechnologie ausgestattet ist.

Die Étoile-Ausstattung, gegen einen Aufpreis von 7 056 Euro, bereichert das Erlebnis mit:

Adaptiven Matrix-Scheinwerfern

Innenraum mit Alcantara-Polsterung

Modernem Head-Up-Display der neuesten Generation

Ein handsfreies Zugangs- und Startsystem





Innovative Ladetechnologie

Die DS N°8 verfügt über eine elektrische Architektur von 800 Volt, die ultraschnelles Laden ermöglicht. Die Batterie kann 250 Kilometer Reichweite in nur 15 Minuten an einer geeigneten Ladestation zurückgewinnen. Diese technische Eigenschaft erleichtert Reisen über lange Strecken erheblich und erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Nutzer.

Verfügbarkeit und Marktchancen

Die ersten Auslieferungen sind für mitte Juni 2025 in Europa geplant. Die Produktion erfolgt im Mulhouse-Werk und garantiert eine hochwertige französische Fertigung. Der Hersteller strebt ein signifikantes Verkaufsvolumen auf dem Markt für Premium-Elektrofahrzeuge an, einem stark wachsenden Segment, in dem die Nachfrage nach Fahrzeugen, die Reichweite und Luxus kombinieren, stetig zunimmt.

Die DS N°8 stellt einen bedeutenden Fortschritt für die französische Automobilindustrie dar. Ihre Rekordreichweite, hohe Leistung und aggressive Preisgestaltung machen sie zu einer glaubwürdigen Alternative zu deutschen Premium-Limousinen. Diese technische Errungenschaft belegt die Innovationskraft der französischen Automobilindustrie im Bereich der Elektrifizierung.