Adidas und Mercedes: Sensationeller Start in die Formel 1 Kooperation

Mercedes hat bekannt gegeben, dass es in der kommenden Saison eine Kooperation mit adidas eingeht. Die renommierte deutsche Marke wird als Ausrüster des F1-Teams fungieren.



Adidas expandiert in die Welt des Motorsports. Am Dienstag gab das Mercedes-AMG Petronas F1-Team den Beginn der Zusammenarbeit mit der Marke mit den drei Streifen bekannt, die ab der nächsten Saison und über mehrere Jahre hinweg stattfinden wird. Adidas wird das Formel-1-Team mit einer vollständigen Produktlinie für Bekleidung versorgen, einschließlich Schuhen und Accessoires für Fahrer, Mechaniker und Ingenieure. Die erste Kollektion wird im Februar vorgestellt und wird in der Folge für die Öffentlichkeit erhältlich sein. Um die Fans zu begeistern, sind im Verlauf des Jahres zudem weitere limitierte Editionen geplant. Zuvor arbeitete Mercedes erfolgreich mit den Marken Puma und Tommy Hilfiger zusammen.

Wolff lobt eine „wegweisende“ Kooperation

In einer offiziellen Mitteilung von Mercedes äußerte sich Teamchef Toto Wolff zu dieser Partnerschaft: „Unsere Zusammenarbeit mit adidas ist eine deutliche Erklärung unserer Absichten, während wir als Team unser nächstes Kapitel aufschlagen. Adidas ist eine unverwechselbare Marke, die unser Bestreben nach höchster Leistung mit einem Sinn für Stil und Eleganz vereint. Diese Ankündigung repräsentiert somit eine revolutionäre Kooperation, die die Rolle von Team- und Fanbekleidung in unserem Sport neu interpretieren wird.“ Mit dem Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari beginnt für Mercedes ein neues Kapitel, und das Team hofft, nach mehreren enttäuschenden Saisons wieder an die Spitze zurückzukehren.

.@adidas x Mercedes-AMG PETRONAS F1: wertgeschätzt. 2025 🤝 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 7. Januar 2025