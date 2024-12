Alle zukünftigen Audis voraussichtlich im Jahr 2025

Im Jahr 2025 wird ein Regen neuer Entwicklungen auf die Vier Ringe niederprasseln. Es war an der Zeit, nach einer langen Zeit des Nachrichtenrückgangs.



Der kürzlich vorgestellte neue Audi Q5 und Q6 e-tron Sportback wird nach und nach die Ausstellungsräume der Marke beliefern, während auf die Ankunft einer brandneuen Generation des Q3 gewartet wird. Dieses dritte Werk ist eng an den neuen Cupra Terramar (4,52 m lang) angelehnt, der auf derselben Produktionslinie in Ungarn montiert wurde, und wird die meisten Motoren des Katalanen übernehmen, die ihrerseits vom Volkswagen Tiguan stammen, an den wir uns vor allem an die Einführung eines Steckers erinnern -in Hybrid-Duo (204 und 272 PS), das im Elektromodus mehr als 100 km zurücklegen kann. Ästhetisch gesehen wird er den größten Teil des Profils des Terramar übernehmen, während sich sein Heck durch bumerangförmige Leuchten von den traditionellen Codes der Audi-SUVs abheben wird, wie beim künftigen Audi A7.

Limousinen im Rampenlicht

Die alternde Palette der Audi-Limousinen beschleunigt ihre Erneuerung. Nach dem A4 durch einen bestimmten A5 und der Einführung eines reinen A6 e-tron Sportback werden die thermischen A6 bald durch zwei A7-Silhouetten einschließlich eines Kombis ersetzt, gemäß der neuen Nomenklatur, für die das Haus gerade Zahlen vorsieht Modelle mit fossilen Brennstoffen. Er übernimmt die stilistischen Grundlagen des A5 und bietet ein muskulöseres Profil sowie ein Heck mit „Bumerang“-Lichtern. Unter der Haube wird die 48-V-Hybridisierung fast alle 4-Zylinder- und V6-Motoren unterstützen, bis neue Generationen wiederaufladbarer Hybridisierungen auf den Markt kommen, die mehr als 100 km im 100 % elektrischen Modus zurücklegen können.

Wettbewerbsgeist

Für mehr Sportlichkeit müssen wir uns dem zukünftigen RS5 Avant zuwenden, der ebenfalls die Hybridisierung nutzen soll, um der Leistung des Mercedes-AMG C 63 SE Performance (elektrifizierter Vierzylinder mit 680 PS) näher zu kommen, aber wahrscheinlich auf dem Basis eines deutlich edleren V6. Eine Architektur, die voraussichtlich mit der etwas später im Jahr erwarteten großen Schwester RS7 Avant gemeinsame Sache machen wird.