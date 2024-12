Alle zukünftigen Fiats voraussichtlich im Jahr 2025

Entdecken Sie den gesamten Produktplan, den das italienische Unternehmen für dieses neue Jahr ausarbeitet.



Nachdem es dem italienischen Unternehmen schwerfiel, seinen zu 100 % elektrischen Joghurtbecher zu verkaufen, beschloss es nach vierjähriger Karriere im Zuge der Neugestaltung schließlich, ihn auf Hybridisierung umzustellen. Ein echtes Problem für Ingenieure, die an einer für Wärmekraftmaschinen ungeeigneten technischen Basis arbeiten mussten und die letztlich schneller als erwartet gelöst werden sollte, da Fiat kürzlich die Einführung dieser neuen Variante später in diesem Jahr (2025) angekündigt hatte, als man nur auf Folgendes hoffte Jahr. Als Hommage an seinen Industriestandort erhielt es den Namen 500 Torino, die Eigenschaften seines Motors wurden jedoch noch nicht bestätigt. Kompaktheit erfordert (3,63 m Länge), es scheint eher ungewiss, ob er sich für den aktuellen 3-Zylinder 48V mit 100 PS entscheiden wird.

SUV-Regen in der Perspektive

Ein Mechanismus, den der Grande Panda (3,99 m) gleich zu Beginn des Jahres, während seiner kommerziellen Markteinführung, sechs Monate nach seiner offiziellen Vorstellung, erstmals vorstellen wird. Wie sein Cousin Citroën C3, der in Märkten wie Indien oder Brasilien als Coupé-SUV (Basalt) erhältlich ist, wird er sich deutlich verlängern, um einen Crossover mit zurücktretender Silhouette zu schaffen. Möglicherweise als Fiat Fastback bezeichnet, wird er auf rund 4,40 m Länge die kubischen Stilcodes seiner kleinen Schwester fortführen und gleichzeitig den Großteil der thermischen Mechanik (100 und 136 PS) und 100 % elektrisch (113 PS) von Citroën C3 Aircross und Opel Frontera übernehmen , a priori. Zwei Cousins ​​entwickelten anschließend ihr Konzept eines 5- oder 7-sitzigen SUV im Kombi-Stil in Form des zukünftigen Multipla.

Im Vespa-Modus

Schließlich wird Fiat ausnahmsweise einen Elektroroller der Kategorie L3 (entspricht 125 ccm) auf den Markt bringen. Das E-Moped 500 bietet eine Reichweite von 115 km und entstand aus der Zusammenarbeit zwischen dem Karosseriebauer Pininfarina und dem Fiat-Stilzentrum im Auftrag des italienischen Unternehmens Platum, das sich auf die Entwicklung von Ökomobilitätslösungen spezialisiert hat. Wir schulden ihm insbesondere einen Roller und ein Elektrofahrrad mit der Aufschrift Ducati.