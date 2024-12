Alle zukünftigen MGs werden im Jahr 2025 erwartet

Trotz der Ankunft chinesischer Giganten wie BYD auf europäischem Boden ist MG kommerziell gesehen weiterhin führend und hat nicht die Absicht, damit aufzuhören.



Der einzige klare chinesische Erfolg auf europäischem Boden. Die ehemalige britische Marke legt derzeit weiterhin den Grundstein, um alle wichtigen Kategorien zu erobern. Das bisher ausschließlich hybridisierte Stadtauto MG3 wird in Kürze durch eine noch günstigere 100 % thermische Variante erweitert, während die neue Version des SUV ZS sich auf die Eroberung der Ausstellungsräume vorbereitet. Obwohl er die 197-PS-Mechanik seiner kleinen Schwester übernimmt, fehlt ihm immer noch eine 100 % elektrische Variante, um der Breite des verfügbaren Panels seines Vorgängers gerecht zu werden.

Ein eigenständiger Look für den zukünftigen elektrischen ZS

Diese Rolle wird jedoch letztendlich einem völlig anderen Modell zugewiesen, das sich sowohl im Design als auch im Unterboden unterscheidet, da es die Nebula-Plattform der MG4-Limousine übernimmt. Mit einer Länge von 4,48 m im Vergleich zu 4,32 m beim alten ZS EV wird er beispielsweise direkt mit dem Renault Scenic E-Tech konkurrieren, obwohl er die Eigenschaften seiner europäischen Variante, die sich möglicherweise von der unterscheidet, noch nicht enthüllt hat Der Chinese sammelt 49,1 kWh und 62,2 kWh Batteriekapazität, wenn sein Motor 170 PS maximal leistet. Eigenschaften, die die Maschine sicherlich verstärken werden, um auf dem alten Kontinent zu glänzen.

Auf Wiedersehen Marvel R

Gleichzeitig wird das Marvel R SUV im Jahr 2025 schlicht und einfach ersetzt, obwohl es noch relativ jung ist (Einführung im Jahr 2021). Bei dieser Gelegenheit sollte es seinen Namen ändern. Gerüchten zufolge gibt die SAIC-Gruppe, Eigentümer von MG, dem RC7, einem Modell mit einer Länge von fast 4,90 m (gegenüber 4,67 m beim Marvel R), das unter der Marke Rising verkauft wird, ein neues Modell im Empire ab Mitte. Auf der „Batterie“-Seite eher bescheiden ausgestattet (von 62,2 kWh auf 90 kWh), könnte er aufgrund seiner Größe noch einmal den Ton für die Bedürfnisse des europäischen Marktes anheben. Ein Gebiet voller Kombis, in dem 100 % elektrische Modelle noch selten sind. Wenn MG ein solches Angebot in seinem Katalog hat, könnte der in die Jahre gekommene MG5 irgendwann im Jahr 2025 den Staffelstab an einen viel flotteren MG4-Kombi übergeben.

Eine große Limousine, die in der Spitzenklasse glänzt

Was ist mit der großen MG9-Limousine und ihrem SUV-Gegenstück MG S9, die heimlich auf dem Genfer Autosalon 2024 vorgestellt wurden? Im Moment herrscht Funkstille. Einem hartnäckigen Gerücht zufolge würde MG die Neugestaltung der L6-Limousine, die unter dem Premium-IM-Label vermarktet wird, auf der anderen Seite der Welt befürworten. Ein Fall, dem man folgen sollte. An der Spitze dieser Klasse steht schließlich der 100 % elektrische Roadster Cyberster, der derzeit über einen Allradantrieb 544 PS leistet und das Genre schon sehr bald ein wenig demokratisieren wird, indem er seine Leistung auf 340 PS begrenzt, die ausschließlich auf die Hinterräder verteilt werden.