Alpine: Fans entwerfen Pierre Gaslys Helm für den F1-Grand Prix in Australien

Alpine hatte eine kreative Idee für Pierre Gasly, die die Anhänger begeistern könnte.



Die Fans von Pierre Gasly dürften nach der neuesten Ankündigung von Alpine, die am Montag, dem 13. Januar, veröffentlicht wurde, in großer Aufregung sein. Das französische Formel-1-Team hat einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem die Anhänger die Möglichkeit haben, den Helm des Fahrers für den ersten Grand Prix der Saison 2025 zu gestalten. Dieser Auftakt wird in Australien stattfinden. Alpine hat entschieden, die Fans aktiv einzubeziehen und lädt sie ein, im Rahmen eines kreativen Wettbewerbs den Helm von Gasly zu entwerfen. In Zusammenarbeit mit Binance haben die Fans die Chance, als Gewinner hervorzugehen und das Design für den Helm des Normanderen beim ersten Rennen der Saison zu kreieren.

Engagement der Fans

In einem Video fordert Alpine die Fans heraus, ob sie in der Lage sind, kreativere Designs als die bereits von Gasly in den letzten Monaten getragenen Helme zu entwickeln. Für diesen Wettbewerb wird mit einer hohen Teilnahmebereitschaft gerechnet. Unten finden Sie weitere Informationen zu diesem Wettbewerb und scheuen Sie sich nicht, teilzunehmen, wenn Sie ein kreativer Kopf sind!

Bereit für die Pole-Position? Entwerfen Sie @PierreGASLY’s Helm für den Grand Prix von Australien 2025 bei einem epischen Fan-Wettbewerb mit @binance!

Registrieren und designen Sie jetzt 👇 — BWT Alpine Formel-1-Team (@AlpineF1Team) 13. Januar 2025