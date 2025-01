Aston Martin: Alonso blickt optimistisch auf die Saison 2025 voraus

Die Saison 2024 war für Aston Martin alles andere als erfolgreich, da das Team mit enttäuschenden Resultaten konfrontiert war. Im zweiten Teil der Saison 2023 hatte das britische Rennteam bereits mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, und Alonso, der zweimalige Weltmeister aus den Jahren 2006 und 2007, fand sich in einer schwierigen Position hinter dem Steuer seines Aston Martin. Im Vorfeld des bevorstehenden Saisonstarts 2025 zog er eine ernüchternde Bilanz des vergangenen Jahres, äußerte jedoch die Hoffnung, dass die kommenden Wettbewerbe ganz anders verlaufen könnten. Die Schwierigkeiten, die man in der Saison 2024 erlebt hat, könnten sich als wertvolle Lektionen für Aston Martin im Jahr 2025 erweisen.

„In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 haben wir nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Darüber sind wir uns im Klaren. Aber wir empfinden dafür keine Scham. Unser Ziel bleibt es, in Zukunft um die Meisterschaft zu kämpfen. Möglicherweise konnten wir in diesem Jahr nicht das volle Potenzial unseres Fahrzeugs ausschöpfen. Dennoch haben wir in Silverstone bedeutende Fortschritte gemacht, wie den Bau der neuen Fabrikgebäude 2 und 3, und auch der Windkanal wird bald fertiggestellt. Zudem haben wir Adrian Newey im Team, was eine positive Entwicklung darstellt. Es war kein verlorenes Jahr für 2024. (…) Die Schwierigkeiten, die wir durchlebt haben, bieten uns wichtige Lektionen, die wir bei der Entwicklung des Autos für das nächste Jahr berücksichtigen werden. Das ist vielleicht der ermutigendste Aspekt der zweiten Hälfte des Jahres. Auch wenn wir das Auto nicht so leistungsstark machen konnten, wie wir es uns erhofft hatten, haben wir ein besseres Verständnis für unsere Herausforderungen gewonnen. Dieses Wissen wird uns im Jahr 2025 zugutekommen. Alle Erkenntnisse, die wir aus dieser Saison gewonnen haben, werden wir effektiv in das Projekt für das nächste Jahr einfließen lassen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Probleme, die wir dieses Jahr hatten, im kommenden Jahr verbessern werden. Ich gehe nicht davon aus, dass das Auto auf der Grundlage des Modells von 2023 basieren wird. Vielmehr wird es sich um ein völlig neues Konzept für 2025 handeln, von dem ich hoffe, dass es bessere Leistungen erbringt als das aktuelle Fahrzeug. (…) Ich bin optimistisch, dass wir stark in die neue Saison starten und das Jahr 2025 erfolgreich gestalten werden“, erklärte Alonso in einem Interview, das von Motorsport.com dokumentiert wurde. Der Spanier vermittelt somit positive Aussichten für Aston Martin im Hinblick auf die Saison 2025.