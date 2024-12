Aston Martin enthüllt endlich die vollständigen Spezifikationen seines Serien-Valhalla

Der seit 2019 angekündigte neue Supersportwagen von Aston Martin kommt endlich auf den Markt. Es leistet dank eines neuen Plug-in-Hybrid-V8 mehr als 1.000 PS und nutzt bestimmte Technologien aus der Formel 1. Aber Vorsicht, es wird nicht für jeden etwas dabei sein…



Selbst bei Aston Martin sind so lange Tragzeiten selten. 2019 in Genf in Form eines AM-RB 003-Konzepts vorgestellt, wurde es zwei Jahre später, im Jahr 2021, in ein Serienmodell umgewandelt, ohne jedoch alle seine Eigenschaften preiszugeben. Ein weiteres Jahr später konnten wir uns der Schönheit im Rahmen einer Presseveranstaltung nähern, allerdings wiederum ohne alle ihre Geheimnisse zu enthüllen. Ende 2024 lüftet Aston Martin endlich den Schleier über die endgültige Version seines Valhalla-Hybrid-Supersportwagens.

Und es hat eine Veränderung stattgefunden! Ursprünglich sollte das englische Auto mit einem Hybrid-V6 ausgestattet sein. Schließlich entschied man sich für einen edleren 4.0-V8-Motor aus Mercedes-AMG-Herkunft, der für diesen Anlass vom englischen Hersteller überarbeitet und elektrifiziert wurde. Mit 828 PS leistet dieser 4-Liter-V8 in Verbindung mit drei Elektromotoren eine Gesamtleistung von 251 PS. Die Gesamtleistung des Supersportwagens erhöht sich somit auf 1.079 PS bei 1.100 Nm Drehmoment!

Technologien aus der F1

Dank dieses Hybrid-V8 kann der Valhalla eine Geschwindigkeit von bis zu 350 km/h erreichen und in nur 2,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Das Coupé verfügt über ein neues Achtgang-DCT-Doppelkupplungsgetriebe mit integriertem Elektromotor und einem hydraulisch gesteuerten elektronischen Hinterachsdifferenzial E-Diff. Die Elektromotoren dienen sowohl dazu, das Fahrzeug lokal CO2-frei zu bewegen, allerdings nur für 14 km und bis zu 140 km/h, aber natürlich auch zur Leistungssteigerung. So startet das englische Auto immer im Sportmodus, der thermisch und elektrisch mischt, während die Modi „Pure EV“ (100 % elektrisch), „Sport+“ und „Race“ über ein Drehrad auf der Mittelkonsole zugänglich sind.

Je nach Fahrmodus ist die aerodynamische Optimierung unterschiedlich: Der aktive Heckflügel bleibt im Pure EV-, Sport- und Sport+-Modus abgesenkt, während er im Race-Modus dank Hydraulikzylindern um 255 mm angehoben wird, um mehr Abtrieb zu erzeugen und als Luftbremse zu dienen . Die Marke kündigt mehr als 600 kg Abtrieb zwischen 240 km/h und 350 km/h an. Das Gleiche gilt für die Vorderseite, wo eine kleine bewegliche Klinge auch im Rennmodus Halt bietet.

Trockene Diät

Um dieses Leistungsniveau zu erreichen, hat Aston Martin auch viel am Gewicht gearbeitet. Der umfangreiche Einsatz von Kohlefaser und zahlreiche Technologien aus der Formel 1 reduzieren die Trockenmasse auf nur 1.655 kg. Oder je nach Marke ein Leistungsgewicht von 652 PS pro 1.000 kg.

Die Marke gibt außerdem an, dass sie zahlreiche Technologien integriert hat, wie z. B. Torque Vectoring an der Vorderachse, integriertes Servobremsen (IPB) in Verbindung mit regenerativem Bremsen im Zusammenhang mit dem Hybrid. Darüber hinaus verfügt das Coupé über Carbon-Keramik-Bremsscheiben (410 mm vorn und 390 mm hinten), die Stößen beim Einsatz auf der Rennstrecke standhalten sollen.

Ein Stil, der bereits bekannt ist

Den Walhalla-Stil kannten wir bereits seit mehreren Jahren. Eine wirkliche Überraschung gibt es also nicht, bis auf die apfelgrüne Präsentationsfarbe, deren Akzente sich auch auf den Schildern wiederfinden. Die Karosserie besteht aus zahlreichen freiliegenden Kohlefaserteilen, während die beiden Auspuffauslässe weit oben vor dem beweglichen Kotflügel platziert sind.

Der Innenraum ist den bereits vorgestellten Konzeptautos und Prototypen treu geblieben, wobei auch hier überall Carbonfasern und geschmiedete Carboneinsätze vorhanden sind: Mittelkonsole, Türverkleidungen, Lenkrad, Sitze … Die Mittelkonsole ist modern mit einem Hauch von Luft Integration eines kleinen Gangwahlschalters und des Rads für die Fahrmodi und das Starten des Fahrzeugs. Die Lüftungsschlitze sind vertikal oben auf dieser Konsole platziert und zeigen auf den zentralen Touchscreen, der von digitalen Instrumenten hinter dem Lenkrad unterstützt wird.

Der Valhalla ist bereits in Produktion gegangen, wird aber auf wenige Exemplare limitiert sein. Aston Martin bestätigt, dass ab der zweiten Jahreshälfte 2025 999 Einheiten an Kunden ausgeliefert werden, ohne Angaben zu welchem ​​Preis zu machen.

