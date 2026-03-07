Audi A4 (zukünftig): Design inspiriert vom Concept C, Erbe des Audi TT

Die Luft ist kühl, die Straße ruhig, und da ist sie: eine A4, qui ne dit plus vroom. Sie atmet elektrisch. Kein Grollen, eher ein Summen, wie ein Lift, der weiß, in welches Stockwerk er muss. Man spürt es in der Lenkung – direkter, ehrlicher, entschlossener. Die nächste Generation der A4 bricht mit altem Brauch und wechselt endgültig auf reinen Strom. Und mit dem Strom kommt der Stilwechsel. Nicht kosmetisch. Structurel. Ein neuer Blick, eine andere Haltung – die Vier Ringe ziehen eine saubere Linie und lassen die vertraute Silhouette nicht einfach altern, sondern neu entstehen.

Ein neuer Tonfall – das Concept C wird zur Partitur

Vergangenes Jahr hat das Concept C das Orchester gestimmt. Kein Showcar für den roten Teppich, eher ein Fingerzeig: So klingen die nächsten Audi-Modelle. Die heuer anstehenden Neuheiten – von der neuen A2 bis zum frischen Q7 – spielen noch im vertrauten Register, solide, präzise, erwartbar. Aber dahinter, in den Kulissen, wird die Partitur gewechselt. Die erste, die sie öffentlich aufführt? Voraussichtlich die kommende A4-Generation. Realistisch ab 2028, vielleicht 2029. Das Timing ist nüchtern, die Botschaft nicht: Der Stilbruch ist gewollt. Und er wird sichtbar sein – an der Karosserie, an den Proportionen, an der Art, wie der Wagen auf der Straße steht. Breiter in der Geste, klarer in der Linie, weniger Glätte, mehr Aussage.

A4 für alle – der Namensreigen findet sein Ende

Wer das Markenballett im Jahr 2024 aufmerksam verfolgt hat, kennt die Szene: Aus A4 wurde A5. Eine kurze Phase, in der Ingolstadt ungerade Zahlen für Verbrenner und gerade für Stromer vorsah. Theorie schön – Praxis sperrig. Wenig später stand die A6 als klassischer Verbrenner dann doch nicht als A7 am Start. Ein Schritt zurück, aber ein sinnvoller. Die A5 blieb als Ausnahme zurück, ein Solist, der die Regel verrät. Doch spätestens zum großen Lifting der Baureihe, grob Richtung 2028/2029, soll die Ordnung wieder stimmen: Der Name A4 kehrt zurück. Ein Versprechen an die Stammkundschaft – und ein klares Label für das Modell, das in Zukunft auch als vollelektrische e-tron auftreten wird. A4 bleibt A4. Punkt. Nur der Charakter ändert sich.

Formenschnitt mit Ansage – vom Concept C zur Straße

Das Concept C war nicht nur eine Skizze, es war ein Statement mit scharfer Kante. Genau dort setzt die künftige A4 e-tron an. Sie wird sich bewusst von ihrer konventionell angetriebenen Schwester unterscheiden: Wo der Verbrenner wärmere, fast mediterrane Rundungen zeigt, setzt die Strom-A4 auf prägnante Fugen, markante Brüche, eine Front, die nicht droht, sondern fokussiert. Die Konturen sprechen klar: Weniger weiche Übergänge, mehr definierte Flächen. Diese Kante ist kein Selbstzweck, sie übersetzt Technik in Form – und lässt die A4 e-tron auf der Straße so stehen, wie sie fährt: transparent, direkt, ohne Umschweife.

Ein Hauch TT – Schärfe statt Nostalgie

Man wird es sehen, nicht auf den ersten Meter, aber im Profil, im Licht: ein fernes Echo des ersten TT-Coupés von 1998. Nicht als Retro-Nummer, eher als geistige Verwandtschaft. Der TT von damals mochte klare Radien, eine skulpturale Einfachheit mit Mut zur Linie. Die A4 e-tron greift diese Haltung auf und übersetzt sie ins Heute – länger, souveräner, mit diesem Blick nach vorne, der nicht mehr ruft, sondern sagt: Ich bin da. Kein Muskelspiel, eher ein Sportler im Maßanzug. Die Kante zeigt Haltung, die Fläche atmet Ruhe. Der TT grüßt aus der Distanz – und die A4 e-tron antwortet mit einem Nicken.

Serienrealität statt Showcar-Theater

So viel zur Idee. In der Serie muss ein Auto atmen, leben, täglich funktionieren. Heißt: Ein paar Showcar-Radikalitäten bleiben in der Garderobe. Die Front wird eine breitere, großflächigere Maske tragen – nicht zum Prunken, sondern weil die Kennzeichentafel irgendwo ordentlich sitzen muss. Die riesigen seitlichen Lufteinlässe? Weniger Pose, mehr Proportion. Das Licht? Etwas kräftiger im Aufbau, um bei Regen, Salz und Werkstattbesuch nicht mimös zu werden. Und am unteren Abschluss – dort, wo der Stoßfänger in die Fläche läuft – werden feine Lichtkanten und zusätzliche Sicken die Masse visuell aufbrechen. Nicht leichter, sondern gefügter. Man sieht die Ingenieursstimme: Wir wollen Klarheit, aber wir bauen für die Straße, nicht für den Salon.

Späte Premiere – und der Takt der Konkurrenz

Wer in Wolfsburg und Umgebung die Uhren stellt, weiß: Der Konzern hat heuer keinen Übermut in der Timeline. Auch die A4 e-tron ist davon nicht ganz unberührt. Sie wird zwei, vielleicht drei Jahre nach den direkten Gegnern eintreffen. BMW rüstet den künftigen 3er als reinen Stromer, in München spricht man vom i3 im D-Segment, während Stuttgart an der elektrischen C-Klasse arbeitet, der EQ-Version der bekannten Mittelklasse. Erste Vorhänge sollen bereits im Frühjahr 2026 fallen. Ingolstadt kommt später. Aber später kann auch reifer heißen – wenn man die Zeit nützt.

SSP – die stille Kraft unter dem Blech

Nützen will Audi sie mit einer neuen Basis, die mehr ist als eine Plattform: SSP, die Scalable Systems Platform, das modulare Rückgrat der nächsten Gruppe-Generation. Ein Baukasten, der nicht nach Kompromiss klingt, sondern nach Breite: von Volkswagen über Skoda und Cupra bis tief hinein nach Zuffenhausen. 800-Volt-Architektur – das ist kein Buzzword, das ist eine kurze Pause an der Ladesäule. Hohe Ströme, kühle Batterie, flotte Regeneration. Die Kapazitäten? Die Gerüchte sprechen von jenseits der 100 kWh, je nach Variante. Das ist nicht Spielraum, das ist Langstrecke. Mit dem, was die Entwickler derzeit aus Aerodynamik und Thermomanagement herausmassieren, rückt eine WLTP-Reichweite nahe 900 Kilometern in den Bereich des Vorstellbaren. Papierwerte? Sicher. Aber: Je besser die Basis, desto leiser wird die Reichweite im Alltag zum Thema. Und genau das will die A4 e-tron: Unaufgeregtes Ankommen.

Fahrgefühl in Aussicht – was der Strom mit der A4 macht

Elektroantrieb ist nicht einfach Antrieb ohne Krach. Er ist Charakter. In einer A4 bedeutet das: spontan aus der Kehre, ohne Turboloch, ohne Gedenksekunde der Schaltung – ein leiser Fauststoß, der nie brachial wirkt, sondern kontrolliert. Die Vorderachse spricht ehrlich, die Hinterachse schiebt loyal, und dazwischen ein Schwerpunkt, der tief sitzt wie ein alter Freund auf dem Stammsessel. Die A4 e-tron wird nicht der Lautsprecher der Familie sein. Eher der ruhige Typ, der alles kann und es nicht dauernd zeigen muss. Und wenn die Straße feucht ist, wenn die Temperatur kippt? Das Regelwerk greift sanft, kaum spürbar, wie ein Kellner, der das Glas richtet, bevor es kippt. Technik als Höflichkeit.

Design, das fährt – nicht nur schaut

Die neue Linienführung hat einen Zweck: Sie macht die Karosserie lesbar, schon im Stand. Kurzer Überhang, lange Schulter, klarer Abschluss. Auf der Landstraße übersetzt sich das in eine aufgeräumte Aerodynamik – weniger Wummern, mehr Gleiten. In der Stadt wirkt die Silhouette gestrafft, präsent, aber nicht breitspurig. Das Licht zeichnet scharf, ohne zu blenden. Ein Gesicht, das schaut, nicht glotzt. Im Rückspiegel kündigt sich die A4 e-tron nicht an wie ein Platzhirsch, vielmehr wie jemand, der weiß, dass er vorbeikommt – gelassen, zielstrebig, ohne Remmidemmi.

Der Alltag – wo E wirklich zählt

Schnellladen ist das eine. Alltag das andere. Mit 800 Volt schrumpfen die Pausen – ein Kaffee, kein Mittagessen. Im Winter hält die Wärmepumpe die Scheiben frei und den Verbrauch im Griff. Die Software? Wenn der Konzern seine Hausaufgaben macht, wird Over-the-Air kein leeres Versprechen, sondern eine stille, regelmäßige Verbesserung. Und weil Österreich Österreich ist: Die Kennzeichentafel findet Platz, ohne dass die Front ihren Ausdruck verliert. Kleinigkeiten, die im Betrieb groß werden. Genau dort entscheidet sich, ob ein E-Auto nervt – oder nicht.

Die Ordnung der Vier Ringe

Wenn sie kommt, die neue A4 e-tron, ordnet sie mehr als nur eine Baureihe. Sie schließt den Kreis zwischen Tradition und neuer Technik – ohne Nostalgieschleife, ohne Zukunftskitsch. Der Name A4 kehrt dorthin zurück, wo er hingehört. Darunter steckt eine Plattform, die Tempo macht beim Laden und Ruhe beim Fahren. Außen eine Haltung, innen ein Versprechen. Spät dran? Ja. Zu spät? Nein. Denn manche Autos sprechen leiser – und bleiben länger im Kopf.

Am Ende dieses Weges steht eine A4, die nicht schreit, dass sie elektrisch ist. Sie fährt es. Und das spürt man – schon am ersten Meter.