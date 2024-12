Audi A6 e-tron Sportback Leistungstest: revolutionär?

Nach Jahrzehnten maßvoller Entwicklungen begrüßt die A6-Familie ein neues Mitglied, den A6 e-tron. Diese große Premium-Limousine nutzt eine 100 % elektrische Plattform und will nicht mehr und nicht weniger neue Maßstäbe in ihrem Segment setzen.



Der Audi A6 hat sich im Laufe der Jahrzehnte zum Archetyp der europäischen Premium-Limousine entwickelt. Ein echter Klassiker, dessen Stammbaum bis ins Jahr 1968 (Audi 100) bzw. 1994 (A6) zurückreicht. Bis zum aktuellen Modelljahr 2018 blieben wir beim „Klassiker“. Heute stellt dieser neue A6 e-tron neben der thermischen und hybriden A6-Reihe, die noch einige Zeit im Katalog verbleibt, eine bedeutende „Evolution“ dar: Er basiert auf einer speziellen, 100 % elektrischen Struktur namens PPE (Premium Platform Electric). bereits seit Ende 2023 vom SUV Q6 e-tron übernommen, ebenso vom Porsche Macan. Bei Audi wie auch bei anderen hat der Sinn für die Realität zu diesen beispiellosen Veränderungen geführt. Lassen Sie uns zunächst das ästhetische Kapitel in Angriff nehmen. Dieser große Monolith mit Aluminiumöffnungen, ab sofort in den Versionen Limousine (Sportback) und Kombi (Avant) erhältlich, erstreckt sich über 4,93 m, ist 1,92 m breit und misst 1,49 m. Wir finden daher in etwa die Maße des Thermal A6, auch wenn die 3 cm mehr Breite und Höhe spürbar sind.

Es liegt in der Luft

Das große Fließheck wirkt schnittig und lässt es nicht an Präsenz mangeln. Man erkennt ihn leicht an seinem imposanten Heck, das mit einem Logo mit leuchtenden Ringen geschmückt ist (dies ist eine Premiere), an seiner Vorderseite mit sehr feiner LED-Optik sowie an seinem typischen „Singleframe“-Kühlergrill, überarbeitet und in Wagenfarbe lackiert. das wird sich sicher spalten. Sein schwarzer Schweller, der das Vorhandensein von Batterien auf Bodenhöhe hervorheben soll, verringert die wahrgenommene Höhe künstlich und ermöglicht auch die Identifizierung dieser Elektroversion.

Zu den bemerkenswerten Optionen zählen kompakte Außenspiegel mit Kamera und einem Bildschirm an beiden Enden des Armaturenbretts. Es ist insbesondere diesen im Einsatz wenig überzeugenden Anbauteilen, aber auch den Vorteilen der vollverkleideten Unterkonstruktion zu verdanken, dass der A6 sich rühmen kann, der aerodynamischste Audi aller Zeiten zu sein, mit einem Durchdringungskoeffizienten in Luft (Cw) von 0,21 für den Sportback Version (0,24 für den Avant Kombi). Darüber hinaus hat die Arbeit Früchte getragen, was den Verbrauch angeht (15,9 kWh/100 km angekündigt), also eine Reichweite von bis zu 757 Kilometern für die 367-PS-Antriebsversion, die wir zum Testen ausgewählt haben.

Heroischer Angriff

Knapp 2,2 Tonnen leer. Nichts Spektakuläres, aber mit dieser Figur im Hinterkopf nehmen wir unsere erste Runde über kurvenreiche Straßen in der Stille der Kathedrale. Und seien wir ehrlich: Die Magie geschieht schnell. Das Gewicht? Vergessen. Die große Limousine überwindet Unebenheiten, gleitet auf dem Asphalt und beschleunigt auf einem Strom … von Elektronen. Hinter dem ovalen Lenkrad zeigt der große, mit Menüs vollgestopfte Digitalbildschirm bereits eine unsägliche Geschwindigkeit an. 0 bis 100 km/h werden in 5″4 angegeben, mehr als genug, um die meisten Sportlimousinen unterzubringen. Der mögliche Passagier kann sich während dieser Zeit unterhalten oder die Navigation auf seinem eigenen 28-cm-Interface überwachen.

Vom Verhalten her das gleiche Gefühl, bemerkenswert für eine so imposante Maschine: präzise Lenkung, kraftvolles Bremsen, erstaunliche Balance in Kurven. Die erwähnte vielseitige 800-Volt-PPE-Plattform ermöglicht über die Fahrwerksanker Flexibilität hinsichtlich Radstand, Spurweite und Fahrhöhe. Im Vergleich zum Q6 e-tron, der über die gleiche Unterseite verfügt, ist dieser A6 e-tron niedriger, was einen dynamikfördernden Schwerpunkt ermöglicht.

Auf Fahrwerks- und Fahrwerksseite setzt er vorne und hinten auf eine Mehrlenker-Architektur mit klassischer Federung als Standard und vierstufiger Luftfederung als Option. So ausgestattet können Sie über Audi Drive Select einen „Efficiency“-Modus wählen, um das Biest auf den Asphalt zu bringen. Bei solchen Qualitäten vergessen wir fast, dass es sich auch um eine praktische und sehr angenehme Limousine handelt. Unter der Heckklappe stehen beispielsweise 502 Liter zur Verfügung, bis zu 1.330 Liter sowie ein zusätzliches 27-Liter-Fach unter der Fronthaube.

Vom Innenraumvolumen her wirkt der A6 e-tron eher einladend und das „Premium-Feeling“ ist sehr präsent, auch wenn die textilen Bezüge des Armaturenbretts zeitgemäß an gewisse sparsame Stadtautos erinnern! Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass der A6 e-tron mit HPC-Ladestationen (High Power Charging) kompatibel ist, was eine Aufladung von 310 Kilometern in nur 10 Minuten und eine Aufladung von 10 auf 80 % in 21 Minuten ermöglicht.

UNSER URTEIL

Dieser A6 e-tron ist auf den Punkt gekleidet, effizient und effizient und bemerkenswert homogen. Selbst seine rekordverdächtige Autonomie und seine minimalen Ladezeiten sind kein Hindernis mehr für das Knacken. Das i-Tüpfelchen ist, dass der Preis im Vergleich zur Konkurrenz gut platziert ist.

WIR LIEBEN

Premium-„Codes“ respektiert

Sein atemberaubendes Chassis

Seine Autonomie

WIR MÖGEN WENIGER

Die Kameraspiegeloption

Sein in Wagenfarbe gehaltener Kühlergrill

Der Stoff, der das Armaturenbrett bedeckt

Technisches Datenblatt zum Audi A6 e-tron

Kaufen

Audi A6 e-tron Sportback Performance

Getestete Version 66 420 € (Leistung)

Ab 66.420 €

Durchschnittlicher Herstellerverbrauch (kWh/100km) 15,9

Herstellerautonomie (km) 756

CO2 (g/km)/Bonus 0/0 e

NC-Steuermacht

Herstellungsland Deutschland

VORGESCHLAGENES REICHWEITE

Elektrisch, von 367 bis 503 PS

Von 66.420 € bis 105.020 €

Zum Fahren

Motor: Synchroner elektrischer AR

Getriebe: Antrieb, 1 Gang

Leistung (PS) 367

Drehmoment (Nm) 565

Lithium-Ionen-Akku

Nettokapazität (kWh) 100

Max. AC/DC-Ladeleistung (kW) 11/270

Ladezeit:

Schnell 100 kW DC (10 bis 80 %) 21 Min

Gewicht (kg) 2175

Lang. x Breite x hoch. (m), 4,93 x 1,92 x 1,49

Radstand 2,95

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 210

0 bis 100 km/h (s) 5.4

Testreifen (vorne/hinten) 245/40 R21 / 275/35 R 21

Michelin Pilot Sport EV

Live

Kofferraum (l) 502 + 27

