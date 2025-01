Audi-Projekt: Binotto beruhigt F1-Fans über langfristigen Erfolg

Mattia Binotto hat die Euphorie über das Audi-Projekt in der Formel 1 gedämpft und betont, dass der Erfolg nicht von heute auf morgen eintreten wird.

Mattia Binotto hat immer wieder betont, dass die Einführung des Audi-Projekts in der Formel 1 Zeit benötigen wird. Im Sommer 2024 soll in Hinwil die Verantwortung für das Sauber/Audi-Projekt übernommen werden, um eine führende Rolle in der Formel 1 zu erreichen. Er möchte keine falschen Hoffnungen wecken und will besonders die Erwartungen der Fans hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen in der Formel 1 besänftigen. Der frühere Ferrari-Teamchef ist sich der Herausforderungen bewusst, die die Einführung von Audi in der Formel 1 im Jahr 2026 mit sich bringen wird, und äußerte sich eindringlich zu diesem Projekt.

Binotto beruhigt die Anhänger

„Meine Eindrücke nach vier Monaten sind sehr ähnlich denen, die ich nach zwei Wochen hatte. Zu Beginn sind die ersten Eindrücke oft die prägnantesten. Natürlich habe ich Bezug auf meine vorherige Tätigkeit in einem anderen Team, wo ich viel mehr Erfahrung gesammelt habe. Ein direkter Vergleich drängt sich fast auf. Daher denke ich, dass wir die gesamte Infrastruktur betrachten müssen, also alle Aspekte, die notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Wir waren uns bewusst, und ich möchte betonen, dass der Weg für uns lang sein wird. Es ist nicht möglich, Dinge in ein paar Monaten oder über ein paar Saisons hinweg zu verändern. Unser Ziel war es immer, bis 2030 erfolgreich zu sein, also bis zum Ende des Jahrzehnts. Ich glaube, dass dieser Zeitrahmen sehr realistisch ist, um an diesen Punkt zu gelangen, und selbst dann wird es äußerst anspruchsvoll sein.“ Diese Überlegungen äußerte der italienische Motorsportchef in Äußerungen, die von Motorsport.com dokumentiert wurden, bevor er hinzufügte: „Der Weg ist lang, und es könnte sogar der schwierigste sein. Doch unsere Reise hat begonnen.“ Das bedeutet, dass Binotto nicht erwartet, dass die Fans bereits 2026 von der Audi-Ankunft in der F1 begeistert sein werden.

