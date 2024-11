Audi Q5 Sportback: Die „Coupé“-Variante des neuen Q5 ist weiterentwickelt

Wenige Monate nach dem Klassiker Q5 stellt Audi die neue Generation des Q5 Sportback vor. Es behält die Philosophie der vorherigen Generation bei und fügt die neuen Funktionen des Q5 der dritten Generation hinzu.



Der 2020 eingeführte Audi Q5 Sportback versteht sich als SUV-Coupé-Variante des klassischen Q5. Es dauerte einige Jahre, bis Audi dem Trend nachgab, denn heute präsentiert der Q5 Sportback seine zweite Generation, während der traditionelle Q5 seit 2008 in der dritten Generation ist.

Wenig überraschend finden wir bei diesem Q5 Sportback „2“ die Attribute des neuen Q5 „3“, der im September 2024 auf den Markt kam. Die Frontpartie ist nahezu unverändert, mit einem großen achteckigen Kühlergrill, auf dem das Vier-Ringe-Logo eingerahmt angebracht ist beidseitig durch Scheinwerfer und vertikale Einsätze als Lufteinlässe. Ein zentraler Lufteinlass befindet sich unten am Frontschild und verbirgt Sensoren für Fahrhilfen. Damit ist die Sportback-Variante bis auf die vorderen Türsäulen identisch mit dem klassischen Q5.

Ein schwer fassbares Heck

Andererseits wurde der gesamte Heckteil überarbeitet, um ihm ein „Coupé“-Erscheinungsbild zu verleihen. Wir finden daher eine deutlich zurücktretendere Dachlinie vor, die immer noch von einem kleinen Spoiler gekrönt wird. Wie bei der Vorgängergeneration wird das stark geneigte Fenster durch eine vertikalere Heckklappe erweitert, was im Vergleich zu anderen SUV-Coupés einen recht überraschenden und weniger gelungenen Effekt ergibt. Zumal das sehr stabile Dach den Eindruck erweckt, der Q5 sei durch eine Presse gefahren, um flachgedrückt zu werden. Einige Konkurrenten nutzen Tricks wie einen Spoiler am Kofferraum, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen, oder hier optional erhältliche Dachträger. Am Heck behält die Sportback-Version das breite LED-Lichtband (oder je nach Version anpassbares OLED) und den dicken Diffusor. Das Schild integriert die Abgasauslässe im unteren Teil, mit zwei rechteckigen oder ovalen Auslässen für die klassischen Motoren und vier runden Auslässen (zwei auf jeder Seite) für den sportlicheren SQ5.

Der Innenraum ist dem klassischen Q5 nachempfunden

An Bord nutzt der Q5 Sportback die Digital Stage-Architektur, die in die neuesten Entwicklungen der Marke, darunter auch den Q5, integriert ist. Es verfügt daher über einen doppelt gebogenen Bildschirm mit 11,9-Zoll-Digitalanzeigen und einem 14,5-Zoll-Multimediasystem, während optional ein dritter Bildschirm zum Passagier hin angeboten wird. Die verwendeten Materialien sind die gleichen, mit Dinamica-Mikrofaser oder genähtem Leder und ein paar Akzenten Aluminium. Um eine kokonartige Atmosphäre zu schaffen, verläuft die individuell anpassbare Ambientebeleuchtung über den gesamten Windschutzscheibenbereich bis hin zu den Türverkleidungen.

Wie beim Q5 verfügt auch die Sportback-Variante über eine um 10 cm verschiebbare Rücksitzbank, um den Platz an Bord oder das Kofferraumvolumen zu optimieren. Auch beim Kofferraum liegt er mit bis zu 515 Litern in klassischer Konfiguration und 1.415 Litern bei umgeklappter Sitzbank (bzw. 470 bis 1.388 Litern beim SQ5 Sportback) nahe am Q5. Als Richtwert: Der Q5 schwankt zwischen 515 und 1.473 Litern.

Vom Mikro-Hybrid bei der Markteinführung bis hin zu PHEVs danach

Basierend auf der gleichen modularen PPC-Plattform für Thermo- und Hybrid-Audis erbt der Q5 Sportback die gleichen Motoren wie sein Q5-Bruder. Daher verfügt er über die neue fortschrittliche 48-V-Mikro-Hybrid-Technologie „MHEV Plus“, einschließlich eines 24 PS starken und 230 Nm starken Elektromotors und einer „großen“ 1,7-kWh-Batterie, die es ihm ermöglicht, im Elektromodus einige Meter weit zu fahren. Audi gibt an, dass künftig Plug-in-Hybrid-Motoren (300 und 367 PS, mehr als 80 km Reichweite) angeboten werden.

Zur Markteinführung bietet der Q5 Sportback drei Motoren im Katalog, lediglich in Verbindung mit einem Siebengang-S-Tronic-Getriebe. Als Benziner leistet der Vierzylinder 2.0 TFSI 204 PS und 340 Nm Drehmoment und kann mit einer Frontantriebsarchitektur oder dem Allradantrieb quattro kombiniert werden. Als Diesel leistet der 2.0 TDI ebenfalls 204 PS und 400 Nm Drehmoment und ist zwangsläufig mit dem Allradantrieb quattro verbunden. Schließlich verfügt der SQ5 Sportback über einen 367 PS starken 3.0 TFSI V6, der ein Drehmoment von 550 Nm bietet und serienmäßig mit dem Allradantrieb quattro ausgestattet ist.

Ab 59.750 €

In Frankreich wird das Modell in drei Ausführungen angeboten: Design, Business Executive und S line. Die SQ5-Version verfügt über ein spezielles Finish. Der SUV kann ab dem 5. Dezember in Frankreich ab 59.750 Euro bestellt werden. Zum Vergleich: Der klassische Q5 startet bei 57.550 Euro in der Design-Ausführung, ein Unterschied von 2.200 Euro. Der SQ5 Sportback wird mit einem Startpreis von 101.130 Euro ohne Berücksichtigung der Umweltstrafe deutlich teurer sein.

