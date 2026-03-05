BMW i3 Elektro-Limousine: Präsentation angekündigt

Der zweite Wurf der neuen Elektro-Generation „Neue Klasse“ klopft schon seit Monaten an die Garagentür: Studien hier, Erlkönige dort, Teaser wie kleine Appetithappen dazwischen. Jetzt hört das Warten auf mit einem klaren Termin. 18. März. Ein Datum, das man sich wie einen Zündschlüssel merkt.

Die Elektro-Offensive aus München legt heuer einen Gang zu. Nach einer Parade aus Showcars und dick eingepackten Prototypen steht fest: Die kommende BMW i3, eine rein elektrische Limousine im Geiste der 3er-Reihe, feiert am 18. März 2026 ihren offiziellen Auftritt. Nicht nur eine Premiere, sondern ein Richtungswechsel: neue Architektur, neue Software-Denke, neue Art, wie ein BMW Strom in Vortrieb verwandelt.

Und ja, der Name täuscht: Mit der einstigen Stadtfloh-i3 (2013–2021) teilt diese Generation vor allem den Buchstaben. Jetzt ist i3 ein Familienmensch, rund 4,70 Meter lang, genau dort platziert, wo der 3er seit Jahrzehnten die Benchmark setzt. Die Kaltwettertests? Längst im Kasten, der Schnee hat gesprochen. In München laufen bereits Vorserienfahrzeuge vom Band – die letzte Probe, bevor es ernst wird.

Eine Limousine mit iX3-Genen

Wie der frische iX3 setzt auch die neue i3 auf die Plattform der „Neuen Klasse“. Das ist mehr als ein neues Bodenblech – das ist ein Technik-Sprung. Effizienz wird nicht behauptet, sie wird fühlbar: weniger Verluste, mehr Strecke, schnellere Ladepausen. 800-Volt-Architektur? Ja, bitte. Damit sind Ladespitzen auf sehr hohem Niveau drin (im Idealfall bis zu 400 kW) – vorausgesetzt, die Säule kann mithalten. Und mittendrin das „Heart of Joy“: kein Marketing-Schmäh, sondern ein Zentralhirn, das Antrieb, Fahrwerk und Software so verzahnt, dass die Limousine nicht nur schnell ist, sondern neugierig in die Kurve zieht.

Die künftige BMW i3 beendet ihr Erprobungsprogramm im schwedischen Lappland – kurz bevor der Vorhang fällt.

Hinter vorgehaltener Hand hört man bereits Zahlen, die die Finger kribbeln lassen: Eine i3 50 xDrive mit zwei E-Motoren, 469 PS und 645 Nm – das Drehmoment steht an wie ein gut gezapftes Bier: sofort, satt, ohne Hektik. Beim Akku dürfte sich die Limousine am Paket des SUV-Bruders orientieren: rund 108,7 kWh netto, im WLTP-Mix bis zu 805 Kilometer Reichweite. Klingt abstrakt? Heißt auf der Straße: eine längere Strecke in einem Atemzug – und die nächste Pause, wenn Sie es wollen, nicht wenn das Auto muss.

Nach der Enthüllung im März schaltet BMW in München auf Serie – geplant für das zweite Halbjahr 2026 im Stammwerk. Die ersten Autos für Europa? Realistisch ab Herbst 2026. Die Taktik kennen wir vom iX3: Zuerst die kräftig gewürzten Varianten, dann die bekömmlicheren. Und es bleibt nicht bei einer Geschmacksrichtung: mehrere Motorisierungen für das Herz des Premium-Segments sind in Vorbereitung. Später soll eine iM3 mit vier Motoren zeigen, wie viel Gänsehaut Elektrik machen kann – und ein i3 Touring wird den Alltag mit Ladekante und langem Atem versüßen.

Kurz gefasst

Zweites Mitglied der Neuen Klasse und seit Monaten ein Meister der Andeutung – Studie, Tarnfolie, Teaser –, die neue BMW i3 hat nun einen Stichtag: 18. März 2026. Dann zeigt die elektrische 3er-Verwandte, wie ernst es München mit der nächsten Strom-Generation meint.