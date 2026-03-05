HomeAuto-TestBMW i3 Elektro-Limousine: Präsentation angekündigt
Auto-Test

BMW i3 Elektro-Limousine: Präsentation angekündigt

Von Otto
0
0

Der zweite Wurf der neuen Elektro-Generation „Neue Klasse“ klopft schon seit Monaten an die Garagentür: Studien hier, Erlkönige dort, Teaser wie kleine Appetithappen dazwischen. Jetzt hört das Warten auf mit einem klaren Termin. 18. März. Ein Datum, das man sich wie einen Zündschlüssel merkt.

Die Elektro-Offensive aus München legt heuer einen Gang zu. Nach einer Parade aus Showcars und dick eingepackten Prototypen steht fest: Die kommende BMW i3, eine rein elektrische Limousine im Geiste der 3er-Reihe, feiert am 18. März 2026 ihren offiziellen Auftritt. Nicht nur eine Premiere, sondern ein Richtungswechsel: neue Architektur, neue Software-Denke, neue Art, wie ein BMW Strom in Vortrieb verwandelt.

Und ja, der Name täuscht: Mit der einstigen Stadtfloh-i3 (2013–2021) teilt diese Generation vor allem den Buchstaben. Jetzt ist i3 ein Familienmensch, rund 4,70 Meter lang, genau dort platziert, wo der 3er seit Jahrzehnten die Benchmark setzt. Die Kaltwettertests? Längst im Kasten, der Schnee hat gesprochen. In München laufen bereits Vorserienfahrzeuge vom Band – die letzte Probe, bevor es ernst wird.

Eine Limousine mit iX3-Genen

Wie der frische iX3 setzt auch die neue i3 auf die Plattform der „Neuen Klasse“. Das ist mehr als ein neues Bodenblech – das ist ein Technik-Sprung. Effizienz wird nicht behauptet, sie wird fühlbar: weniger Verluste, mehr Strecke, schnellere Ladepausen. 800-Volt-Architektur? Ja, bitte. Damit sind Ladespitzen auf sehr hohem Niveau drin (im Idealfall bis zu 400 kW) – vorausgesetzt, die Säule kann mithalten. Und mittendrin das „Heart of Joy“: kein Marketing-Schmäh, sondern ein Zentralhirn, das Antrieb, Fahrwerk und Software so verzahnt, dass die Limousine nicht nur schnell ist, sondern neugierig in die Kurve zieht.

Das könnte Sie auch interessieren:  Renault Captur und Symbioz mit neuen 160-PS-Hybridmotoren ausgestattet

BMW i3 Prototyp Die künftige BMW i3 beendet ihr Erprobungsprogramm im schwedischen Lappland – kurz bevor der Vorhang fällt.

Hinter vorgehaltener Hand hört man bereits Zahlen, die die Finger kribbeln lassen: Eine i3 50 xDrive mit zwei E-Motoren, 469 PS und 645 Nm – das Drehmoment steht an wie ein gut gezapftes Bier: sofort, satt, ohne Hektik. Beim Akku dürfte sich die Limousine am Paket des SUV-Bruders orientieren: rund 108,7 kWh netto, im WLTP-Mix bis zu 805 Kilometer Reichweite. Klingt abstrakt? Heißt auf der Straße: eine längere Strecke in einem Atemzug – und die nächste Pause, wenn Sie es wollen, nicht wenn das Auto muss.

Nach der Enthüllung im März schaltet BMW in München auf Serie – geplant für das zweite Halbjahr 2026 im Stammwerk. Die ersten Autos für Europa? Realistisch ab Herbst 2026. Die Taktik kennen wir vom iX3: Zuerst die kräftig gewürzten Varianten, dann die bekömmlicheren. Und es bleibt nicht bei einer Geschmacksrichtung: mehrere Motorisierungen für das Herz des Premium-Segments sind in Vorbereitung. Später soll eine iM3 mit vier Motoren zeigen, wie viel Gänsehaut Elektrik machen kann – und ein i3 Touring wird den Alltag mit Ladekante und langem Atem versüßen.

Fotos: Motornews

Schließen Sie sich Motornews auf WhatsApp an – damit Ihnen kein Funke der Auto- und Zweirad-News entwischt.

Marken und Modelle: BMW

Kurz gefasst

Zweites Mitglied der Neuen Klasse und seit Monaten ein Meister der Andeutung – Studie, Tarnfolie, Teaser –, die neue BMW i3 hat nun einen Stichtag: 18. März 2026. Dann zeigt die elektrische 3er-Verwandte, wie ernst es München mit der nächsten Strom-Generation meint.

Das könnte Sie auch interessieren:  Touareg Final Edition: Volkswagen stellt Produktion 2026 ein
Vorig artikel
Mercedes Elektro-SUV: Nächstes Modell mit Benzinmotor
Otto
Ottohttps://www.motornews.at
Otto ist Chefredakteur von MotorNews, wo er seine umfassende Erfahrung im Automobiljournalismus einbringt. Mit seiner Leidenschaft für die Welt der Autos und neuen Technologien leitet Konrad seit über 15 Jahren Redaktionsteams bei Fachpublikationen. Seine Fachkenntnisse reichen von Fahrzeugtests über Markttrends und technische Innovationen bis hin zu den ökologischen Herausforderungen der Automobilbranche. Mit einem scharfen Sinn für Analyse und einem präzisen Schreibstil sorgt er dafür, dass die Gemeinschaft der Autofans mit qualitativ hochwertigen Inhalten versorgt wird, während er die Herausforderungen der Zukunft der Mobilität erforscht. Konrad beaufsichtigt den redaktionellen Prozess und sorgt für eine umfassende und fesselnde Berichterstattung über das aktuelle Geschehen in der Automobilbranche. Für Fragen oder eine Zusammenarbeit können Sie ihn per E-Mail kontaktieren : otto@motornews.fr
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Am beliebtesten
Laad meer
REDAKTIONSVERWÄHLUNGEN
Elektroauto
ÜBER UNS

Motornews.at hat es sich zum Ziel gesetzt, über alle Neuigkeiten aus der Welt der Autos zu berichten, von Nachrichten über Testberichte bis hin zu Lifestyle und praktischen Tipps, und zwar mit der Reaktionsschnelligkeit und dem Reichtum, die das digitale Medium ermöglicht. Wir legen großen Wert auf Bilder und Videos, mit einem leidenschaftlichen und informativen Ton, um unsere Leser zu inspirieren und durch den Alltag zu führen.

Mobil : +43 664 946 00 41 E-Mail : info@motornews.at

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv