BMW M3 CS Touring: Sportstationwagen für den Rennsport

Zwei Jahre nach der Einführung der M3-Limousine und ein Jahr nach dem M4-Coupé ist nun die M3 Touring am Zug, um ihre sportliche CS-Variante für den Wettbewerb zu präsentieren. Diese Version bietet eine verbesserte Leistung sowie eine exklusivere Ausstattung.

Im Frühling 2023 stellte BMW die CS-Ausführung der M3 vor, gefolgt von der M4 CS-Coupé ein Jahr später. Die Limousine und das Coupé erhielten eine spezielle „Sportwettbewerb“-Varianten, die sich zwischen einem Alltagsfahrzeug und einem reinen Rennauto positioniert. Im Jahr 2025 wird die M3 Touring von derselben Behandlung profitieren, und zwar mit einer zusätzlichen Prise Vielseitigkeit…

Die M3 Touring erweitert die Flexibilität im Vergleich zur Limousine, was besonders im Kofferraum sichtbar ist. Der Kombi bietet 500 Liter Stauraum und bis zu 1.510 Liter bei umgeklappten Sitzen, während die M3-Limousine nur 480 Liter bietet. Dank einer großen Heckklappe hat der Touring auch einen deutlich leichteren Zugang, ideal für den Transport von Equipment oder einem zusätzlichen Satz Reifen für Track Days!

Entwickelt für die Rennstrecke

Es ist wenig überraschend, dass die M3 CS Touring die Designsprache der M3-Limousine und des M4 Coupés aufgreift: lebhafte Farben, die mit schwarzen Akzenten (Dach, Spoiler, Abzeichen) und roten Rändern kombiniert sind, sowie 19 Zoll Felgen vorne und 20 Zoll Felgen in matter Bronze hinten. Spezifisches M-Zubehör ohne Rahmen und LED-Scheinwerfer mit typischer gelber Lichtsignatur spielen ebenfalls auf den Motorsport an…

Im Innenraum hat die M3 CS Touring vorne Sitze mit einer Kohlefaser-Rückenlehne, elektrischer Verstellung, und die Ausstattung ist mit Merino-Leder veredelt, ergänzt durch ein kleines, beleuchtetes CS-Abzeichen. Der Kombi hat das Armaturenbrett der klassischen Modelle mit zwei geschwungenen Bildschirmen von 12,3 und 14,9 Zoll. Die Ausstattung der CS-Ausführung ist umfangreich, inklusive zahlreicher Fahrhilfen, einem Harman Kardon Surround-Audiosystem, schlüssellosem Zugang und Start, Alarmanlagen, Parkhilfe sowie einer automatischen Klimaanlage mit zwei Zonen. Diese spezielle Variante bietet auch Funktionen für die Rennstrecke, wie eine Stoppuhr für Rundenzeiten, ein Drift-Analyse-System und verschiedene Fahrmodi, darunter einen speziell für die Rennstrecke.

Zusätzliche 20 PS

Der sportliche Kombi verwendet zahlreiche Carbonteile (Haube, Frontschürze, Lüftungsöffnungen vorne, Spiegel, Heckdiffusor), um das Gewicht zu minimieren. Die CS-Version wiegt 15 kg weniger als der klassische M3 Touring und bringt es auf 1.925 kg statt 1.940 kg. Dies trägt zur Verbesserung der Fahrleistungen bei, wobei der Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 3,5 Sekunden (-0,1 Sekunden) und von 0 auf 200 km/h in 11,7 Sekunden erfolgt. Die Höchstgeschwindigkeit wird dank des M Fahrerpakets elektronisch auf 300 km/h begrenzt.

Die CS-Ausführung wird neben dem klassischen M3 sowie dem Touring M3 in München gefertigt und wird nur für ein Jahr produziert, ohne eine spezifische Stückzahlangabe. Die ersten Auslieferungen an die Kunden erfolgen im März 2025. Preislich liegt die CS-Variante natürlich über dem klassischen M3 Touring: 165.500 Euro für die CS-Variante im Vergleich zu 122.250 Euro für die „Standard“-Version. Dieser Preis umfasst natürlich noch keine Zubehöroptionen oder die Steuer von 60.000 Euro in Frankreich.

