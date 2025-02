BMW M3 Elektrik: Vision Driving Experience des zukünftigen Elektrofahrzeugs

BMW präsentiert ein neuartiges Konzeptfahrzeug, das Teil der kommenden Elektrofahrzeugreihe, der Neuen Klasse, sein wird. Diesmal erhalten wir einen ersten Eindruck vom nächsten elektrischen M3, der in Form eines aggressiv gestalteten, getarnten Prototyps mit einem hochentwickelten elektrischen Antrieb vorgestellt wird.

Die frisch angekündigte Elektrofahrzeugfamilie, die 2023 ins Leben gerufen wurde, steht kurz vor der Markteinführung mit dem neuen IX3. Im Anschluss daran wird ein elektrisches Modell der 3er-Serie erwartet, wahrscheinlich unter dem Namen i3, jedoch ohne Verbindung zum vorherigen Batterie-Stadtfahrzeug. Dieser Launch ist für den Herbst 2026 vorgesehen und wird parallel zur neuen Verbrenner-3er-Serie erfolgen, die auf einer fortentwickelten Version der aktuellen Clar-Technik basiert.

Doch das ist noch nicht alles. BMW plant auch, seine ikonische Sportversion, den M3, in einer elektrischen Variante auf die Räder zu stellen, was ein zukünftiges Abkömmling des i3 sein wird. Das Model hat die Marke bereits durch entsprechende Mitteilungen angedeutet, und mit dem neuen Konzept namens Vision Driving Experience wird es uns dabei einen etwas detaillierteren Blick gewährt. BMW erläutert in seiner Pressemitteilung, dass „dieses Fahrzeug nicht für die Serienproduktion vorgesehen ist“. Dennoch erkennen wir deutliche Ähnlichkeiten zu der kommenden elektrischen 3er-Serie … zusammen mit spezifischen Elementen, die für einen M3 charakteristisch sind.

https://www.youtube.com/watch?v=_ussspir0hj0

Die von BMW veröffentlichten Bilder zeigen eine ausgesprochen aggressive Limousine, ausgestattet mit herausragenden Schildern an Vorder- und Hinterseite. Die vordere Schürze sticht hervor und setzt sich im Profil durch große Luftauslässe und breite Rückleuchten fort. Der hintere Stoßfänger ist mit einem markanten Diffusor versehen, was die sportlichen Ambitionen der Limousine unterstreicht, falls daran noch Zweifel bestanden.

Ein fesselndes Leistungsangebot

BMW hat der Limousine außerdem Leichtmetallräder hinzugefügt, die sich an die Fahrbedingungen anpassen: bei grüner Beschleunigung wird Energie zurückgewonnen, während die Bremsen bei blauem und orangefarbenem Licht reflektieren. Darüber hinaus zeigt die Marke einige Fotos des Innenraums, die dem iDrive-Panoramadeck ähneln, welches bei der CES in Las Vegas im Januar vorgestellt wurde: Ein neu gestalteter zentraler Bildschirm, eine Anzeige über die gesamte Breite der Windschutzscheibe … nur einige wenige Details, wie die verwendeten Materialien, Kohlefaser-Sitzgestelle oder spezielle Knöpfe an der zentralen Konsole, verraten die sportlichen Eigenschaften des Fahrzeugs.

Bislang hält BMW die technischen Daten weitgehend geheim. Dank des möglichen Einsatzes von vier Motoren (jeweils an einem Rad), die über 1.000 PS entwickeln können, erwähnt die Marke lediglich einen, der ein Drehmoment von 18.000 Nm liefern kann. Diese gesamte Technik ist mit einem hochentwickelten Steuergerät verbunden. Das System mit vier Motoren bietet die Möglichkeit, die verfügbare Leistung sowie Fahr- und Komforthilfen wie Klimaanlage und Innenbeleuchtung zehnmal schneller zu steuern, als es bei vorherigen Systemen der Fall war.

Dieser Prototyp, der noch leicht getarnt ist, könnte die Zukunft des elektrischen M3 zeigen, dessen Debüt bis 2028 erwartet wird, mit einem ersten Auftritt im April 2025.

