BMW M5 Touring Test: Fotofinish

Ist der neue M5 Touring riesig? Ja. Sehr schwer? Auch. Plug-in-Hybrid? Es scheint. Aber es ist auch und vor allem ein 727 PS starker Kombi, was nicht sehr verbreitet ist…



Wenige Tage nach dem in Bayern durchgeführten Test kündigt ein kleiner Piepton aus dem Telefon den Eingang einer E-Mail an. Wie so viele andere. Aber das bringt Sie nicht zum Schmunzeln, es kommt von den deutschen Behörden und fordert die Zahlung, eine feste Geldbuße, die einem Geschwindigkeitsverstoß entspricht …

Es ist immer noch zu einfach, ungeschoren davonzukommen und die Ausrede eines zu effizienten Autos zu benutzen, um zu sagen: „Na ja, es ist nicht meine Schuld…“ Aber trotzdem…

Was die Leistung betrifft, ist es verrückt

M5 Touring, Generation G90 Bildquelle: Motornews/span>

Stellen Sie sich vor: 727 PS, 1.000 Nm Drehmoment, 3,6 Sekunden auf 100 km/h und 10,9 Sekunden, um den Vorsprung zu verdoppeln und die 200 km/h-Marke zu überschreiten. Was die strikte und punktuelle Beschleunigung angeht, ist er deutlich besser als ein Ferrari F40 (gemessene 4,4 Sekunden und 12 Sekunden bei denselben Übungen), kaum schlechter als ein Enzo (3,5 s/10,1 s). Aber hier ist es eine Pause.

Es genügt zu sagen, dass jeder Grad der Neigung, der auf den rechten großen Zeh gerichtet ist, Sie für Ihren Führerschein gefährdet. Dieser M5 (G90-Generation) gibt immer kräftig Gas, unabhängig von der Geschwindigkeit, mit der Sie unterwegs sind. Wir könnten sogar von atemberaubender Gewalt (im wahrsten Sinne des Wortes) sprechen, wenn das Gaspedal vollständig durchgetreten ist: „NeinWirklich, Herr Polizist…“

Antrieb? Auf eigenes Risiko…

M5 G90 – hinter dem Lenkrad Bildquelle: Motornews/span>

Um dieses Ergebnis zu erreichen, hat die M-Abteilung diesem neuen Produkt natürlich einen Allradantrieb verpasst. Hinweis für die Verspielteren: Es besteht die Möglichkeit, das Getriebe von den Vorderrädern abzukoppeln und so den M5 in einen reinen Hinterradantrieb zu verwandeln. Aber Vorsicht, dann verlieren Sie jegliche Unterstützung, alle Leitplanken, alle elektronischen Krücken, die Ihnen helfen könnten, nicht von der Straße abzukommen. Auf den oft nassen Streckenabschnitten müssen wir zugeben, dass wir dieses Risiko nicht eingegangen sind…

Das Gewicht, das Gewicht, das Gewicht…

2024 BMW M5 Touring Bildquelle: Motornews/span>

Wenn die Kavallerie Sie jedoch dazu bringt, alles auszuprobieren, werden Sie durch das vollständige Lesen des technischen Datenblatts auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht. Beispiel ? Das Gewicht. Dieser riesige Kombi bringt auf einer Länge von 5,10 Metern mehr als 2.550 Kilo auf die Waage (leer, mit Fahrer). Das ist das Gewicht von drei Peugeot 106 oder besser gesagt zwei aktuellen Renault Clios. Ein Amboss. Um diese Masse kleiner erscheinen zu lassen und die Dynamik eines M5 zu fördern, der schwerer als je zuvor ist, hat BMW ihm eine Hinterradlenkung (bis zu 1,5° Einschlag) und gelinde gesagt großzügige Gummis verpasst: 285 /40 ZR 20 vorne, 295/35 ZR 21 hinten.

Im Trockenen ist es in Ordnung. Bei Nässe…

BMW M5 Touring Bildquelle: Motornews/span>

Diese Reifen tragen zu einem außergewöhnlichen Handling auf trockenen Straßen und erstaunlichen Überholgeschwindigkeiten bei. Aber sie machen diesen M5 nicht so wendig, wie es einige seiner Vorgänger waren. Und im Regen erweist sich das Gewicht als noch schädlicher; Dort arbeitet und agitiert die Assistenz, um alle auf der Straße zu halten. Am Steuer dieses neuen M5 genießen wir daher sowohl die Beschleunigung als auch die hohen Geschwindigkeiten, bei denen die kontrollierte, einstellbare Federung für ein unvorstellbares Maß an Komfort sorgt. Als Bonus erweckt die polierte Schalldämmung selbst bei etwa 300 km/h fast den Eindruck, als würde man die in Frankreich geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten. Und doch…

Gibt es etwas Besseres bei Audi?

M5 Touring G90 – vorne Bildquelle: Motornews/span>

Auch in schnellen Kurven und beim Bremsen zeigt sich der Deutsche angenehm, wobei die Carbon-Keramik-Baugruppen (9.950 Euro) unseres Testmodells offenbar kein Übergewicht zu verzeichnen hatten. Dies ist jedoch nicht besonders in den Kurvenabschnitten der Fall, wo die Dämpfung perfekt kalibriert bleibt, das Getriebe jedoch in seinen Entscheidungen und Aktionen etwas langsam wirkt. Das Schlimmste kommt von der Lenkung, die unter einer inkonsistenten variablen Unterstützung leidet, was das Fahrgefühl beeinträchtigt. Bei anhaltendem Tempo scheint der M5 zu leiden. Und sein Fahrer auch. Da lange Sätze oft weniger wert sind als ein kurzer Vergleich: Ein Audi RS6 liefert deutlich bessere Eindrücke.

Trotzdem ein V8

BMW M5 G90 Touring Bildquelle: Motornews/span>

Glücklicherweise hat der Bayer in einer Zeit, in der viele Sportwagen auf 100 % elektrische Herzen setzen, ein edles Stück unter seiner Haube behalten: einen 4,4-V8-Biturbo, der allein 585 PS leistet. Obwohl es ein wenig an Stimme mangelt, behält es einen sehr edlen und angenehmen Klang mit einem Timbre, das an das Leistungsniveau erinnert. Ganz enger Verwandter des Plug-in-Hybrids, dessen Energie aus einer rund 200 Kilogramm schweren Batterie mit 22,1 kWh Bruttokapazität stammt.

Laut Zulassungszyklus kann der Kombi vor dem Start des V8 61 Kilometer elektrisch fahren und würde dabei zwischen 1,7 und 2 l/100 km verbrauchen; eine völlig verrückte Tatsache. Nichtsdestotrotz ist es diesem Umstand und den offiziell sehr geringen CO2-Emissionen (39 bis 45 g/km) zu verdanken, dass der M5 die ökologische Strafe umgeht, die im Jahr 2024 auf 60.000 Euro begrenzt ist und voraussichtlich jedes Jahr weiterentwickelt wird. Damit lässt sich dieser M5 Touring preislich deutlich unter dem eines sehr kommunikativen M3 Touring mit 530 PS besteuert positionieren (122.250 € + 60.000 €). Allerdings gibt es beim M3 einen Trick, um der Strafe zu entgehen: Sie müssen lediglich „einfach“ Ihren Kombi kaufen, in einer 2-Sitzer-Version und über Ihr eigenes Unternehmen. Clever, oder?!

Eher reisend als sportlich

BMW M5 Touring – der Kofferraum Bildquelle: Motornews/span>

Mit diesem M5 Touring Kombi ist eine solche Ausrede nicht nötig, da er im Vergleich zur M5-Limousine nur 34 Liter mehr Kofferraum bietet, nämlich von 466 auf 500 Liter. Aber an Bord entsprechen die Präsentation und die Atmosphäre perfekt unserer Vorstellung von einem großen und superluxuriösen Reisenden. Der M5 verzichtet in puncto Ausstattung auf nichts und ist sogar etwas komplex in der Bedienung, insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen und vielfältigen Fahreinstellungen, den Grad der Hybridisierung, die Sitzverstellung und die vielen Bordsysteme. Es ist sowohl außergewöhnlich als auch ein wenig enttäuschend. Denn die Vorgänger dieser G90-Generation haben solche Erinnerungen hinterlassen, dass wir von einem Modell mit M5-Emblem mehr Charakter und Dynamik erwarten …

Testbericht zum M5 Touring – Urteil

M5 2025 Bildquelle: Motornews/span>

Aber das hält Sie natürlich nicht davon ab, zu schnell zu fahren. Außerdem musste ich ein Bußgeld von 30 € zahlen, weil ich mit 43 km/h in einer Zone mit Tempo 30 gefahren bin. Fahrlässiger Fehler; Vielleicht hat mir die Suche nach einer Art Anpassung Spaß gemacht … „Nun, Herr Agent, es ist nicht wirklich meine Schuld …“

BMW M5 Touring Test – unsere Meinung:

Es ist ein echter Hingucker und fährt sehr schnell geradeaus, verbraucht dabei wenig und ignoriert die Strafe. Aber dieser Kombi bietet nicht die Emotionen, die wir von einem M5 erwarten …

Wir lieben

Beschleunigungen und Erholung

Kalibrierung der geregelten Federung

Ausstattung und Luxus

Keine Strafe im Jahr 2024

Wir mögen weniger

Schwerlastfahrzeuge

Lenkunterstützung

Komplexität der Elektronik

Ein echter M5? Ja…

Technisches Datenblatt (BMW M5 Touring G90)

M5 G90 – Armaturenbrett Bildquelle: Motornews/span>

BMW 5er Touring

Getestete Version: M5 Touring

Ab 162.050 €

Verbrauch während des Tests (l/100 km): 15,4

WLTP-Mischverbrauch (l/100 km): 1,7 bis 2

C O2 (g/km)/Strafe: 39 bis 45/0 €

Steuerleistung: 51 PS

Herstellungsland: Deutschland

Garantie: 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl

Verbrennungsmotor: vorne, längs, Benzin, 8-Zylinder V-förmig, Biturbo, 32 Ventile, 4.395 cm³, Direkteinspritzung, variable Ventilsteuerung, 585 PS/750 Nm

Elektromotor: Permanentmagnet-Synchronmotor, 197 PS/280 Nm

Getriebe: Allrad, 8-Gang-Automatik

Gesamtleistung (PS): 727

Kumulierte Schnittleistung (Nm): 1.000

Tank (l): 60

Batterie (kWh): 22,1/18,6 (brutto/netto)

Ladezeit:

2,3 kW Haushaltssteckdose: 11:45 Uhr

7,4-kW-Terminal: 3h15

11-kW-Terminal: 2h15

Kombinierte elektrische Reichweite (km): 61 bis 67

Leergewicht (kg): 2.550

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 5,10 x 1,97 x 1,51

Radstand (m): 3,01

Drehdurchmesser (m): 12,6

Maximale elektrische Geschwindigkeit (km/h): 140

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250/305 mit Experience M Pack

0 bis 100 km/h (s): 3,6

0 bis 200 km/h (s): 10,9

Serienreifen vorne-hinten: 285/40 R 20-295/35 R 21

Testreifen: Michelin Pilot Sport S5

Breite an den vorderen/hinteren Ellbogen (cm): 155/151

Beinfreiheit hinten (cm): 76

5/2 Brust (l): 500/1.630

Hauptkonkurrent

– Audi RS6, Thermal V8 4.0 630 PS, ab 157.580 €