BMW Panoramic iDrive auf CES 2025: Neue Klasse und innovative Technologien vorgestellt

Präsentiert auf den Konzeptfahrzeugen der Neuen Klasse und Neues Klasse X wird der BMW Panoramic Vision, genau wie die zuvor genannten Modelle, in naher Zukunft Wirklichkeit. Auf der CES in Las Vegas hat der Hersteller nun die Serienversion, bekannt als Panoramic iDrive, enthüllt.

Im Herbst 2023 wurde das Konzept Neue Klasse von BMW eingeführt, das die Entwicklung einer neuen Reihe elektrischer Modelle mit einem frischen Designkonzept ankündigt. Einige Monate später folgte die Neue Klasse X, die den Nachfolger des BMW iX3 interpretiert. Beide Modelle sind mit einem neu gestalteten Armaturenbrett ausgestattet und präsentieren eine neuartige Anzeigetechnologie, die in diesem Jahr Premiere feiert. BMW hatte bereits angekündigt, dass die Weiterentwicklung des bestehenden iDrive-Systems im Jahr 2025 in den neuen Modellreihen, einschließlich der Derivate aus dem Konzept der Neuen Klasse, verfügbar sein wird. Anlässlich der CES in Las Vegas, die für ihre Innovationen im Bereich Unterhaltungselektronik bekannt ist, hat BMW zusätzliche Informationen zu diesem modernisierten Innenraum präsentiert.

Eine personalisierte Anzeige

Die Nutzer können die Anzeige am unteren Rand der Windschutzscheibe mithilfe von „Kacheln“ auf dem Zentralbildschirm ändern. Bildnachweis – Motornews

Wie im Konzept präsentiert sich das serienmäßige BMW Panoramic iDrive als hochmodernes System mit einem flexiblen Display, das am unteren Rand der Windschutzscheibe verbaut ist. Dieses Display ist für alle Insassen sichtbar und ergänzt einen traditionelleren zentralen Touchscreen, dessen schräge Form jedoch bemerkenswert ist. Der Displaystreifen zieht sich über die gesamte Breite der Windschutzscheibe und kann so angepasst werden, dass bestimmte Informationen, wie die Außentemperatur, die Ankunftszeit am angegebenen Ziel oder die über das Audiosystem abgespielte Musik, angezeigt werden.

Die Personalisierung der Anzeigen erfolgt über ein System abnehmbarer Kacheln, ähnlich wie bei einem Smartphone. Verschiedene Funktionen, wie ein Luftqualitätsindex, der Zustand der Batterie oder sogar aktuelle Verkehrsinfos zum gewählten Ziel, werden angeboten. BMW hat betont, dass viele dieser Interaktionen über die Touch-Steuertasten am Lenkrad durchgeführt werden können, beispielsweise um Anrufe entgegenzunehmen oder Lieder zu wechseln.

Erweiterte Realität, Sprachsteuerung und Verknüpfungen … die gesamte Ausstattung!

Ein Augmented-Reality-Head-up-Display erweitert die Sicht des Fahrers auf die Windschutzscheibe. Bildnachweis – Motornews

Selbstverständlich werden fahrrelevante Informationen problemlos vor den Augen des Fahrers angezeigt. Darüber hinaus beinhaltet die Ausstattung ein Head-up-Display, das erweiterte Realität nutzt, um navigationsbezogene Informationen bereitzustellen, wie z.B. Pfeile, die angeben, welche Spur zu wählen oder welche Ausfahrt zu nehmen ist. Auch Daten zum autonomen Fahren werden direkt im Sichtfeld des Fahrers dargestellt.

Das neuartige Betriebssystem OS X ist eine Weiterentwicklung des aktuellen Multimediasystems (BMW OS 9) und enthält einige Funktionen wie die QuickSelect-Verknüpfungen unverändert. BMW erhofft sich durch diese Maßnahmen eine verbesserte Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug. Ein verbesserter Sprachassistent ist ebenfalls integriert, um die Navigation innerhalb der verschiedenen Menüs zu erleichtern. Es bleibt abzuwarten, ob diese Darstellung im Alltag nicht zu aufdringlich wirkt… Die erste Resonanz dürfte 2025 mit der Präsentation des ersten Serienmodells aus der Neue-Klasse-Familie erfolgen!

Fotos: Motornews

