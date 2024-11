BMW R 1300 GS Adventure Test: Nie fehl am Platz. Überall zu Hause

Die GS Adventure, Königin der Flucht und Großstädte, verändert alles. Der Hubraum wurde von 1.250 auf 1.300 ccm umgestellt und auf ein „Automatikgetriebe“ umgestellt, ohne dabei an Vielseitigkeit einzubüßen.



Es ist ein bisschen wie mit dem Land Rover Defender auf der Autobahn, dem Audi Q7 in Innenstädten oder der Mercedes G-Klasse in den Dünen: Der GS Adventure sitzt nie perfekt an seinem Platz. Aber überall in ihrem Haus. Immer überdimensioniert. Schwer. Überausgestattet. Unverwechselbar und furchtbar teuer. Aber es ist der Traum vieler Biker und kann alles…

Wir stellen uns diese GSA in der Wüste vor, auf dem Gipfel einer Düne, die Sonne im Rücken. Oder im Wald, wie ein Hase über die Baumstämme springen. In den Bergen oder im Schlamm, im Himalaya oder in Peru. Dann kommt sie auf der Ringstraße an dir vorbei …

Po-ly-val-lence… Definition?

Oft für den falschen Zweck eingesetzt, ist die Bayer, sagen wir es deutlich, eines der vielseitigsten Motorräder der Welt. Wenn nicht „das“ Vielseitigste. Denken Sie über ein zweirädriges Fahrzeug nach, das Sie am kommenden Samstag auf die andere Seite Frankreichs bringt? Suchen Sie nicht weiter. Seine Breite (1.012 mm an den Handprotektoren) mag beim Hochfahren ein wenig peinlich sein, aber im Übrigen bietet es Ihnen eine angenehme Position und verleiht Ihnen eine tolle Präsenz.

Komfort, das Schlüsselwort

Allerdings fährt man mit weit gespreizten Knien, was an der Konstruktion des robusten Kraftstofftanks liegt, dessen Fassungsvermögen von 30 Litern eine Reichweite von fast 600 km zwischen zwei Tankfüllungen ermöglicht. Aber geschützt hinter einem sehr effektiven, elektrisch verstellbaren Schirm (im Touring-Paket, 1.025 €), befestigt an offensichtlich beheizten Griffen (serienmäßig im Lieferumfang enthalten) und auf einem Sattel, der Sie auch zu zweit auf Temperatur hält ( 205 €) reisen wir bequem, ein wesentliches Detail für diesen Maschinentyp. Der Rücken bleibt gerade und wird durch eine kontrollierte Aufhängung angehoben, was zum Wohlbefinden und zur Entspannung beiträgt. Im Stillstand senkt er sich um 3 cm ab (520 €), damit Sie Ihren Fuß absetzen können, ohne die Hüfte zu bewegen. Fehlt nur noch ein elektrischer Rückwärtsgang und ein Radio, um den Ansprüchen von Rentnern und Motorradtaxis gerecht zu werden!

Transportunternehmen

Sie haben viel zu transportieren? Solange das Geld da ist, ist alles möglich: 37 + 36,5 Liter Seitenkoffer mit Beleuchtung und USB-C-Anschluss (1.370 €), jeweils 20 Liter Erweiterung (328 €), 37 Liter Topcase (743 €) , 12-Liter-Tankrucksack (354 €), 4-Liter-Seitentaschen auf jeder Seite (798 €) und schon kann es losgehen Verbringen Sie jedoch mehr Zeit damit, Ihre Sachen zu finden, als sie einzuladen. „Aber was für ein Blick, Onkel! Kommst du von der Dakar zurück?“

Wirklich in einer „Auto“-Box?

Und Onkel wird noch nicht einmal müde: Er kann sich vom serienmäßigen adaptiven Tempomaten mit Bremsfunktion leiten lassen und muss dafür nicht einmal schalten! Erstmals bei BMW übernimmt dies der ASA (Automated Shift Assistant). Für 900 Euro zusätzlich zum Dynamic Pack (910 Euro mit PRO-Fahrmodi, Sportbremsen, Shifter) lässt das nur zwei Kilo leichte Gerät den Kupplungshebel verschwinden und fungiert als Dirigent bei Gangwechseln, wie ein Roboterauto-Getriebe. Aber dieses System, das in seiner Verwendung mit dem Y-AMT von Yamaha vergleichbar ist, behält den Fußwähler bei, um dem Fahrer die Freiheit zu geben, in den „mechanischen“ Modus zu wechseln, während der japanische Rivale es vorzog, ihn durch Auslöser zu ersetzen. Ist es besser? Es ist nur eine Frage des Geschmacks. Beachten Sie jedoch, dass die Gänge bei Yam‘ manchmal diskret eingelegt werden, was für eine Duo-Fahrt sehr angenehm ist, wohingegen sie hier nicht völlig unbemerkt bleiben.

ASA, bald unverzichtbar?

Die ASA, die abhängig von der Trägheitseinheit, dem gewählten Fahrverhalten und dem gewählten Modus informiert ist und reagiert, überträgt beim Gangwechsel kleine Stöße, die jedoch nicht störend sind. Im Straßenmodus werden wir es jedoch als etwas zu langsam empfinden, sodass wir den Modus „Dynamic“ bevorzugen, um mehr Herunterschalten beim Bremsen und kraftvolleres Ausfahren aus Kurven zu ermöglichen. Die ASA ist insbesondere in der Stadtentwicklung von großem Interesse und leidet bei grünem Licht nie unter Ausrutschern. Wir übernehmen es daher nach einer Minute Testzeit und ohne den Eindruck zu haben, einen Roller zu fahren. Aber wir können den eingefleischten Anhängern nicht das Gegenteil beweisen, die der Meinung sind, dass uns ein klassisches Getriebe weiterhin am Herzen liegt …

Flach tödlich

Um involviert zu bleiben, bleibt das Spielen mit dem „Flat“ eine narrensichere Methode. Identisch mit dem der GS „kurz gesagt“, beherbergt der Zweizylinder immer noch die Füße und Schienbeine, bleibt aber vor allem rund, angenehm, flexibel wie nie zuvor und alles andere als langweilig. Die Leistung, deren Spitzenwert bei 145 PS liegt und deren rote Zone bei 9.000 U/min beginnt, reicht aus, um bei großen Neustarts die Front zu entlasten. Er bleibt ein Herzstück des „behemianischen“ Universums und ist nüchtern: Bei unseren Straßentests nie über 5,5 l/100 km. Dort macht es die natürliche Balance des GSA leicht und sein Telelever (die Architektur der Vorderachse) ermöglicht es, das Eintauchen beim Bremsen stark zu begrenzen.

Offroad, Mission möglich

Für Dirt-Enthusiasten, die geeignete Reifen wählen müssen, ermöglichen der vergrößerte Federweg, der immer niedrige Schwerpunkt, die gut durchdachte Standposition, die Schutzvorrichtungen (die den Motor gut umschließen) und die effektive elektronische Unterstützung die Platzierung Ihres Fahrzeugs Räder fast überall. Jetzt müssen Sie sich nur noch mit einem Gewicht auseinandersetzen, das zu schwer ist, um dorthin zu gehen, ohne darüber nachzudenken …

BMW R 1300 GS Adventure Test: unsere Meinung

In der Welt der Motorräder verkörpert es das Phänomen der stärksten SUVs; zu groß, zu schwer. Aber voller Qualitäten und Argumente, auch dort, wo wir sie nicht erwarten. Der neue GSA, vielseitig wie kein anderer und jetzt „automatisch“, verführt weiterhin …

Wir lieben

Extreme Vielseitigkeit

Komfort und Schutz

Wohnung immer sehr angenehm

Automatischer Vorschlag

Wir mögen weniger

Großzügige Größe

Gewicht fürs Gelände

Preis und Bedarf an Optionen

Seltsame Physik

BMW R 1300 GS Adventure: Technisches Datenblatt

· Motor: 2-Zylinder-Boxermotor, 8 Ventile, Luft-/Flüssigkeitskühlung, 1.300 cm³

· Bohrung x Hub (mm): 106,5×73

· Getriebe: Kardan, 6 Gänge

· Leistung (PS bei U/min): 145 bis 7.750

· Drehmoment (Nm bei U/min): 149 bis 6.500

· Gewicht (kg): 269

· Länge.xBreite. (mm): 2280×1012

· Radstand (mm): 1.534

· Sattelhöhe (mm): 870/890

· Tank (l): 30

· Vorderradbremsen: doppelte 310-mm-Scheibe, 4-Kolben-Bremssättel

· Hinterradbremsen: 285 mm Einzelscheibe, 2-Kolben-Bremssattel

· Federweg vorne-hinten (mm): 210-220

· Bereifung vorne/hinten: 120/70 R 19 – 170/60 R 17

· Nachteile. Durchschnitt: 4,9 l/100 km*

· CO2 (g/km): 113

· Preis: ab 23.800 €

· Preis des getesteten Modells: 28.300 €

* Herstellerangaben