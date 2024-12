BMW verrät einige Informationen zu seinem zukünftigen Elektro-M3

Während die Vermarktung der neuen „Neue Klasse“-Elektroprodukte von BMW für 2025 mit einem SUV und einer Limousine geplant ist, plant der Hersteller bereits mitten in der Testphase die Fortsetzung mit einer Sportvariante auf Äquivalent zum thermischen M3.



Ab 2025 wird BMW eine Reihe neuer 100 % elektrischer Produkte auf den Markt bringen, die von den Konzeptfahrzeugen Neue Klasse und Neue Klasse X inspiriert sind. Sie werden eine neue, effizientere Generation mit neuem Stil einführen. Anschließend plant die Marke, weitere Varianten auf den Markt zu bringen, darunter auch die Sportvarianten aus der M-Abteilung.

Tatsächlich kündigt BMW Motorsport in seinen sozialen Netzwerken bereits an, an künftigen „Hochleistungs“-Elektromodellen zu arbeiten, darunter auch an einem M3, der auf Elektrizität umgerüstet wird. Dies könnte ein Jahr nach der zukünftigen i3-Limousine oder im besten Fall im Jahr 2027 eintreffen. Die Motorsportabteilung von BMW ist auf dem Weg der Elektrifizierung bereits auf einem guten Weg, einerseits mit den elektrischen Modellen i4 M50, i5 M60, i7 M70 und iX M60, andererseits mit den Plug-in-Hybriden M5 und XM.

Sehen Sie sich diesen Beitrag auf Instagram an Ein von der BMW M GmbH (@bmwm) geteilter Beitrag

Auf den auf dem Instagram-Account von BMW Motorsport veröffentlichten Fotos sehen wir einen bereits weit fortgeschrittenen Prototypen, der teilweise den Look des Neue-Klasse-Konzepts aufgreift. Die M-Version zeichnet sich durch eine spezielle Tarnung in den Farben der M-Abteilung (Rot, Blau und Weiß) aus, die bereits seit 2022 bei Prototypen auf Basis des M3 und M4 zum Einsatz kommt. Das Maultier verfügt über spezielle Felgen, die mit einem stärkeren Bremssystem ausgestattet sind. Auch die Stoßfänger wirken überarbeitet, ebenso wie die Schweller und verbreiterten Radhäuser.

Aber Fans thermischer BMWs können beruhigt sein, dieser elektrische M3 wird den mit Verbrennungsmotor nicht ersetzen! Die beiden Modelle werden einige Jahre lang nebeneinander existieren und den Käufern die Wahl bieten. BMW M setzt stark auf neue Antriebstechnologien und bestätigt auf seiner Website, dass diese über vier Elektromotoren verfügen, einen pro Rad. Jedes Rad erzeugt also Vortrieb, kann aber auch unabhängig von den anderen gebremst werden, um die Leistung und das Fahrgefühl zu verbessern, obwohl es zwangsläufig sehr schwer ist. Ein Leistungsniveau nennt BMW noch nicht, es könnte aber deutlich über den 530 PS liegen, die derzeit der M3 Competition in der M3 Touring Limousine und dem Kombi leistet.

Fotos: Motornews

