BMW X3: Neuer Sechszylinder-Diesel mit 303 PS und 48-V-Mikrohybridisierung

Der neue BMW X3, der im Herbst 2024 auf den Markt kommen wird, erweitert seine Palette mit einem neuen Sechszylinder-Dieselmotor, der eine 48-V-Mikrohybridisierung aufweist. Dieser Motor hat eine Leistung von 303 PS und wird zu einem Einstiegspreis von 74.950 € angeboten.

Die vierte Generation des BMW X3 wird seit dem vergangenen Herbst verkauft und erfährt im Frühjahr 2025 ein Update mit einem neuen Dieselaggregat. Die Variante X3 40D XDrive ist bereits im französischen Angebot verfügbar, während die ersten Exemplare voraussichtlich im kommenden Mai aus dem Werk in Rosslyn (Südafrika) rollen werden.

Der X3 40D XDrive ist mit einem 3,0 Liter Bi-Turbo-Sechszylinder ausgestattet, der ein Drehmoment von 670 Nm und eine Leistung von 303 PS liefert. Der Dieselmotor ist zudem mit dem X MotornewsVE-Allradantrieb und einer 48-V-Mikrohybridtechnologie gekoppelt, die in das Achtgang-Steptronic-Automatikgetriebe mit Schaltwippen integriert ist. Diese Motorisierung macht den X3 zum leistungsstärksten Diesel im Modellprogramm (im Vergleich dazu ist die 20D XDrive-Version mit 197 PS erhältlich) und beschleunigt in nur 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 245 km/h.

Ein hoher Preis …

In Frankreich wird der X3 40D zu einem Preis von 74.950 € in der Basisausstattung angeboten. Dies sind fast 10.000 € mehr im Vergleich zur Dieselvariante 20D xDrive (ab 65.950 €). Zudem kommt in Frankreich eine ökologische Abgabe hinzu, da dieser Diesel zwischen 162 und 168 g/km CO2 ausstößt (was einer Steuer von 4.818 bis 7.248 € entspricht) und eine zusätzliche Gebühr aufgrund eines Gewichts von 2050 kg (6.775 Euro) angefallen ist. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass diese X3-Version nicht die beliebteste Wahl sein wird, besonders im Vergleich zu Benzin- und PHEV-Varianten. Tatsächlich kostet der Plug-in-Hybrid 30 XDrive (299 PS) 72.950 € und umgeht die ökologische Abgabe dank seiner PHEV-Technologie, da er die Grenze von 50 km elektrischer Reichweite überschreitet.

Preise des BMW X3 (Januar 2025):