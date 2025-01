Bottas‘ Aussage: Verstappen hätte mit meinem Auto nicht besser abgeschnitten

Der niederländische Fahrer könnte die Äußerung des Finnen durchaus zu schätzen wissen!

Valtteri Bottas, inzwischen ehemaliger Fahrer des Sauber F1-Teams (zukünftig unter dem Namen Audi), hat mit einem Hauch von Bitterkeit, aber auch mit einer gewissen Klarheit, seine Saison 2024 beendet. Der Finne, der dazu gezwungen wurde, das Team zu einem, wie er es beschreibt, „unglücklichen“ Zeitpunkt zu verlassen, betonte, dass er sein Engagement nicht bereue und alles getan habe, was er unter gegebenen, als schwierig empfundenen Umständen konnte. In einer Bemerkung, die gewiss provozierend ist, äußerte Bottas sogar, dass Max Verstappen nicht einmal hinter dem Steuer seines Saubers bessere Ergebnisse hätte erzielen können. Diese Aussage ist zwar zurückhaltend, spiegelt jedoch den Leistungsunterschied zwischen den Fahrzeugen im Feld wider und erinnert uns an die Herausforderungen des Talents in Verbindung mit schwächeren Mechaniken.

Einen kleinen Stich gegen Verstappen

„Ja, das ist mein Charakter. Ich versuche stets, mein Bestes zu geben. Und ich denke, ich hatte eine ansprechende Saison. Natürlich nicht in Bezug auf die Endergebnisse, aber wenn man sich die individuellen Leistungen ansieht, empfinde ich Zufriedenheit. Ich nicht.“ „Ich glaube nicht, dass irgendjemand, sogar Max nicht, mit diesem Auto bessere Resultate hätte erzielen können, so ist das nun mal“, erklärte er. Während er sich auf seine Rückkehr in eine Reservistenrolle bei Mercedes im Jahr 2025 vorbereitet, scheint Bottas der Vorstellung, irgendwann wieder einen aktiven Platz zu finden, nicht abgeneigt zu sein!