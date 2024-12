Bottas‘ besorgniserregende Ankündigung für Audi in der F1

Während Audi bald in der Formel 1 Einzug halten wird, hat Valtteri Bottas, der nicht Teil des Abenteuers sein wird, das Thema deutlich angesprochen.



Valtteri Bottas nahm kein Blatt vor den Mund, als er über die kolossalen Herausforderungen sprach, denen sich Audi in seinem Abenteuer in der Formel 1 stellen muss. Nach seinem Ausscheiden aus Sauber, dem zukünftigen Partner von Audi, weist der Finne auf die strukturellen Mängel des Schweizer Teams hin, die die Ambitionen gefährden könnten des deutschen Herstellers.

In Kommentaren des Auto Journal legt der finnische Fahrer, der nicht von Sauber ausgewählt wurde, eine Rede an den Tag, die kein Selbstvertrauen ausstrahlt. „Das wird natürlich eine große Herausforderung sein, und das wissen sie. Das weiß auch Audi, denn auch wenn man sich schon lange auf den Power-Unit-Bereich konzentriert, hat man viel investiert, sodass man in diesem Bereich mit Sicherheit gute Arbeit leisten kann. Aber alle anderen Motorenhersteller sind schon sehr lange in diesem Sport tätig und es wird einige Zeit dauern, bis sie ihr Niveau erreichen. »

Interne Probleme bei Sauber?

Für Bottas liegt das Hauptproblem jedoch woanders. „Meine größte Sorge ist das Chassis, das nicht von Audi hergestellt wird, sondern immer noch von Sauber entworfen wird. Auf dieser Seite muss das Chassis jedoch definitiv erheblich verbessert werden. » Bottas, der auch einige besorgniserregende Aussagen über die interne Funktionsweise von Hinwil macht: „Es ist für sie nicht einfach, in der Schweiz Personal zu rekrutieren und dabei die Budgetobergrenze einzuhalten. Viele Leute wurden entlassen, viel mehr traten dem Team in anderen Rollen bei, so dass es zu einer hohen Fluktuation kam. Es wird einige Zeit dauern, Stabilität zu finden. » Für Bottas verspricht der Weg zum Erfolg für Audi trotz seiner Ressourcen und seines Potenzials daher voller Fallstricke zu sein.