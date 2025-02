Brawn GP 001 von Jenson Button: Auktion des berühmten 2009er Formel 1 Autos

Zum ersten Mal wird ein berühmtes Formel-1-Auto, der Brawn GP von 2009, versteigert. Dieses Fahrzeug gehörte Jenson Button… zumindest war er der rechtmäßige Besitzer, auch wenn er nicht das Originalauto gefahren ist.

Ein neues Kapitel in der Formel 1 wird aufgeschlagen: Die Versteigerung des Brawn GP 001 von Jenson Button. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass dieser „Button“ nicht das Auto meint, das er tatsächlich gesteuert hat, sondern das, das ihm gehörte.

Im Jahr 2009 erlebte Brawn GP eine bemerkenswerte Saison. Mit dem Fahrerpaar Jenson Button und Rubens Barrichello sicherte sich das Team sowohl den Fahrertitel durch Button als auch den Herstellertitel. Dies geschah in der einzigen Saison, die das Team in der Formel 1 bestritt.

Die Ereignisse nahmen zu Jahresbeginn 2009 ihren Lauf. Ross Brawn war damals der Teamleiter von Honda Racing F1. Aus finanziellen Gründen beschloss das japanische Team jedoch, sich aus der Formel 1 zurückzuziehen. Nach mehreren Wochen intensiver Verhandlungen beteiligte sich Brawn am Kauf des Teams und benannte es in Brawn GP um. Dieser neue Rennstall entwickelte mit einem Mercedes-Motor signifikante Anpassungen an den neuen Regelungen. Das Resultat war, dass Jenson Button fünf der ersten sieben Rennen gewinnen konnte.

Obwohl Red Bull und Sebastian Vettel später wieder auftrumpften, gelang es Button, seinen letzten Sieg in dieser Saison zu erringen, während Brawn GP die Herstellermeisterschaft für sich entscheiden konnte. Am Ende der Saison 2009 wurde das Team schließlich an Mercedes verkauft.

In Abwesenheit ihrer Anwesenheit

Nach dieser herausragenden Saison war Jenson Button vertraglich verpflichtet, eine Kopie des Autos zu erhalten, um als Weltmeister anerkannt zu werden. Doch nachdem Mercedes den Vertrag übernommen hatte, verweigerte das Team diese Forderung.

Im April 2010 klagte Jenson Button schließlich gegen diese Entscheidung. Als das Gericht die von Mercedes vorgelegte Antwort ablehnte, bot es eine einvernehmliche Lösung an: dem Weltmeister ein Chassis 01 zu überlassen.

Diese Lösung wurde angenommen, und so erhielt Button das Auto seines früheren Teamkollegen Rubens Barrichello. Der Gewinner von 2009 behielt dieses Fahrzeug bis 2024, bevor er es an einen privaten Sammler veräußerte.

Nun wird der Brawn GP 001 zur Versteigerung angeboten. Der Verkauf findet am Wochenende des Miami Grand Prix, am 3. Mai 2025, statt. Während es derzeit keinen Festpreis gibt, können wir uns am Verkaufspreis des Mercedes F1 W04 von Lewis Hamilton (2013) orientieren, der bei stolzen 17 Millionen Euro lag.