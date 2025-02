BYD Han L und Tang L: Neue Elektroautos laden in nur 10 Minuten

Die Revolution der Elektrofahrzeuge nimmt mit der Einführung der BYD Han L und Tang L einen neuen Kurs. Diese Premium-Modelle des chinesischen Herstellers bieten eine technische Innovation, die auf dem Markt für ultraschnelles Laden noch nie dagewesen ist, und das selbst unter extremen Bedingungen.

Eine revolutionäre elektrische Architektur

BYD setzt mit einer elektrischen Architektur, die mit 945 Volt arbeitet, neue Maßstäbe. Diese Innovation ermöglicht außergewöhnliche Ladeleistungen: 16 bis 80 % in nur 10 Minuten und eine vollständige Aufladung in nur 24 Minuten. Noch beeindruckender ist, dass diese Leistungen bis zu Temperaturen von -30 °C stabil bleiben, was eine große Herausforderung für die heutigen Batterien darstellt.

Modell Länge Breite Höhe Radstand Han L 5050 mm 1960 mm 1505 mm 2970 mm Tang L 5040 mm 1996 mm 1760 mm 2950 mm

Beeindruckende elektrische Leistungen

Die Modellreihe bietet verschiedene Varianten mit einer ambitionierten technischen Architektur:

Hinterradantriebs-Version: 500 kW Heckmotor

Allrad-Version: 810 kW Gesamtleistung (1102 PS), mit einem Heckmotor TZ210XYR von 580 kW und einem Vordermotor von 230 kW

Der TZ210XYR-Motor gilt als der im Bereich der Elektroautos, nur übertroffen von dem der Koenigsegg Gemera. Dieser Antrieb ist sowohl in der Limousine Han L als auch im SUV Tang L verbaut.

Praktische Innovation und Zugänglichkeit

Die Ingenieure von BYD haben an alles gedacht: Falls kein ausreichend leistungsstarker Lader zur Verfügung steht, können diese Fahrzeuge gleichzeitig an zwei Ladestationen aufgeladen werden, da sich Steckdosen auf beiden Seiten befinden. Der angekündigte Preis in China von etwa 40.000 Euro positioniert diese Modelle in einem zugänglichen Premium-Segment, wenn man ihre außergewöhnlichen Leistungen bedenkt.

Europäische Ausblicke und Gammasentwicklung

Der Eintritt der Han L und Tang L in den europäischen Markt markiert den Beginn einer neuen Ära für BYD. Diese 975V-Architektur wird schrittweise auch in anderen Modellen wie der Seal und dem Sealion 07 zur Anwendung kommen. Die Fähigkeit zum ultraschnellen Laden, auch wenn sie derzeit durch die europäische Infrastruktur begrenzt ist, deutet auf die Zukunft der Elektrofahrzeuge hin. Für europäische Nutzer stellen diese Fahrzeuge einen bedeutenden Fortschritt in der Reduzierung der Ladezeiten dar, die immer noch das größte Hindernis für die breite Akzeptanz von Elektrofahrzeugen sind.

Diese Spitzentechnologie zeigt den Aufstieg chinesischer Hersteller auf dem globalen Markt. BYD beweist seine Innovationskraft und bietet praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen der Elektromobilität, insbesondere unter winterlichen Bedingungen.