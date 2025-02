Carlos Sainz wählt Williams: Gründe für seine Entscheidung in der F1

Carlos Sainz hatte im Verlauf der ganzen Saison 2024 die Möglichkeit, sich nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Lewis Hamilton und Charles Leclerc für das Jahr 2025 in einem neuen Team umzusehen. Der spanische Fahrer entschied sich schließlich für Williams, aber welche Beweggründe standen hinter dieser Wahl?

Das Jahr 2024 begann mit großen Veränderungen in der Formel 1. Schon im Februar wurde bekannt, dass Lewis Hamilton und Charles Leclerc 2025 bei Ferrari starten würden. Diese Nachricht brachte viel Aufregung, hatte jedoch auch erhebliche Auswirkungen auf Carlos Sainz. Der ehemalige Teamkollege von Leclerc sah sich nun mit der Notwendigkeit konfrontiert, ein neues Team zu finden, wenn er in der F1 weiterfahren wollte. Sainz zog schnell die Aufmerksamkeit mehrerer Teams auf sich, dank seiner Erfahrung und seiner starken Leistungen. Letztendlich entschied er sich aber für ein Engagement bei Williams, was durchaus überraschend war, zumal das Team die letzte Saison auf dem neunten Platz der Konstrukteurswertung abschloss.

In einem kürzlich veröffentlichten Video von Williams auf ihren sozialen Medien ist zu sehen, wie der Spanier sich an die Mitarbeitenden des Teams wendet.

Um seine Entscheidung zu erläutern, betonte Sainz, dass kurzfristige Erfolge nicht seine oberste Prämisse waren: „Sie haben wahrscheinlich gehört, dass ich zuvor schon einmal darüber gesprochen habe, aber für mich war nicht besonders wichtig, die sofortigen Erfolge. Als ich irgendwann eine bedeutende Entscheidung treffen musste, dachte ich vor allem an das Team, das 2025 am wettbewerbsfähigsten sein würde – an das Team, das die aerodynamischen Fähigkeiten und innovative Ansätze entwickeln würde, um schneller zu werden.“

„Ich vertraue meinem Gefühl“

Für Sainz standen zwei entscheidende Aspekte im Vordergrund: „Das Projekt und die Menschen“. „Als ich begann, intensiver mit James (Vowles, dem Teamchef) zu sprechen, wurde mir klar, dass er ein sehr solides Projekt aufgestellt hat. Er hat ein Team mit einer gemeinsamen Vision erschaffen, unterstützt von Dorilton (einer privaten Firma, die seit 2020 das Team leitet), das diese Mannschaft mit einer starken Führung und einer erneuerten Vision leitet, was mich von Anfang an in das Projekt eintauchen ließ und ich war überzeugt, ihm mein Vertrauen zu schenken.“

Um seine Entscheidung weiter zu untermauern, erinnerte sich Sainz an seine Zeit bei McLaren. In diesem Team hatte er einst ein großes Potenzial gespürt und erkannte, dass sein Bauchgefühl ihn nicht in die Irre geführt hatte. McLaren gewann im letzten Jahr die Weltmeisterschaft, und ich war der Meinung, dass ich meinem Gefühl vertrauen sollte.

Ich bin mir sicher, dass Williams ein vielversprechendes Projekt hat, unterstützt von fähigen Leuten. Letztlich war es die Kombination dieser beiden Elemente, die mich zu Williams ziehen ließ.