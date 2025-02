Während Fiat die Möglichkeit einer Rückkehr des 4×4-Pandas prüft, könnte Citroën seinen C3 auf ähnliche Weise optimal umgestalten.

Vor einigen Tagen ließ Olivier François, der derzeitige CEO von Fiat, durch unsere britischen Kollegen durchblicken, dass die Ingenieure aktiv an der Umsetzbarkeit arbeiten, den neuen Big Panda mit einem Allradantrieb auszustatten. Er führte an: „Wir versuchen, eine Lösung und die entsprechenden Mittel zu finden. Es stellt sich die Frage, ob wir einen thermischen Allradantrieb oder einen elektrischen Allradantrieb benötigen.“ Somit scheint es, dass diese Option in der ursprünglichen Entwicklungsphase der Plattform nicht berücksichtigt wurde. Überraschend ist dies nicht, da alle Panda-Generationen seit 1980 großen Erfolg hatten und bereits ein solches Modell existierte. Die hohe Präsenz auf den europäischen Straßen und in den Berglandschaften trotz des Auslaufens des Modells aus dem Katalog im Jahr 2023 ist bemerkenswert, denn es ist nicht unüblich, dass man auch heute noch der ersten Generation des Panda 4×4 begegnet.

Wettbewerb im Blick

In diesem Kontext wäre es nur logisch, dass Stellantis diese Technologie auch für andere Modelle innerhalb ihrer Produktpalette in Betracht zieht, um von den Skaleneffekten zu profitieren. Insbesondere denken wir hier an den Citroën C3 Aircross und den Opel Frontera, welche auf derselben Plattform basieren. Diese Umstellung würde für diese Modelle wie ein passender Zusatz wirken, insbesondere im Vergleich zum Dacia Duster, der bereits mit dieser Ausstattung erhältlich ist. Auch das zukünftige Fiat Giga Panda und sein Fastback-Derivat, die technisch nah an den zuvor genannten französischen und deutschen Modellen sind, sollte man nicht vergessen. Kurz gesagt, Stellantis hätte kaum Schwierigkeiten, die Entwicklung einer solchen Anpassung auf dieser Plattform voranzutreiben.

Aus bewährten Quellen