Colapinto: Briatore lobt das Talent des neuen Alpine-Ersatzfahrers

Während Franco Colapinto von Alpine als Reservfahrer engagiert wurde, der sich zügig weiterentwickeln kann, spricht Flavio Briatore in höchsten Tönen von ihm.



Flavio Briatore, der Geschäftsführer von Alpine, zeigt sich beeindruckt von den Leistungen des talentierten argentinischen Fahrers Franco Colapinto in der Saison 2024. Trotz der Vorfälle, die die Rennen in São Paulo und Las Vegas prägten, konnte Colapinto hinter dem Steuer des eher bescheidenen Williams glänzen. Dies bewog Briatore dazu, sich für die Eingliederung Colapintos in das Alpine-Team einzusetzen.

Colapinto hat einen mehrjährigen Vertrag mit der französischen Mannschaft unterschrieben, in dem er die Rolle des Test- und Ersatzfahrers, ähnlich wie bei Williams, einnehmen wird. Doch diese Verpflichtung verdeutlicht auch die großen Ambitionen von Alpine, Colapinto in naher Zukunft im Rennsport agieren zu sehen. Mit Pierre Gasly und Jack Doohan als Hauptfahrern für das Jahr 2025 könnte Colapintos Anwesenheit zusätzlichen Druck auf Doohan ausüben, dessen Position möglicherweise in Gefahr ist.

Briatore preist Colapintos Fähigkeiten

Briatore versteckt seine Begeisterung nicht: „Franco ist heute eines der vielversprechendsten Jungtalente im Motorsport.“ Er fügt hinzu: „Es steht außer Frage, dass Franco zu den besten jungen Talenten im Motorsport zählt. Sein Auftritt in der Formel 1 im vergangenen Jahr hat viele, mich eingeschlossen, überrascht, und seine Leistungen als Rookie waren äußerst beeindruckend. Wir richten unseren Blick auf die Zukunft, und seine Vertragsunterzeichnung zeigt, dass wir eine Vielzahl junger Fahrer haben, auf die wir setzen und mit denen wir zusammenarbeiten können, um das Team für kommende Erfolge weiterzuentwickeln“, äußerte sich Briatore in Äußerungen, die von F1Only verbreitet wurden.