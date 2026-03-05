Cupra Born überarbeitet: An Bord des spanischen Elektro-Kompaktwagens

Die Straße ist noch feucht, der Morgen kühl. Die Born rollt an, leise wie ein Gedanke — et pourtant, sie atmet. Ein Zucken im Gaspedal, ein sanftes Spannen der Lenkung, und man merkt: die Spanierin hat wieder an sich gearbeitet. 2021 als erstes reines E‑Modell der Marke gestartet, bekommt die Cupra Born ein Facelift, das man nicht nur sieht, sondern spürt. Neue Lichtsignatur, feinere Materialien, eine breitere Antriebspalette. Kein großer Auftritt, sondern ein präziser Schnitt. Genau dort, wo es zählt.

Gebaut auf dem Rücken der Volkswagen ID.3, war die Born von Anfang an das Temperamentsbündel der Familie: weniger braver Schulternblick, mehr Blickkontakt. Fünf Jahre später passt Cupra ihr Gesicht der neuen Markenlinie an — kantiger, klarer, selbstbewusster. Wir haben sie in natura erlebt. Und ja: sie kann noch immer dieses spitze Lächeln, das man im Rückspiegel nicht vergisst.

Vorne tragen die Scheinwerfer jetzt drei scharf geschnittene Dreiecke — auf Wunsch als Matrix-LED —, jene Lichtsignatur, die Tavascan eingeführt hat und die inzwischen auch Terramar, Formentor und die geliftete Leon prägt. Der Stoßfänger zieht die "Shark Nose" mutiger nach unten, die Lufteinlässe sind markanter gerahmt, das Gitter größer und mit kupferfarbenen Akzenten veredelt. Seitliche C‑Leitlinien bündeln den Luftstrom, nicht nur als Designgeste, sondern mit echter Wirkung. Die Front wirkt entschlossener. Kurze Sätze, klare Kanten. Hinten dasselbe Spiel: ein neu modellierter Stoßfänger, darunter ein breiter, kontrastierender Diffusor, der tiefer abtaucht und allen Versionen eine Spur mehr Sport im Blick verpasst. Das Cupra‑Emblem am Heck leuchtet nun — dank überarbeiteter 3D‑Lichtgrafik, die im Dunkeln wie ein Signum schwebt. Hinter dem Nummernschild verbirgt sich auf Wunsch eine abnehmbare Anhängevorrichtung für einen Fahrradträger. Das Prinzip erinnert an Opels FlexFix aus den 2000ern, ist von der ID.3 schon bekannt und lässt sich auch nach dem Kauf als Zubehör nachrüsten. Praktisch, wenn das Wochenende plötzlich nach Bergluft riecht. Vorne wie hinten: Die dreiteilige Dreiecks-Signatur ist jetzt die Handschrift der Born — klar, kantig, eigen. An den Außenmaßen ändert sich fast nichts; die Länge wächst um einen Zentimeter auf 4,33 Meter. Dafür wächst die Spielwiese der Individualisierung: vier Interieur‑Stimmungen, sechs Außenfarben, darunter ein neues, nuancenreiches Timanfaya‑Grau. Fünf Felgendesigns von 19 bis 20 Zoll stehen bereit; serienmäßig rollt die Born jetzt auf breiteren 235er‑Pneus. Manche Räder tragen kupferne Einsätze — kleine Schmuckstücke, die man im Augenwinkel bemerkt. Und weil Details zählen: Die Türgriffe leuchten, vorne wie hinten. Ein kurzer Gruß im Dunkeln.

Neu gezeichnete Armaturentafel

Innen hat Cupra die Hand neu angesetzt. Das Lenkrad: griffiger, die Tasten endlich wieder physisch — ein Zugeständnis an jene, die Fingergeduld nicht mit Sicherheit verwechseln. Die Türverkleidungen tragen bessere Materialien, und anstelle des früheren Tastspiels gibt es am Fahrertürmodul jetzt vier echte Fensterheber‑Schalter. Kleinigkeit? Nein. Das ist Alltag, der funktioniert.

Viele Oberflächen sind nachhaltiger gedacht: Die Zierleisten der Armaturentafel bestehen zu 75 Prozent aus recycelten Materialien. Die Bezüge nutzen Seaqual‑Garn aus wiederverwertetem Meeresplastik und recyceltes Dinamica‑Textil. Es fühlt sich gut an — und riecht nach weniger schlechtem Gewissen.

Der zentrale 12,9‑Zoll‑Touchscreen bleibt im Format, bekommt aber ein neues Android‑Betriebssystem. Apps lassen sich direkt laden: Waze, Google Maps, Spotify… die gewohnten Alltagshelfer. Die integrierte Navigation kommt weiterhin aus dem Volkswagen‑Baukasten. Unter dem Screen liegt eine hinterleuchtete Touch‑Leiste für Klima und Lautstärke. Ja, auch sie ist jetzt besser fühlbar. Vor dem Fahrer wächst das Kombiinstrument von 5,3 auf 10,25 Zoll — beinahe doppelt so viel Blickfeld. Mehr Infos, feiner anpassbar, inklusive Navigationskarte, sogar wenn man Google Maps oder Waze nutzt. Und wer will, bekommt obendrein ein Head‑up‑Display mit Augmented Reality. Die Born redet mit dem Blick, nicht nur mit der Stimme.

Doppelt so groß, spürbar klarer: das neue Fahrerdisplay. Der Rest des Cockpits folgt dem Ton — feiner, ehrlicher, weniger Plastik.

Auch die Lichtbedienung bekommt ein eigenes Modul. Die Türverkleidungen sind vorn wie hinten neu gezeichnet; hinten fällt die neue Schwunglinie sofort ins Auge — zusammen mit fühlbar weniger Hartplastik. 3D‑Relief‑Einlagen ergänzen die typischen Kupferdetails, ohne zu protzen. Das Ambiente‑Licht lässt sich breiter konfigurieren und kann im “Wasserfall” durch den Innenraum laufen. Dazu das Smart‑Light entlang der Armaturentafel: ein Lichtband, das Hinweise und Assistenten visuell einblendet. Die Born zwinkert, wenn’s wichtig wird.

Fondpassagiere freuen sich endlich über Luftausströmer an der Rückseite der Mittelkonsole. Die USB‑C‑Buchsen legen zu: hinten 45 Watt kabelgebunden, vorne 90 Watt, plus 15 Watt drahtloses Laden. Das Soundsystem wurde gemeinsam mit Sennheiser verfeinert; die “Contrabass”-Technologie lässt die Tieftonwellen nicht nur lauter, sondern satter wirken. Zehn Lautsprecher bleiben an Bord — und ein neuer Innenraumsound. Im Modus Performance und Cupra wird der künstliche Antriebsklang kräftiger, ohne prollig zu werden. Ein wenig Gänsehaut, wenn die Straße frei ist.

Neue Antriebe und Batterien

Unter dem Blech bleibt die MEB‑Plattform mit Hinterradantrieb die Bühne — eine gute, weil sie Neutralität mit ein bisschen Hecklaune kombiniert. Neu ist die Einstiegsvariante “Born” mit 170 PS und 50‑kWh‑Batterie. Die kommt etwas später in den Handel, Cupra peilt bereits über 400 Kilometer Reichweite an (WLTP‑Homologation steht noch aus). Der Preis? Genau da, wo der Schritt in die E‑Welt leichter fällt.

Darüber rangiert die “Born Plus” mit 190 PS (statt der früheren 204 PS) und 58‑kWh‑Akkupack — rund 450 Kilometer sind anvisiert. Für große Etappen bleibt die “Endurance”: 231 PS, 79 kWh und mehr als 600 Kilometer in Aussicht (ebenfalls noch in der Zulassung). Und ganz oben? Die Born VZ, seit einem Jahr im Programm, weiter mit 326 PS und derselben 79‑kWh‑Batterie. Reichweitenmäßig kratzt sie an der 600‑Kilometer‑Marke. Es ist diese Bandbreite, die der Born gutsteht: vom gelassenen Stadtstromer bis zur Langstrecken‑Athletin, die am Abend noch Lust hat weiterzufahren.

Vier echte Fensterheber‑Tasten links vorn. Klingt banal. Fühlt sich im Alltag an wie: endlich.

Beim Laden legt die große 79‑kWh‑Batterie auf Gleichstrom (DC) bis zu 185 kW an. 10 auf 80 Prozent? In etwa 26 bis 30 Minuten. Die kleineren Akkus (50 und 58 kWh) erledigen denselben Sprung in ungefähr 20 bis 30 Minuten; die exakten DC‑Leistungen nennt Cupra noch nicht. Wechselstrom (AC) bleibt bei 11 kW. Eine Wärmepumpe steht wie gehabt in der Aufpreisliste. Neu ist Vehicle‑to‑Load (V2L): Energie aus dem Akku versorgt externe Geräte — vom Laptop bis zum E‑Bike‑Ladegerät. Campingplatz oder Baustelle, die Born spielt Steckerleiste.

Mehr Ausstattung, mehr Feinsinn

Zum ersten Mal fährt die Born mit echtem One‑Pedal‑Modus: Fuß lupfen genügt, die Rekuperation bremst bis zum Stillstand. Geregelt wird das über die Paddels am Lenkrad — fünf Stufen, fünf Charaktere. Wer’s klassischer mag, legt den B‑Modus (für “Brake”) am Wählhebel neben dem Lenkrad ein. Auf den Versionen VZ und Endurance gibt’s außerdem Launch Control. Ampel grün, kurzer Atemzug, und die Born liefert alles an — mit eigenen Anzeigen im Kombiinstrument. Ein Kunststück, das nicht nach Show, sondern nach Präzision schmeckt.

Die Lenkung bleibt progressiv, das ESC hat einen Sportmodus, und das optionale adaptive Fahrwerk DCC bietet bis zu 15 Stufen im DCC‑Sport. Cupra hat die Dämpferabstimmung feiner kalibriert; die Born fühlt sich im ersten Federweg geschmeidiger an, packt dann zupackender zu. Fünf Fahrprofile stehen bereit: Range, Comfort, Performance, Cupra und Individual. Jedes davon ist nicht nur ein Name, sondern ein anderes Temperament — vom ruhigen Morgenkaffee bis zum späten Espresso.

Der sportliche Diffusor: jetzt bei jeder Born serienmäßig. Ein Hauch Trackday für den Alltag.

Auch die Assistenten machen einen Sprung. Travel Assist 3.0 arbeitet cloud‑basiert und berücksichtigt im teilautomatisierten Fahren unter anderem Tempobremser wie Bodenschwellen, Ampeln und Zebrastreifen. Neu ist der Crossroad Assist: Er überwacht an Kreuzungen Tempo, Abstände und Beschilderung, warnt zuerst im Kombiinstrument visuell und greift notfalls mit einer automatischen Bremsung ein. Dazu kommt ein digitaler Schlüssel (Mobile Device Key), der neben dem Hauptnutzer vier zusätzliche Zugänge erlaubt. Familie, Freunde, Werkstatt — jeder bekommt seinen Slot. Vertrauen mit Vorwahl.

Marktstart im Sommer

Entwickelt in Barcelona, gebaut in Zwickau — Tür an Tür mit der VW ID.3 — rollt die neue Cupra Born im Sommer 2026 offiziell an. Die Produktion startet im zweiten Quartal 2026. Preise? Noch offen. Cupra deutet an, dass sie dank der später nachgereichten Einstiegsvariante leicht unter dem aktuellen Niveau liegen könnten. Derzeit beginnt die noch ungeliftete Born bei 36.920 Euro, vor Rabatten und staatlichen Förderungen. Man darf also hoffen, ohne zu träumen.

Im Überblick

2021 als erstes reines E‑Modell der Spanier gestartet, schärft die Cupra Born ihr Profil mit neuer Lichtsignatur, einem spürbar aufgewerteten Innenraum und einer breiteren Antriebs- wie Batterieauswahl. Optik, Haptik, Technik — alles fein nachgestellt. Genau das ändert sich.