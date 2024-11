Cupra Leon VZ-Test: Unsere Meinung nach 1000 km am Steuer des iberischen Sportkompakten

Kann ein 300-PS-Kompaktwagen vielseitig genug sein, um ein langes Wochenende zu verbringen? Elemente der Reaktion…



Im April 2024 überarbeitete Cupra seinen Leon (und den SUV Formentor) und bot ihm eine neue Front im „Shark Nose“-Stil an, um ihn besser vom alten Cupra Leon zu unterscheiden, der nur ein umbenannter Seat war. Die Transplantation scheint gut angekommen zu sein, da wir die beiden Modelle trotz identischer Basis deutlich besser unterscheiden können. Alles, was es braucht, ist ein überarbeiteter Stoßfänger, neue Lufteinlässe, eine gerippte Motorhaube, auf der das kupferne Cupra-Logo angebracht ist, oder sogar neue Scheinwerfer mit einer dreieckigen Lichtsignatur, um eine Illusion zu erzeugen.

Auch der Cupra Leon praktiziert die Illusion unter der Haube. Seit 2022 gibt es deutlich vernünftigere TSI-Benzinmotoren: zunächst den 1,5 TSI mit 150 PS und den 2,0 TSI mit 190 PS, dann nach der Neugestaltung den 1,5 eTSI Micro-Hybrid mit 150 PS. Es bietet auch einen 2.0 TDI 150 PS Dieselmotor, was bei einem Sportwagen eher fraglich ist, da wir diesen Block auch bei Seat oder Skoda finden… Auch Plug-in-Hybrid-Benzinmotoren sind mit 204 und 272 PS im Katalog Damit kann der Kompaktwagen bis zu 120 km im Elektromodus fahren und die Umweltstrafe in Frankreich vermeiden, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Ja, Thermiksportwagen gibt es noch!

Aber das hindert Cupra nicht daran, ein 100-prozentiges thermisches Angebot beizubehalten, mit dem guten alten 2.0 TSI, den wir auch in anderen Modellen des VW-Konzerns wie dem Volkswagen Golf R oder dem Audi S3 finden. Allerdings mit einer kleinen Feinheit: Das kompakte Fließheck leistet 300 PS und hat nur Frontantrieb, im Gegensatz zu Golf und S3, die Anspruch auf eine verbesserte Version mit 333 PS mit 4Motion- oder quattro-Allradantrieb haben. In bestimmten Märkten verfügt der Leon Sportstourer Kombi seit der Neugestaltung über diese Version mit 333 PS (statt zuvor 310 PS) und serienmäßigem Allradantrieb 4Drive. Aber dieser sportliche Mover wird in Frankreich nicht verkauft.

Kommen wir zurück zum Geschäft mit dem fünftürigen Leon. Wir durften an einem langen Wochenende in den Osten Frankreichs fahren und dabei sowohl die Autobahn als auch das Nebennetz für insgesamt mehr als 1.000 km zurücklegen. Die Gelegenheit, den spanischen Sportwagen aus einem anderen Blickwinkel neu zu entdecken und seine Vielseitigkeit im täglichen Einsatz zu testen. Die wenigen Gepäckstücke werden vom 380 Liter großen Kofferraum (im Vergleich zu 270 Litern beim Plug-in-Hybrid) verschluckt, dessen Öffnung unter dem rechten Teil des Lichtbandes am Heck, auf Höhe des Rückfahrlichts, versteckt ist .

Relativ diskret

Bereits in der klassischen VZ-Version demonstrativ, verfügt der Cupra Leon VZ Extreme in unserem Test über einige zusätzliche Ausstattungs- und Designelemente, wie spezielle Seitenschweller und einen schwarzen Heckspoiler sowie 19-Zoll-Kupferfelgen „Thunderstorm“, die mit leistungsstarken Akebono-Bremsen ausgestattet sind 6-Kolben-Bremssättel, eine Kabine inklusive beheizter und elektrischer Cup-Bucket-Vordersitze, dunkle Einsätze statt Kupfer an Bord und sogar ein Audiosystem Sennheiser mit 12 Lautsprechern.

Das Starten erfolgt durch Drücken der rechten Taste am Supersport-Lenkrad speziell für Cupra, und das verheißt Gutes. Aus dem Auspuff kommt ein relativ dezenter Sound, gerade genug, um Kraft zu erzeugen, ohne „kéké“ zu wirken. Beim Aufstehen sind ein paar kleine Fehlzündungen zu hören, die Ihre Parknachbarn aber nicht stören. Mit steigender Temperatur nimmt die Motordrehzahl ab und das Geräusch wird noch leiser. Sobald das Auto warm ist, drücken Sie den kleinen Gangwahlschalter in der Mittelkonsole und los geht’s!

Geschmeidig in der Stadt, verspielter auf der Straße

Erster Test für Leon: Raus aus der Stadt. Und in einer Zeit, in der sich die meisten Hersteller auf immer imposantere SUVs konzentrieren, die nur schwer durch unsere europäischen Straßen rutschen, ist es gut, einen Kompaktwagen mit begrenzter Größe (4,40 m lang und 1,80 m breit) zu finden, der sich problemlos manövrieren lässt. Das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe spricht gut an und die leichtgängige Lenkung ist ein Vergnügen in der Stadt. An den Anschlüssen und Bremsschwellen liegen die Federungen recht fest, ohne jedoch unangenehm zu sein.

Sobald wir die Stadt verlassen, erlauben wir uns, noch etwas mehr aufs Gaspedal zu treten. Im Normalmodus eher linear, wird die Steuerung im Cupra-Modus, dem Äquivalent zum Sportmodus, straffer. Dank eines Verstärkungssystems über die Lautsprecher ist der Klang zudem präsenter. Im Gegensatz zu einigen Konkurrenzsystemen bleibt der Klang dezent und nicht zu künstlich. Wenn der Schub nicht so extrem ist wie bei anderen Sportwagen mit gleicher Leistung oder sogar wie bei manchen leistungsschwächeren Elektroautos dank des sofort verfügbaren Drehmoments, schlägt sich der Leon mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden gut. Der 2.0 TSI präsentiert sich in guter Verfassung und ist für Überholmanöver auf kleinen Straßen mehr als ausreichend.

Effektiv, vielleicht sogar zu effektiv

Auf den Departementsstraßen Doubs und Jura konnten wir bestätigen, dass ein leichter Thermo-Kompaktwagen (1.496 kg im fahrbereiten Zustand im Vergleich zu mehr als 1.700 kg beim Plug-in-Hybrid) nach wie vor das Beste ist, um durch die Kurven zu kommen und Spaß zu haben Fahren mit Mach-2. Dank seines elektronischen Selbstsperrdifferenzials XDS vorn und seines scharfen Fahrwerks ist der Leon effizient, auch wenn manch einer bedauern wird, dass er nicht ein wenig verspielter ist als ein paar Jahre zuvor ein Mégane RS oder ein Peugeot 308 GTI.

Dank der Cupra-Taste links neben dem Lenkrad kann der Fahrer außerdem zwischen den verschiedenen Fahrmodi wechseln und seinen individuellen Modus erstellen, indem er beispielsweise die Stärke der Lenkung oder die Geschwindigkeit des Getriebes anpasst. All dies und viele andere Funktionen werden über den zentralen Touchscreen gesteuert, der jetzt 12,9 Zoll anzeigt. Das Bedienfeld ist schneller als zuvor und verfügt über nützliche Verknüpfungen und, was Luxus ist, hinterleuchtete Streifen zur Steuerung der Klimaanlage und der Audiolautstärke! Ein willkommenes Element, das einen der ergonomischen Mängel behebt, die bei mehreren Fahrzeugen des VW-Konzerns häufig auftreten.

Bequem auf der Autobahn

In puncto Komfort gibt es dank des serienmäßigen DCC-geregelten Dämpfungssystems dieser 300-PS-Version nichts zu meckern. Der Kompromiss zwischen Komfort und Dynamik ist sehr gut abgestimmt, und die Unterstützung der Schalensitze (Serie beim VZ Extreme) mit der Carbonfaserschale ist nahezu perfekt. Dadurch können wir eine sehr niedrige Fahrposition, fast auf Bodenhöhe, erreichen. Sie müssen nur beim Auf- und Absteigen des Fahrzeugs vorsichtig sein, da die Seitenverstärkungen auf jeder Seite sehr hoch sind.

Auf der Autobahn wirkt der neu gestaltete Cupra Leon klug und brav. Das Anlegen der Kilometer im vorgeschriebenen Tempo stellt kein Problem dar, und obwohl man durch das Brummen des Motors eine unangenehme Fahrt erwartet hätte, ist dies nicht der Fall. Sicherlich schwankt die Drehzahl bei Autobahntempo zwischen 2.000 und 2.500 U/min, und ein achter Gang der DSG-Box könnte dies und als Bonus den Verbrauch senken.

Kontrollierter Verbrauch…bei normaler Geschwindigkeit

Tatsächlich ein kleiner Verbrauchspunkt. Auf unserer knapp über 1.000 km langen Reise zwischen Paris und dem Osten Frankreichs haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 9,0 Litern gemessen. Abwechselnde Staus in der Region Paris, 50 % der Autobahn mit vorgeschriebener Geschwindigkeit und der Rest auf dem Nebenstraßennetz zwischen 70 und 90 km/h. Ein eher korrekter Wert, der tendenziell schnell ansteigt, sobald man das Tempo erhöht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei höheren Verbrauchswerten 13 l/100 km überschritten werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das tägliche Leben mit dem Cupra Leon angenehm ist. Ohne allzu demonstrativ zu sein, spielt es die Rolle des guten Schülers, indem es trotz einer guten Kavallerie fügsam auf langen Reisen und alltagstauglich ist. Sportfans werden sein manchmal zu effizientes und zu wenig spielerisches Verhalten vielleicht bemängeln. Aber wir können uns dennoch bei Cupra bedanken, das weiterhin Sportkompaktwagen mit Verbrennungsmotor anbietet, im Gegensatz zu anderen wie Renault, Peugeot oder Hyundai, die sich nach und nach aus diesem einst boomenden Segment zurückziehen.

Unsere Meinung

Urteil:

Durch die weitgehende Retusche seines Leon verleiht Cupra ihm eine eigene Identität, die sich deutlich vom Seat unterscheidet, der ihm als Basis dient. Lassen Sie uns das Überleben seiner 100 % thermischen Version in Europa trotz immer drastischerer Standards begrüßen, auch wenn die französische Strafe droht, sie zum Stillstand zu bringen. Und für Enthusiasten bleibt die PHEV-Variante!

Wir mögen:

Effizientes Handling (Fahrwerk, Lenkung, Bremsen)

Vielseitigkeit

Laufruhiger 2.0-Motor

Wir mögen weniger:

Effektiv, macht aber weniger Spaß als andere

Preis inklusive Strafe in Frankreich

Technisches Datenblatt

Kaufen

Cupra Leon VZ Extreme

Getestete Version: 54.435 €

Ab 47.425 €

Verbrauch während des Tests (l/100 km): 9,0

WLTP-Kombiverbrauch (l/100 km): 7,6

CO 2 (g/km)/Strafe oder Bonus: 174-180 / 13.014-22.380

Steuerkraft (CV): 19

Herstellungsland: Spanien

2 Jahre Garantie/unbegrenzte Kilometerzahl

VORGESCHLAGENES REICHWEITE

Benziner 150 PS und 300 PS, Plug-in-Hybrid 204 und 272 PS, Diesel 150 PS

Zum Fahren

Motor: Reihenvierzylinder, Benzin, vorne quer eingebaut, elektronische Direkteinspritzung, Turbo, 1.984 cm³

Getriebe: Vorderradantrieb, DSG7

Leistung (PS bei U/min): 300 bis 5.300–6.500

Drehmoment (Nm bei U/min): 400 bis 2000-5200

Gewicht im betriebsbereiten Zustand (kg): 1.496

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 4,40 x 1,80 x 1,44

Radstand (m): 2,69

Drehdurchmesser (m): nc

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250

0 bis 100 km/h (s): 5,7

Standardreifen: 235/35 R19

Testreifen: Bridgestone Potenza Race

Live

5/2 Kofferraum (l): 380

Breite an den vorderen/hinteren Ellbogen (cm): nc

Beinfreiheit hinten (cm): nc

Tank (l): 50

EMPFOHLENE OPTIONEN

Panorama-Schiebedach: 900 €

Rückspiegelabdeckung aus schwarzem Carbon: 540 €

Leistungsreifen: 500 €

Hauptkonkurrenten

Volkswagen Golf GTI Clubsport, 300 PS, ab 54.830 €

Honda Civic Type R, 329 PS, ab 57.220 €

Ford Focus ST, 280 PS, ab 40.200 €