Dacia Bigster Preise enthüllt: Unschlagbar ab 24.990 Euro starten!

Der im Jahr 2024 vorgestellte Dacia Bigster hatte bislang keine Preisangaben veröffentlicht. Dies ändert sich nun mit der offiziellen Eröffnung der Bestellungen. Das Modell bleibt erwartungsgemäß, trotz einer gewissen Inflationsentwicklung, in seiner Klasse ein erschwingliches Angebot.

Im Oktober 2024, anlässlich des Pariser Autosalons, wurde der Dacia Bigster offiziell enthüllt. Mit einer Länge von 4,57 Metern positioniert sich dieser größere Bruder des Duster gezielt im Wettbewerb mit Fahrzeugen wie dem Peugeot 3008, dem Citroën C5 Aircross, dem Opel Grandland und dem Ford Kuga. Der Bigster bietet zwar Platz für fünf Passagiere, während manche Konkurrenten bis zu sieben Sitze anbieten, jedoch bleibt er preislich attraktiver als viele andere Familien-SUVs auf dem Markt.

Die Eröffnung der Bestellungen am 9. Januar gibt uns nähere Informationen zu den Preisrichtlinien des Bigster, der voraussichtlich unter 25.000 Euro startet. Das Basismodell „Essential“ kostet 24.990 Euro, was 5.000 Euro mehr ist als das Basismodell des Duster, dessen Preise kürzlich auf 19.990 Euro angehoben wurden. Der Bigster bietet zudem einen leistungsstärkeren Motor, der besser auf seine Dimensionen abgestimmt ist. Während der Duster in der Grundausstattung einen Eco-G-Motor (Benzin und Flüssiggas) mit 100 PS anbietet, beginnt der Bigster gleich bei 140 PS, mit einer Doppelangebot-Option zum gleichen Preis: einem klassischen 1,2 TCe-Benzinmotor oder einer Eco-G-Variante mit Flüssiggas.

Bereits in der Basisausstattung gut ausgestattet

Das Einstiegsmodell „Essential“ ist bereits deutlich besser ausgestattet als der Duster, was den höheren Preis erklärt. Es beinhaltet 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, 7-Zoll-Digitalanzeigen, einen zentralen 10,1-Zoll-Touchscreen, ein Rückfahrradar, Tempomat, eine Rückfahrkamera sowie eine manuelle Klimaanlage. Die Ausführung „Expression“ bietet eine etwas anspruchsvollere Ausstattung, einschließlich einer automatischen Klimaanlage mit zwei Zonen und einer elektrischen Handbremse, einer geteilt umklappbaren Rücksitzbank im 40/20/40-Format und sogar Nebelscheinwerfer. Zudem ist die Motorenpalette mit dem 1.2 130 PS starken Dreizylinder-Benziner mit Allradantrieb (ab 29.300 Euro) und dem neuen Hybridaggregat mit 155 PS (ab 29.700 Euro) vielfältiger.

In der oberen Ausstattungsvariante, ähnlich wie beim Duster, gibt es zwei Optionen: eine „Extreme“-Version, die für Abenteurer konzipiert ist, mit abwaschbaren Polstern, digitalen Anzeigen, einem Panorama-Dach und modularen Dachträgern, sowie eine elegantere „Journey“-Version, die mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und einer elektrischen Heckklappe aufwartet. Beide Varianten haben denselben Preis: 28.300 Euro für die 140-PS-Benzin- und LPG-Motoren oder 31.700 Euro für den neuen 1.8-Hybridmotor mit 155 PS.

Preise von Dacia? Ja, aber…

Obwohl die Preise für einen Dacia im Vergleich zu vorherigen Modellen hoch erscheinen, bleibt der Bigster im Wettbewerb unschlagbar. So startet ein Ford Kuga vergleichbarer Größe bei 39.490 Euro mit einem 180 PS starken 2,5-Liter-Benzinmotor, der E85 und Hybrid-kompatibel ist. Der Volkswagen Tiguan ist mit Preisen ab 40.800 Euro für den Einstiegsbenziner mit 130 PS noch teurer.

In Frankreich beginnt der Preis des Peugeot 3008 mit einem 136 PS starken 1,2-Liter-Micro-Hybrid-Benzinmotor bei 38.990 Euro. Der Citroën C5 Aircross, dessen nächste Generation in diesem Jahr auf den Markt kommt, ist ebenfalls ab 37.900 Euro mit demselben 1,2-Liter-Hybridmotor erhältlich. Wer innerhalb der Renault-Gruppe bleibt, findet den Austral in der Evolution-Ausführung mit dem 1.2 Micro-Hybrid und 130 PS für 36.600 Euro, während die weitere Symbioz-Variante mit einem 1.6-Hybridmotor und 145 PS zu einem Preis von 33.400 Euro angeboten wird, was sie zu einer günstigeren Alternative macht.

Dacia Bigster Preise (Januar 2025):

Preis (in €) Essentiell Expression Extreme Journey TCe 140 PS 24.990 26.500 28.300 28.300 Eco-G 140 PS 24.990 26.500 28.300 28.300 TCe 130 PS 4×4 – 29.300 31.100 – Hybrid 155 – 29.700 31.700 31.700

Fotos: Motornews

