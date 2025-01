Derzeit sind die Dacia-Modelle Duster und Bigster in klassischen 4×4-Versionen mit manuellem Getriebe erhältlich. In naher Zukunft wird jedoch eine neue Version mit Allradantrieb auf den Markt kommen, die einen Elektromotor im hinteren Teil des Fahrzeugs nutzt und zudem mit einem Automatikgetriebe sowie LPG-Kompatibilität ausgestattet ist.

Die im Jahr 2024 auf den Markt kommenden Dacia Duster und Bigster gehören zu den SUVs, die auch echte 4×4-Varianten mit einem traditionellen mechanischen Antriebssystem anbieten, welches teilweise auf dem Nissan X-Trail-System basiert. Bei der Vorstellung der dritten Generation des Duster handelt es sich um einen Dreizylinder mit 1,2 Litern Hubraum und einer Leistung von 130 PS, der ausschließlich mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert ist. Laut Denis Le Vot, dem CEO von Dacia, könnte sich jedoch bald eine Veränderung ergeben.

In einem Interview, das unsere britischen Kollegen von Autocar auf dem Automobilsalon in Brüssel führten, wo Dacia als Finalist für die Wahl zum Auto des Jahres nominiert war (der Duster belegte den vierten Platz), kündigte der Geschäftsführer an, dass die Marke in den nächsten Monaten eine neue „4×4-Hybrid“-Variante einführen wird. Warum dieser Begriff? Der Allradantrieb wird durch einen kleinen Elektromotor im Heck unterstützt, ähnlich dem, was Stellantis kürzlich für die Modelle Alfa Romeo Junior Q4 und Jeep Avenger 4xe vorgestellt hat.

Vielseitige Antriebsmöglichkeiten: Benzin, LPG, Hybrid, Automatik und 4×4!

Diese elektrifizierte 4×4-Version wurde im Herbst 2023 während der Präsentation des Renault Niagara-Konzepts in Brasilien angekündigt und Dacia plant, diese bis Ende 2025 für seine Modelle Duster und Bigster bereitzustellen. Berichten zufolge wurde das Hybridsystem mit einem Elektromotor im Heck in Zusammenarbeit mit dem französischen Technologiekonzern Valeo entwickelt. Das 48-V-Elektroaggregat dient sowohl der Verbesserung der Traktion bei Verlust der Haftung als auch der Rückgewinnung von Energie während des Bremsvorgangs. Es ist dennoch wichtig zu beachten, dass sich diese Version stark von den bereits angebotenen 1.6 Hybrid mit 140 PS und 1.8 Hybrid mit 155 PS unterscheiden wird; letztere können dank einer größeren Batterie einige Kilometer rein elektrisch zurücklegen.

Diese neue 4×4-Variante wird moderner sein, behält aber die Grundlage mit einem 1,2 TCe-Dreizylinder-Benzinmotor, ergänzt durch eine 48-V-Mikrohybridisierung. Der Motor wird zudem mit einem neuen Doppelkupplungs-Automatikgetriebe von Getrag kombiniert. Dieses Automatikgetriebe mit sechs Gängen ersetzt das bisher erforderliche Schaltgetriebe bei Duster und Bigster 4×4. Gerüchte besagen außerdem, dass die neue 4×4-Variante auch mit einem LPG-System ausgestattet sein wird, was typisch für die Marke ist.

