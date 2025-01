Dacia Spring Electric 45: Neue Essential-Version zur Preissenkung erhältlich

Der Dacia Spring hat im letzten Jahr an Attraktivität verloren, vor allem durch die Markteinführung des sehr konkurrenzfähigen Citroën ë-C3 und des Leapmotor T03 sowie durch den Wegfall des ökologischen Bonus. Um konkurrenzfähig zu bleiben, überarbeitet Dacia seine Modellpalette und bringt die Einstiegsversion Essential sowie den kleineren 45-PS-Motor zurück. Damit wird das Fahrzeug zwar günstiger, jedoch auf Kosten des Komforts.

Seit über einem Jahr sieht sich der Dacia Spring in Frankreich mit Herausforderungen konfrontiert. Er war im Jahr 2023 das zweitmeistverkaufte Elektroauto, konnte jedoch durch das Wegfallen des Ökobonus, aufgrund seiner Herstellung in China, deutlich zurückfallen und ist daher weniger wettbewerbsfähig geworden. Starke Mitbewerber wie der Citroën ë-C3 (ab 23.300 € vor Bonus) und der Leapmotor T03 (ab 18.900 € vor Vergünstigung wegen des fehlenden Bonus) sowie die bevorstehenden europäischen GSR II-Normen, die im Juli 2024 in Kraft treten, haben die Situation verschärft. Dies erklärt, warum das Modell für einige Zeit aus dem Angebot genommen wurde, was sich auch in enttäuschenden Verkaufszahlen niederschlug.

Um die Verkaufszahlen zu verbessern, lässt sich Dacia Frankreich von den Strategien in anderen Ländern wie Belgien inspirieren. Das Stadtfahrzeug wird nun, nach einer umfassenden Modellüberarbeitung, wieder mit der Essential-Variante angeboten, um die Preise zu senken. Außerdem wird der ursprüngliche 45-PS-Elektromotor, der seit dem Debüt im Jahr 2021 die einzige Motorvariante war, nur zur Überarbeitung zugunsten der stärkeren 65-PS-Variante entfernt.

Die Preisreduzierung des Spring um 2.000 € macht die Basisversion günstiger und senkt den Preis auf 16.900 €. Somit erlangt das Fahrzeug seinen Status als kostengünstigstes Elektroauto (ohne staatliche Subventionen) zurück, auch wenn der Preis noch nicht mit ultra-kompakten Modellen vergleichbar ist, die in Belgien und Luxemburg für etwa 10.000 Euro erhältlich sind. Zudem wird der Spring in China produziert und hat somit in Frankreich keinen Anspruch auf den Bonus, im Gegensatz zum ë-C3, dessen Kosten je nach Einkommen des Käufers um 4.000 € reduziert werden können.

Die Ausstattung im Überblick…

Die Basisausstattung der Essential-Variante ist eher spartanisch gehalten. So gibt es beispielsweise keine Klimaanlage, keine elektrisch betriebenen Fensterheber hinten, 14-Zoll-Stahlräder mit Radabdeckungen sowie eine manuelle Spiegelverstellung, die an die 90er Jahre erinnert. Auch eine Media Control-Halterung anstelle eines zentralen Touchscreens ist nicht sehr modern. Dennoch erfüllt das rumänische Stadtfahrzeug die europäischen Vorschriften und bringt dafür 7-Zoll-Digitalanzeigen und zahlreiche Fahrassistenzsysteme, die gelegentlich als störend wahrgenommen werden könnten: automatische Notbremsung, Verkehrszeichen-Erkennung mit Geschwindigkeitswarnung, Rückfahrhilfen, Warnsystem für das Verlassen der Fahrspur, Spurhalteassistent und Aufmerksamkeitserkennung des Fahrers, sowie eCall- Notrufsystem. Insgesamt also eine eher grundlegende Ausstattung.

Die Variante Expression ergänzt einige notwendige Merkmale wie eine manuelle Klimaanlage, verzichtet jedoch auf den zentralen Bildschirm, den es nur in der stärkeren Extreme-Variante standardmäßig gibt oder für 790 € optional in der Expression-Variante erhältlich ist, inklusive Navigation, Rückfahrkamera, zwei USB-C-Anschlüssen und vernetzten Diensten.

Somit gliedert sich die neue Spring-Reihe in drei Ausstattungsvarianten (Essential, Expression und Extreme) und bietet zwei Motoren an (45 PS oder 65 PS). Beide Varianten sind mit einem identischen Akku mit einer Kapazität von 26,8 kWh ausgestattet, die eine Reichweite von bis zu 225 km nach WLTP-Zyklus ermöglicht. Beim Überholen sollte zudem mehr Geduld aufgebracht werden, wenn man sich für die Electric 45-Variante entscheidet, die mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 19,1 Sekunden daherkommt, während die leistungsstärkere 65-PS-Variante diese in 13,7 Sekunden schafft.

Preise des Dacia Spring (Januar 2025):

Preis (in €) Essential Expression Extreme 45 PS Elektro 16.900 17.900 – 65 PS Elektro – 18.900 19.900

Foto: Motornews

