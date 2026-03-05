Dacia Striker: Name des neuen hochgelegten Kombis bekannt

Der Countdown läuft, das Licht im Pressezentrum ist noch nicht ganz hell, und doch liegt schon dieser Duft von Neuigkeit in der Luft: Kurz bevor der Renault‑Konzern seinen Strategie-Fahrplan FutuREady vorstellt, zieht Dacia das Tuch vom Namen seines neuen, leicht höhergelegten Kombis. Er heißt Striker. Bislang lief er intern als C‑Néo, jetzt trägt er ein Etikett, das klingt wie ein Kegel, der in der Bahn verschwindet. Treffend? Ja. Anspruchsvoll? Auch. Denn Dacia zielt nicht auf einen Einzelpunkt. Man will alle Kegel.

Der Moment ist gut gewählt: Am 10. März, wenn FutuREady die großen Linien skizziert, will Dacia zeigen, wie ernst es dieser Baureihe meint. Der Striker soll – so die Botschaft – Codes brechen, Erwartungen zurechtrücken, und dabei dieses typisch nüchterne Dacia‑Prinzip nicht verraten: viel Auto, wenig Heckmeck. Der Name fügt sich in die hauseigene ER‑Reihe ein – Duster, Jogger, Bigster – klingt international, geht flott über die Zunge und ruft ein Bild auf: der Werfer, der mit einem klaren Schwung den Strike setzt. Kein Zufall, sondern eine Absichtserklärung.

Die Gerüchteküche brodelt dazu leise weiter: Neben dem Kombi könnte es eine Stufenheck‑Variante geben. Vielleicht nicht überall, vielleicht nur in Märkten, die Limousinen lieben. Europa, so heißt es, wird den Kombi nehmen – aus Vernunft, aus Platzgründen, aus alter Gewohnheit. Klingt plausibel.

Ein Kombi mit mehr Auftritt als der Jogger

Die Zutaten klingen nach Alltag plus Abenteuer: Der Striker wird ein Kombi, der ein paar Fingerbreit höher über dem Asphalt steht. Prototypen, die man in den letzten Monaten erspähen konnte, deuten es an. Und der Teaser macht es offiziell: ein neues Leuchtmotiv in T‑Form am Heck – für Dacia eine Premiere. Dazu robuste Kunststoffeinlagen an den Schwellen, ein bisschen Offroad‑Miene für den Stadtalltag, diese On‑Top‑Kante, die man an Bord spürt, wenn der Bordstein plötzlich niedriger wirkt. Er soll den Bigster nicht ersetzen, sondern flankieren: weniger SUV, mehr Kombi – für all jene, die mit hochbeinigen Silhouetten fremdeln, aber Bodenfreiheit und Souveränität trotzdem schätzen.

Im Regal darunter steht bereits der Jogger (ab 18.700 €), pragmatisch, siebensitzig, preisbewusst. Der Striker rückt einen halben Schritt höher – nicht ins Luxusfach, aber mit mehr Auftritt, feinerer Anmutung, einem Hauch „das gönn ich mir“. Dacia bleibt Dacia: zugänglich, unprätentiös, ohne Hallali aus Chrom. Doch die Linie sitzt straffer, das Auftreten wirkt gesetzter. Man sieht ihm an, dass er etwas werden will. Nicht laut. Bestimmt.

Rund 4,60 Meter Länge zeichnen sich ab – das parkt direkt gegenüber von Platzhirschen wie dem Skoda Octavia Combi. Technik? Vieles dürfte aus dem Bigster-Baukasten kommen: Plattform, Aggregate, die bekannten, robuste Lösungen. Bei den Antrieben setzt Dacia voraussichtlich wieder auf das, was im Alltag rechnet: bivalentes Benzin‑Autogas für günstige Kilometer und ein Hybrid für jene, die Stadt, Land und Stau mit niedrigen Verbrauchswerten versöhnen wollen. Das Ziel ist klar: niedrige Betriebskosten ohne Rechentricks. Und beim Einstiegspreis wird gemunkelt, dass die 25.000‑Euro‑Marke unterschritten wird. Das wäre ein Brett in einem Segment, in dem andere deutlich höher ansetzen: Peugeot 308 SW ab 34.400 €, Seat Leon Sportstourer ab 29.300 €, Skoda Octavia Combi ab 32.950 €, Toyota Corolla Touring Sports ab 36.150 €. Der Striker positioniert sich da wie ein gelassener Barkeeper: keine Show, aber die Mischung stimmt.

Für die, die Renaults klassische Mégane‑Verbrenner vermissen, könnte dieser Dacia zur stillen Lösung werden. Seit 2024 ist Schluss mit der Thermik‑Mégane, die Lücke spürt man. Ein Kombi, der Platz, Preis und einfache Technik vereint, hat da plötzlich Charme – gerade in Zeiten, in denen jedes Extra einen Kredit verlangt.

Und wie fährt so etwas? Wir haben ihn noch nicht über österreichischen Asphalt gejagt, also keine Märchen. Aber wenn Dacia seiner jüngsten Linie treu bleibt, erwartet uns ein Fahrgefühl, das nicht protzt, sondern vertraut: eine Lenkung, die ehrlich spricht, Federung, die Kanten wegbügelt ohne alles weichzuspülen, und ein Antrieb, der nicht grollt, sondern anpackt. Der Striker wird kein Kurvenräuber sein, eher ein treuer Begleiter, der auf der Autobahn ruhig atmet, am Pass nicht überrascht und in der Stadt nicht aneckt. Der Motor brummt verhalten, die Schaltung – ob automatisch oder manuell – denkt eher praktisch als poetisch. Genau das ist seine Poesie.

Der Teaser hat übrigens noch mehr verraten als den Namen: Diese T‑förmige Hecksignatur setzt einen Punkt am Satzende. Ein kleines „Hier bin ich“, das man sich bei Dacia bislang selten getraut hat. Es wirkt nicht aufgesetzt, eher so wie neue Schuhe, die nach dem dritten Schritt schon bequem sind. Passt.

Noch ein Blick auf die Positionierung im Alltag: Dachbox drauf, Kinder rein, Wochenende los. Ein höhergelegter Kombi nimmt Schlaglöcher mit weniger Drama, lädt Fahrräder ohne Yogakurs und findet in der Tiefgarage seltener Stress. All das klingt banal – bis man es täglich spürt. Der Striker will genau dort punkten, wo der Alltag gewinnt: beim Reinsetzen, Losfahren, Ankommen.

Die Marke gibt sich selbstbewusst, aber nicht überheblich. „Strike“ als Ziel, nicht als Pose. Gelungen ist das dann, wenn man nach 500 Kilometern aussteigt und sich denkt: Das war entspannter als gedacht. Und günstiger als befürchtet.

Fotos: Hersteller.

Wer Auto‑ und 2‑Rad‑News nicht verpassen will, hält die Augen offen – heuer wird’s auf den Straßen nicht langweilig.

Kurz zusammengefasst

Ein paar Tage vor Renaults FutuREady‑Strategie-Show verrät Dacia den Namen seines neuen, leicht höhergelegten Kombis: Striker. Der bisherige C‑Néo will gängige Muster durcheinanderwirbeln, optisch mit T‑Heckleuchten, technisch mit vertrauten Bausteinen und alltagsfreundlichen Antrieben. Rund 4,60 Meter lang, preislich voraussichtlich unter 25.000 Euro und positioniert oberhalb des Jogger, zielt er auf einen „Strike“ im Kombi‑Segment – ohne das Dacia‑Prinzip aus den Augen zu verlieren: viel Auto, fair kalkuliert.