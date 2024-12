Der neue Thermo-Fiat 500 ist bis 2029 geplant und hat ein echtes Fiat-Herz

Die für Ende 2025 geplante Mikro-Hybrid-Variante des Fiat 500 wird mit einem 1,0-Liter-FireFly-Motor mit FCA-Ursprung ausgestattet sein. Nach Angaben des Managements wird es bis 2029 beibehalten, während eine neue Generation des elektrischen 500e bereits für 2032 untersucht wird!



Wir können nicht wirklich sagen, dass Stellantis im Moment feiert. Schwache Verkaufszahlen für seine Elektrofahrzeuge (und insbesondere für das 500., dessen Produktion seit einem Jahr schwankt!), Rücktritt von Carlos Tavares und Suche nach einem neuen Chef, CAFE-Vorschriften, die größere Anpassungen erfordern … Um zu versuchen, Investoren und zu beruhigen Um potenzielle Kunden anzusprechen, haben die Manager des Konzerns gerade Einzelheiten zur künftigen Mikro-Hybrid-Variante des Fiat 500 bekannt gegeben, die voraussichtlich ab Ende 2025 ein Retter sein wird.

Ursprünglich hatte Fiat geplant, nur auf den 2020 eingeführten Fiat 500e nur in einer 100 % elektrischen Version zu setzen, nachdem die alte thermische Generation noch verkauft wurde. Doch nach den großen Erfolgen in den ersten zwei Jahren ließ die Dynamik schnell nach und die Verkaufszahlen sind mittlerweile zu niedrig. Man muss sagen, dass die geringe Vielseitigkeit, die auf die Stadt beschränkte Autonomie und die hohen Preise dem italienischen Stadtauto nicht dabei helfen, Kunden zu finden. So steht die Produktionsanlage in Mirafiori (Italien) regelmäßig still und wartet darauf, zu einem späteren Zeitpunkt eine thermische Version in Empfang zu nehmen.

Diese Woche erfuhren wir während des Besuchs von Jean-Philippe Imparato (neuer Leiter des gesamten europäischen Betriebs bei Stellantis) am Set einer Rai-Sendung (Anmerkung der Redaktion: italienischer Fernsehsender) etwas mehr über die neue 500 Thermal. Wie wir bereits seit mehreren Monaten wissen, wird es seine Linien und Produktionsketten mit dem 500. teilen. Andererseits hatten wir immer noch Zweifel am Motor.

Ein Herz von Fiat

Wir wissen jetzt, dass der verwendete Motor der Dreizylinder-1.0-FireFly von FCA sein wird, der bereits im alten 500 Micro-Hybrid und im Fiat Panda zum Einsatz kam. Dieses in Termoli, Italien, hergestellte Gerät wird mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe und einer Mikrohybridisierung gekoppelt. Fiat gibt die Leistungsstufe noch nicht an, daher gibt es zwei Möglichkeiten: bei 70 PS bleiben wie beim Panda, der noch im Katalog steht, oder die Leistung näher an die Standards und den 500e anpassen (erhältlich mit 95 PS und 118 PS). ).

Fiat übernimmt daher nicht den Dreizylinder 1.2 von Stellantis, der dennoch den Großteil der Neuheiten des Konzerns ausstattet: Peugeot 208, 2008 und 3008, Opel Corsa, Astra und Mokka, Citroën C3 und C4, Fiat 600… Gegeben Aufgrund der Größe des Stadtautos und der Anpassungen im Zusammenhang mit der STLA City-Plattform, die ursprünglich auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet war, scheint es, dass der Block Original-FCA ist besser geeignet, ohne unbedingt an Leistung oder Zuverlässigkeit einzubüßen, im Gegenteil …

Italien treu bleiben, auch für die nächste Generation

In seiner Intervention, die von mehreren italienischen Medien, darunter dem seriösen Quattroruote, verbreitet wurde, bestätigte Imparato auch, dass die Produktion in Italien auch für die zukünftige Generation aufrechterhalten werde. Der Stellantis-Manager gab zu, dass der nächste 500. bereits in der Entwicklung sei und im Jahr 2032 auf den Markt kommen soll. In der Zwischenzeit wird die aktuelle Generation ihre Karriere fortsetzen, ein wenig unterstützt durch die Einführung der thermischen Variante, deren Karriere vorerst bis 2029 geplant ist. Der aktuelle 500e wird von einigen Entwicklungen profitieren, wenn die thermische Variante im November 2025 auf den Markt kommt. Möglicherweise werden neue, günstigere LFP-Batterien eingeführt, um seine Preise zu senken und auf dem Markt wettbewerbsfähiger zu werden.

