Die 8 Automarken von GTA 5 im echten Leben [2024]

GTA 5Oder Grand Theft Auto Vist bekannt für seine Liebe zum Detail und seine umfangreiche Sammlung von Fahrzeugen, die davon inspiriert wurden reale Welt. Viele Spieler fragen sich, was echte Marken entsprechen diesen fiktiven Modellen. Dieser Artikel bietet a Vergleich von Automarken in GTA 5 mit ihren realen Äquivalenten, um die Neugier der Spielebegeisterten zu befriedigenAutomobil.

1- Mercedes Benz – Wohltäter

In der Welt von GTA 5 die Fahrzeuge der Marke Wohltäter sind eindeutig von Mercedes-Benz inspiriert. Diese Verbindung zeigt sich sowohl im Design als auch in der Leistung der Autos. Beispielsweise weist das Modell „Benefactor Surano“ sportliche Linien auf, die denen des Modells sehr ähnlich sind Mercedes-Benz SLS AMG.

DER Automobilhersteller Deutsch Mercedes-Benz ist bekannt für seine Luxusfahrzeuge und Sportwagen. Die futuristischen und eleganten Designs von Mercedes finden sich daher unter dem Motto Wohltäter im Spiel. Für Fans von echte FahrzeugeEs ist interessant, diesen Übergang vom Virtuellen zum Konkreten zu beobachten.

Einige repräsentative Modelle:

Wohltäter Schafter: Ähnlichkeit mit der Mercedes-Benz E-Klasse

Wohltäter Dubsta: Erinnert an den G-Wagon

Wohltäter Glendale: inspiriert vom Mercedes-Benz W123

2- Lamborghini – Pegassi

Pegassi verkörpert den Geist von Lamborghini in GTA 5 perfekt. Die Autos zeichnen sich durch aggressives Design und erstklassige Leistung aus. Nehmen wir das Beispiel des „Pegassi Zentorno“, der dem stark ähnelt Lamborghini Veneno mit seinen scharfen Linien und seinem sportlichen Look.

Lamborghinieine italienische Marke, die für ihre extremen und innovativen Modelle bekannt ist, findet in ihr ihr digitales Alter Ego Pegassi. Spieler können Los Santos an Bord virtueller Autos erkunden, die an die Meisterwerke des italienischen Unternehmens erinnern.

Bemerkenswerte Modelle:

Pegassi Infernus: Ähnlichkeiten mit dem Lamborghini Murciélago

Pegassi Vacca: erinnert an den Gallardo

Pegassi Reaper: inspiriert vom Aventador

3- Bentley – Enus

Die Marke Enus in GTA 5 ist inspiriert von Bentleyberühmt Britischer Luxusautohersteller. Zu den bemerkenswerten Modellen gehört der Enus Cognoscenti, der viele Ähnlichkeiten mit dem aufweist Bentley Mulsanne.

Bentley ist ein Synonym für Prestige, Raffinesse und Macht. Im Spiel, Enus nutzt diese Eigenschaften, um den Spielern Fahrzeuge von höchster Qualität anzubieten. Es ist ein Augenzwinkern an die Fans von Britische Luxusautos Wer kann diese Inspirationen sofort erkennen?

Häufige Beispiele:

Enus Huntley S: vergleichbar mit dem Bentley Bentayga

Enus Windsor: erinnert an das Rolls-Royce Phantom Coupé

Enus Stafford: nah am Bentley Turbo R

4- Rolls-Royce – Enus Super Diamond

Für diejenigen, die den ultimativen Luxus in GTA 5 suchen, ist dasEnus Super Diamond ist von den ikonischen Fahrzeugen von inspiriert Rolls-Royce. Insbesondere der Super Diamond strahlt Majestät aus Rolls-Royce Phantom.

Rolls-Royce ist bekannt für seine außergewöhnliche Handwerkskunst und seine königlichen Dienste. Enus Super Diamond fängt dieses Erbe ein und ermöglicht es den Spielern, sich auf den Straßen von Los Santos wie Monarchen zu fühlen.

Hauptmerkmale:

Massives und imposantes Design

Luxuriöses Interieur

Leise, robuste Leistung

5- Chevrolet – Imponte Ruiner

Im Haus von Impontedas Ruiner-Modell erinnert stark an das Chevrolet Camaro. Dieses Fahrzeug vereint einen Retro-Look mit moderner Leistung und spiegelt den Geist von wider Amerikanische Muscle-Cars.

Chevrolet war schon immer eine Ikone dank seiner robuste Sportwagen. Die Hommage an seine Vorbilder in GTA 5 ermöglicht es Ihnen, die Nostalgie der Klassiker noch einmal zu erleben und gleichzeitig ein Universum voller grenzenloser Möglichkeiten zu erkunden.

Inspirierte Modelle:

Imponte Dukes: ähnlich dem Dodge Charger

Imponte Phoenix: Gemeinsame Merkmale mit dem Pontiac Firebird

Imponte Nightshade: inspiriert von der Chevrolet Corvette C3

6- Toyota – Karin

Karin vertritt Toyota Im GTA 5-Universum ist ein bemerkenswertes Beispiel Karin Kurumadas vom Legendären inspiriert ist Toyota Supra. Dieses Fahrzeug vereint Zuverlässigkeit und sportliches Design.

Toyota ist weltweit für seine zuverlässigen, erschwinglichen und gut gestalteten Modelle bekannt. Durch Verweise auf diese Marke können Spieler von vielseitigen und widerstandsfähigen Fahrzeugen profitieren.

Beliebte Referenzen:

Karin Dilettante: Sieht aus wie der Toyota Prius

Karin Sultan: bezieht sich auf den Subaru Impreza WRX (obwohl nicht Toyota, wird er über JDM-Tuning in Verbindung gebracht)

Karin Futo: kommt dem Toyota AE86 sehr nahe

7- Volkswagen – BF

BF in GTA 5 ist hauptsächlich inspiriert von Volkswageninsbesondere mit dem Modell Bifta, das stark an den VW-Buggy Baja Bug erinnert. Diese Fahrzeuge eignen sich perfekt für Offroad-Eskapaden im Spiel.

Volkswagen hat eine lange Geschichte in der Herstellung von kompakte und praktische Autos. Der Einfluss dieser Marke ist deutlich in der Wahl der BF-Fahrzeuge zu erkennen, die sowohl für schnelle Rennen als auch für gemütliche Wanderungen gedacht sind.

Gängige Fahrzeuge:

BF Injection: inspiriert vom modifizierten VW Käfer

BF Weevil: klar angelehnt an den klassischen VW-Käfer

BF Club: eine Anspielung auf den Golf GTI

8- Hyundai – Bollokan

Endlich die Marke Bollokan in GTA 5 ist inspiriert von Hyundaiinsbesondere mit dem Modell namens „Prairie“, das entfernt an die modernen Hochleistungslimousinen der südkoreanischen Marke erinnert.

Hyundaibekannt für seine erschwinglichen und innovativen Fahrzeuge, findet in Bollokan eine überzeugende virtuelle Ergänzung. Dies verleiht der Spielergarage eine moderne und zugängliche Dimension.

Sichtbare Merkmale:

Bollokan Prairie: Ähnlichkeiten mit Hyundai Tiburon

Diese Vergleiche zwischen GTA 5-Automarken und ihren echten Gegenstücken zeigen, wie das geht Rockstar-Spiele konnte das Wesentliche einfangen Automobilhersteller und passt es an seine Welt an. So finden die Spieler in Los Santos eine reiche und abwechslungsreiche Automobilflotte vor, die der Realität von ähnelt reale Welt.