Die besten Motorräder für Frauen

Wenn ich reich wäre, hätte ich eine größere Garage. Es gibt so viele neue Motorräder, die den Bedürfnissen von entsprechen Komfortvon Geschwindigkeitvon Fähigkeitsniveauusw., aber letztendlich sind alle Motorräder Teil eines unterhaltsamen Adrenalin-Junkie-Lebensstils. Natürlich will ich sie alle.

Frauen haben, wie alle Biker, unterschiedliche Stile und Vorlieben. Daher sind die besten Motorräder diejenigen, die den individuellen Stil unterstreichen und gleichzeitig die Besonderheiten des Motorrads berücksichtigenDienstprogrammaus dem Leistung Und Leistung. Hier sind die Motorräder, die ich gerne in meiner Garage hätte. Einige davon sind auch die, die meine Bikerfreunde fahren.

Harley-Davidson Iron 883

Frauen, die ein wollen authentischer Kreuzer Voller amerikanischer Geist kann sich die Harley-Davidson Iron 883 zuwenden. Die Iron 883 wird von einem angetrieben 883 cm³ V-Twin luftgekühlt und entwickelt ein angegebenes Drehmoment von 54 Nm bei zugänglichen 3.750 U/min, dazu der unverkennbare Harley-Sound. Auch seine Abmessungen sind mit einer angekündigten Sattelhöhe von einladend 65,3 cm Ermöglicht es jeder Körperform, ihre Füße flach an den Haltestellen abzustellen. Die Fußhebel in Mittelstellung tragen zum Fahrkomfort bei.

Harley-Davidson Road Glide

Die Harley-Davidson Road Glide verfügt über eine imposante Präsenz unterwegs mit seiner großen Haifischschnauzenverkleidung und seinem Milwaukee-Eight 107 V-Twin-Motor. Auch wenn sie vielleicht ein wenig einschüchternd wirkt 401 kgdieses Gewicht wird niedrig gehalten, und ich habe viele Frauen gesehen, die solche großen Maschinen handhaben. Darüber hinaus ist die Verkleidung dieses Modells zur leichteren Manövrierbarkeit am Rahmen und nicht an der Gabel montiert, und der Sattel befindet sich in einer angegebenen Höhe von 100 cm 65,8 cmist nur wenig höher als der Iron 883.

Honda Rebel 300/500

Der Honda Rebel 300 und seine große Schwester 500 sind zwei davon klassische Motorräder Die kleineren Modelle von Big Red sind perfekt, um das Selbstvertrauen des Fahrers zu stärken und gleichzeitig ein unverwechselbares Cruiser-Profil zu bieten. DER 286 cm³ Einzylinder und die Paralleltwin mit 471 cm³ Hubraum beide bieten eine sehr zugängliche Leistung. Der einfache Zugang zu Lenker und Fußrasten macht diese Motorräder für kleinere Fahrer und Einsteiger attraktiv.

KTM 390 Duke

Vollständige Offenlegung: Dieses Fahrrad steht bereits in meiner Garage. Durch sie ist Little Duke für mich besonders attraktiv erschwinglicher Preisihr geringer Einschüchterungsfaktor und sein großer Spaßfaktor (Mehr dazu erfahren Sie in meinem Langzeittest). Dank seiner rutscht es einfach durch die Kurven kurzer Radstand und sein leichtund es ist angenehm, über längere Zeiträume zu fahren. Ich weiß, dass Ästhetik subjektiv ist, aber dieses hier fiel mir mit seinen scharfen Winkeln und Farbtupfern auf und ließ mich nicht mehr los.

Kawasaki Ninja 400

Apropos Farbtupfer: Die Ninja 400 2021 hatte Lackieroptionen Perlmuttfarbenes Mitternachtsblau Und Leidenschaftsrot was wirklich auffiel. Für 2022 gibt es neben dem Metallic-Grau/Mattschwarz und dem leuchtenden Limettengrün der KRT-Edition ein wunderschönes Twilight Blue. Abgesehen vom Aussehen ist die Ninja 400 ein fantastisches Motorrad für einen Tag auf der Rennstrecke oder eine Spritztour durch die Stadt. Ihr 399-cm³-Zweizylinder Sie können das Fahrrad immer noch ohne Probleme in die Luft bringen, aber es ist alles andere als einschüchternd für Einsteiger, die einen sportlicheren Stil wünschen.

Aprilia Tuono 660

Die Aprilia Tuono 660 ist die mittlerer Roadster erhältlich von der italienischen Marke. Es verfügt über eine aufrechtere Sitzposition als sein Cousin, das RS 660, und sein schmales Profil ist für viele Fahrergrößen geeignet. Es ist mit dem gleichen attraktiven ausgestattet Paralleltwin mit 659 cm³ Hubraum Das bietet Platz für alle grünen Lichter, die die Welt zu bieten hat, und ist dennoch wendig genug, um sich durch Schluchten zu schlängeln. Wenn Sie wie ich sind, wird die Spannung größer, wenn Sie am Gashebel der Tuono drehen.

Triumph Street Triple

Seit seinem zwei hervorstehende Scheinwerfer Bis hin zum 765-cm³-Dreizylindermotor hatte ich schon immer ein Faible für die Triumph Street Triple-Reihe. Sie ist elegant, edel und immer lustig. Sein von der Moto2 inspirierter Motor und die sportliche Sitzposition verleihen ihm viel Charakter, bleiben aber auch im Alltag komfortabel. Willst du mehr Leistung? Es gibt die RS-Version. Bevorzugen Sie einen niedrigeren Sattel? Entscheiden Sie sich für die R-Version mit abgesenktem Sattel, der das Motorrad um einiges tiefer legt 45mm.

BMW S 1000 RR

Eines Tages lernte ich während eines Motorradmechanikerkurses eine Frau kennen, die eine BMW S 1000 RR besaß. Sie war zierlich, aber verdammt, sie war schnell! „Ich mag Geschwindigkeit“, sagte sie mir mit einem breiten Lächeln, als wir uns kennenlernten. Und sie hatte eindeutig das perfekte Fahrrad dafür. Als ich nach dem Verlassen der Strecke die Hauptstraße erreichte, war sie bereits weit weg, ihr 999-cm³-Reihenvierzylinder brüllte vor sich hin mehr als 200 Pferde. Kurz gesagt: Wenn Geschwindigkeit Ihr Hauptkriterium ist, wird Sie die S 1000 RR nicht enttäuschen. Mein Klassenkamerad könnte dir das bestätigen.

Letztendlich hat jedes Motorrad seinen eigenen Charme und seine eigenen Vorteile, sei es Komfort, Geschwindigkeit oder Stil.