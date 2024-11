Die neue Versys von Kawasaki bietet mehr!

Der große Straßentrail entwickelt sich weiter, behält aber seinen 4-Zylinder. Ein größerer Motor und 15 PS mehr. Genug, um im Spiel zu bleiben?



Die 2012 erstmals vorgestellte Kawasaki Versys 1000 hat sich dank ihrer bemerkenswerten Vielseitigkeit und dem Handling, das durch ihren 4-Zylinder-Reihenmotor erleichtert wird, als Maßstab unter den Straßentrails etabliert. Für 2025 kündigt die japanische Marke mit der Einführung des eine bedeutende Weiterentwicklung an Versys 1100. Dieser neue Jahrgang zeichnet sich vor allem durch eine Optimierung seines Motors aus, der an Hubraum und Leistung zunimmt und gleichzeitig seine Road-Trail-DNA beibehält. Konzentrieren Sie sich auf die neuen Funktionen dieser Versys 1100 S und SE.

Ein Machtanstieg

Die größte Änderung für 2025 liegt in der Vergrößerung des Hubraums. Vorbeigehen von 1043 cm³ bis 1099 cm³Dank eines um 3 mm vergrößerten Hubs erhöht sich auch die Reichweite 135 PS (im Vergleich zu 120 PS bei der Vorgängerversion). Genug, um ein besseres Ansprechverhalten auf der Straße zu bieten, insbesondere bei langen Fahrten, bei denen diese zusätzliche Leistung spürbar ist. Auch das Drehmoment steigt an 112 Nmwas kraftvolle Neustarts aus niedrigen und mittleren Drehzahlen zwischen 4.000 und 7.000 U/min garantiert, wo der Motor im Straßeneinsatz häufig seinen Komfortbereich findet.

Technische Verbesserungen unter der Haube

Kawasaki konzentrierte sich nicht nur auf pure Leistung. Der Hersteller hat an der Optimierung des Motors gearbeitet, um ihn noch vielseitiger und angenehmer zu fahren. Die zentralen Ansaugkanäle wurden verlängert, um den Luftstrom zu verbessern, was zur Steigerung des Drehmoments bei niedrigen Drehzahlen beiträgt. Die Zylinderkopfkanäle wurden inzwischen verfeinert, um den neuen, schmaleren Drosselklappengehäusen gerecht zu werden und dadurch die Geschwindigkeit des Ansaugstroms zu erhöhen.

Ein weiteres neues Feature: die Hinzufügung von a zweiter Balancierbalkensoll Motorvibrationen reduzieren, was den Komfort auf langen Fahrten weiter verbessern soll. Kühlseitig ist die Versys 1100 nun mit einem ausgestattet ÖlkühlerDies garantiert eine bessere Wärmeregulierung, insbesondere bei intensiver Nutzung oder großer Hitze.

Quick Shifter und elektronische Showa-Federung bei der SE-Version

Dort Getriebe wird nicht ausgelassen, mit einer Weiterentwicklung von Kawasaki Quick Shifter (KQS), das ab 1.500 U/min funktionsfähig wird. Diese Verbesserung ermöglicht sanftere Gangwechsel auch bei niedrigen Drehzahlen und eine bessere Verwaltung des Herunterschaltens beim Bergabfahren.

Für Liebhaber optimalen Komforts die Version SE zeichnet sich durch seine aus Elektronische Aufhängungen von Showa. Ausgestattet mit der KECS-Technologie (Kawasaki Electronic Control Suspension) passen sie die Dämpfung automatisch in Echtzeit an die Straßenverhältnisse und den Fahrstil an. Ein wertvoller Helfer auf kurvigen oder unebenen Straßen.

Effizienteres Bremsen

Der Zyklusteil ändert sich kaum, aber wir bemerken immer noch eine kleine Anpassung auf der Bremsseite mit a Hintere Bremsscheibe vergrößert sich von 250 mm auf 260 mm. Diese Änderung mag minimal erscheinen, sorgt aber für besseren Biss und mehr Sicherheit, insbesondere wenn der Fahrer bei Abfahrten oder auf rutschigen Straßen häufiger die Hinterradbremse nutzt.

Komplette Serienausstattung

Die Versys 1100 S und SE profitieren von einer besonders umfangreichen Ausstattung. Da finden wir insbesondere einstellbare FahrmodiA Traktionskontrolledes KurvenlichterA Tempomatdes beheizte Griffeund sogar ein USB-C-Anschluss integriert. Alles wird von einem TFT-Messgerät verwaltet, das jetzt mit der Rideology-Anwendung von Kawasaki kompatibel ist und es dem Fahrer ermöglicht, bestimmte Motorradparameter über sein Smartphone zu personalisieren.

Ein unverändertes Design

Ästhetisch behält die Versys 1100 die gleiche Silhouette wie ihre Vorgänger. Einige mögen das Fehlen eines Facelifts für dieses 2025er-Modell bedauern, aber Kawasaki scheint sich eher auf Kontinuität als auf Störungen konzentriert zu haben. Die Linie, immer noch so massiv und imposant, behält dieses Aussehen reiner Straßentrailbereit, Kilometer auf Asphalt zu sammeln und sich gleichzeitig auch auf chaotischeren Strecken zurechtzufinden.

Verfügbarkeit und Preis

Die neuen Modelle Versys 1100 S und SE wird verfügbar sein November 2024 in zwei Farben: grau/schwarz und weiß/schwarz. Sofern die Preise noch nicht offiziell kommuniziert wurden, dürften sie im gleichen Bereich wie die vorherigen Jahrgänge bleiben, jedoch aufgrund neuer Bordtechnologien einen leichten Anstieg rechtfertigen.