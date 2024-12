Dieser französische Star versteckt sich unter der Karosserie des zukünftigen 100 % elektrischen Mitsubishi

Nachdem Mitsubishi den Renault Clio, den Captur und bald auch den Symbioz auf eigene Rechnung umbenannt hat, bereitet es sich darauf vor, dies erneut zu tun, um sein Angebot endlich um ein emissionsfreies Modell zu erweitern.



Heutzutage verzichten nur noch wenige Hersteller auf Elektrofahrzeuge. Dies trifft jedoch auf Mitsubishi zu, obwohl es durch die Vermarktung des Stadtautos i-Miev ab 2010 in Frankreich einen Vorreiterstatus erlangt hat, der im selben Jahr im Namen von Citroën (C-Zero) und Peugeot (iOn) umbenannt wurde. , bevor dieses Trio zehn Jahre später zusammenbrach. Im Jahr 2025 will das Diamond-Unternehmen wieder an die Spitze zurückkehren und dabei auf die Expertise von Renault in diesem Bereich zurückgreifen.

Mehr Spielraum, Designseite

Und es ist der Scenic E-Tech, mit dem das 100 % elektrische Angebot bereitgestellt werden soll, das derzeit in der Mitsubishi-Reihe fehlt. Ein Modell, mit dem sich der japanische Hersteller seit 2023 wie der Clio und der Captur, die jeweils in Colt und ASX umbenannt wurden, mit einer langsamen Umgestaltung begnügen konnte. Es scheint jedoch, dass dieses Projekt Gegenstand eines umfangreicheren „Neugestaltungs“-Budgets war, wie kürzlich von a vorgeschlagen wurde Von der Marke enthüllter Teaser, der insbesondere neue Lichtsignaturen unter der dünnen Plane enthüllt, die das Fahrzeug bedeckt.

Ein Japaner, hergestellt in Frankreich

Diese Metamorphose sollte sich hauptsächlich auf den Bug konzentrieren, denn im Übrigen wird dieser Mitsubishi „Scenic“ die Silhouette seines französischen Cousins ​​sicherlich nicht durcheinanderbringen, schon gar nicht sein technisches Datenblatt, das 170 und 220 PS unter der Haube sowie 60 oder 87 PS bereitstellt kWh Batteriekapazität für eine Reichweite von bis zu 610 km WLTP. Urteil im Jahr 2025, wenn es offiziell bekannt gegeben wird. Gute Nachrichten für die französische Industrie, denn dieses neue Produkt wird am selben Fließband wie der Scenic in Douai im Département Nord hergestellt.