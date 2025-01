Dieses amerikanische Muscle-Car könnte in Europa ankommen: Carlos Tavares‘ Abschiedsgeschenk?

Während wir dachten, er sei dem amerikanischen Markt vorbehalten, könnte der neue Dodge Charger durchaus in Europa Fuß fassen. Und nicht nur elektrisch!



Die vor einigen Monaten vorgestellte neue Generation des Dodge Charger hätte aufgrund der immer strengeren europäischen Umweltstandards möglicherweise auf die USA beschränkt bleiben. Aber es scheint, dass die Stellantis-Gruppe bereit ist, das Muscle-Car auf den alten Kontinent zu importieren …

Laut einem Stellantis-Sprecher, den unsere Kollegen von Carscoops interviewt haben, ist der Import des neuen Chargers in andere Märkte als die Vereinigten Staaten, wo er seit mehreren Wochen im Handel ist, in vollem Gange. „Ab der zweiten Jahreshälfte 2025 wird es auch im Nahen Osten verkauft“, sagt der Stellantis-Sprecher und fügt hinzu, dass „es auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 für Importeure in Europa verfügbar sein wird“.

Der Konzern scheint daher noch nicht bereit zu sein, die Marke Dodge in Frankreich wieder auf den Markt zu bringen, sollte aber auf bestimmte Partner vertrauen, die an den Import amerikanischer Fahrzeuge gewöhnt sind, wie etwa American Car City oder Us Cars Importation.

Elektrisch oder thermisch?

Wie in den Vereinigten Staaten wäre der erste Charger, der ab 2025 auf den europäischen Markt kommen würde, die 100 % elektrische Variante in Coupé-Karosserie. Aber laut Stellantis würden in diesen beiden Märkten alle Varianten zum Verkauf angeboten: Coupé- und Limousinenkarosserien, sowohl elektrisch als auch thermisch.

Tatsächlich wird das amerikanische „Pony Car“ zum ersten Mal von der Stromfee mit zwei Varianten von 496 PS und 670 PS angetrieben und bietet dank einer großen 100-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 510 km. Auch wenn Enthusiasten über die völlige Einstellung des berühmten Hemi-V8 schimpfen, bleibt der Charger in einer thermischen Variante mit einem 3,0-Twin-Turbo-Reihensechszylinder erhältlich, der auch in zwei Leistungsstufen angeboten wird: 420 PS und 550 PS.

