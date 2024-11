Dieses Modell will DS Automobiles in limitierter Auflage für mehr als eine Million Euro pro Einheit auf den Markt bringen

Die französische Marke untersucht die Machbarkeit eines solchen Projekts auf Basis der Plattform eines berühmten italienischen Sportwagens.



Letzten Herbst sorgte DS mit einer Hommage an den Citroën SM für Aufsehen, indem es die Linien des in den 1970er Jahren erschienenen Coupés auf brillante Weise neu interpretierte. Laut unseren Kollegen von Top Gear UK würden die Verantwortlichen des französischen Herstellers Druck machen von der Geschäftsleitung der Stellantis-Gruppe, damit in den kommenden Jahren eine kleine Produktion dieses Modells das Licht der Welt erblicken kann.

Ein Wärmemotor statt eines Elektromotors

Designdirektor Thierry Métroz, der zu diesem Thema sprach, erklärte, dass die Herstellung dieser wenigen Einheiten einem Karosseriebauer auf der Basis des Maserati GranTurismo-Coupés anvertraut werden könne, da die italienische Marke ebenfalls Teil der Stellantis-Familie sei. Synergien, die es dem zukünftigen SM insbesondere ermöglichen würden, den berühmten V6 Nettuno vom Trident zu erben. Eine nette Anspielung auf den originalen Maserati-Motor, der bereits in das Citroën-Coupé eingebaut war. Von Elektromechanik wäre daher keine Rede, denn Thierry Métroz ist davon überzeugt: „Wenn man ein Auto für eine Million Euro kauft, will man kein Elektroauto.“

Unter Bedingungen

Wenn dieses Fahrzeug Realität würde, wäre es der leistungsstärkste DS, der jemals in Serie produziert wurde und über 500 PS über das ursprüngliche 3,0-Liter-Maserati-Aggregat leisten würde. Auf jeden Fall unterstützen der Chef von Stellantis, Carlos Tavares, und der Chef von DS, Olivier François, dieses Projekt, sofern die Rentabilität vorhanden ist. Ich drücke die Daumen, dass es in den kommenden Jahren Früchte tragen wird.