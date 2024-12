DS Automobiles könnte tatsächlich den echten DS neu auflegen

Anlässlich ihres siebzigsten Jubiläums, das für nächstes Jahr geplant ist, könnte die symbolträchtige Limousine des Generals als Konzeptauto aus ihrer Asche wiedergeboren werden.



In fast 20 Jahren seiner Karriere (1955-1975) ist derjenige, der den Mythos Citroën maßgeblich geprägt hat, heute ein historisches Denkmal. So sehr, dass der Name DS 2009 innerhalb der Chevrons-Reihe zum Premium-Label erhoben wurde, bevor er sich 2014 davon emanzipierte und zu einer eigenständigen Marke wurde. Leider ist die Marke nach fast 15 Jahren ihres Bestehens leider nicht mehr erhältlich Der junge Hersteller hat es immer noch nicht gewagt, den „echten“ DS wiederzubeleben, sondern zieht es vor, in vielversprechenderen Segmenten von Stadtautos oder SUVs zu agieren, soweit das Segment von Die Nachfrage nach Limousinen nimmt weltweit jedes Jahr ab und die Hegemonie der deutschen Premiumklasse hat die Erfolgsaussichten eines solchen französischen Produkts seit etwa vierzig Jahren auf ein Minimum reduziert.

Ein Projekt in der Pipeline

Allerdings sei noch nicht alle Hoffnung verloren, sagt Olivier Français, der kürzlich die Leitung von DS Automobiles übernommen hat. Anlässlich des Chantilly-Eleganzwettbewerbs, der im vergangenen September stattfand, erklärte er gegenüber unseren Kollegen von AFP: „Wir arbeiten daran.“ […] Wir werden es tun, aber nicht sofort.“ Und fügte hinzu: „Wir hätten Ihnen etwas anbieten können, das von der DS von 1955 inspiriert ist, darauf warten alle.“ Genau in diese Richtung sollten wir gehen. […] Wir zeigen Ihnen durch das SM (gegenüber), was wir durch das DS tun werden. „. Das ist eine ermutigende Nachricht, die jedoch Zweifel daran lässt, ob ein solches Serienprojekt zustande kommt.

Die Frage der Rentabilität

Wie das Coupé als Hommage an den SM könnte dieser zukünftige DS im Stadium eines Konzeptautos bleiben, wenn das Management von Stellantis seine Rentabilität in Frage stellen würde. Aus technologischer Sicht würden wir es auf der Grundlage der STLA Large-Plattform sehen, die dem künftigen Alfa Romeo Giulia ab 2026 versprochen wurde. Aber im Moment erlaubt uns nur unsere exklusive Illustration, die auf der SM Tribute-Studie basiert, eine Prognose uns selbst, während wir darauf warten, dass dieses aufregende DS-Projekt des 21. Jahrhunderts Gestalt annimmt.